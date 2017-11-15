معايير مبتكرة لتشخيص مرض العصر

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬‭ ‬‭:‬وضعت‭ ‬جمعية‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬الأميركية،‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬لتشخيص‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬إدراج‭ ‬الكثير‭ ‬ممن‭ ‬كانوا‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬عافية،‭ ‬ضمن‭ ‬المرضى‭. ‬ودأب‭ ‬الأطباء،‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬على‭ ‬تشخيص‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬حين‭ ‬يتجاوز‭ ‬المعدل‭ ‬90‭/‬140،‭ ‬لكن‭ ‬الطب‭ ‬أضحى‭ ‬يعتبر‭ ‬اليوم‭ ‬كل‭ ‬معدل‭ ‬يتجاوز‭ ‬80‭/‬130‭ ‬مؤشرا‭ ‬مقلقا‭. ‬وبموجب‭ ‬التصنيف‭ ‬الجديد،‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاثين‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬تبعا‭ ‬لذلك،‭ ‬فقد‭ ‬أضاف‭ ‬التصنيف‭ ‬الجديد‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬البالغين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬الأسوشيتد‭ ‬برس‭.‬

ويقول‭ ‬الأطباء‭ ‬إن‭ ‬2‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬فقط‭ ‬ممن‭ ‬جرى‭ ‬إدراجهم‭ ‬حديثا‭ ‬ضمن‭ ‬من‭ ‬يعانون‭ ‬ارتفاع‭ ‬الضغط‭ ‬الدموي،‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬الدواء‭. ‬أما‭ ‬الباقون‭ ‬فيتوجب‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يحدثوا‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬نمط‭ ‬حياتهم‭ ‬مثل‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬حتى‭ ‬يتفادوا‭ ‬تفاقم‭ ‬الوضع‭ ‬مستقبلا‭. ‬ويتسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬بمشاكل‭ ‬صحية‭ ‬خطيرة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بالجلطة‭ ‬والنوبة‭ ‬القلبية‭.‬