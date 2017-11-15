كبح نشاط بروتين واحد يوقف أورام المخ القاتلة

مدريد – الزمان
كشفت دراسة طبية حديثة وسيلة لوقف نمو الأورام الأرومية الدبقية مع زيادة فرص بقاء المرضى على قيد الحياة، وذلك من خلال تثبيط بروتين يسمى بـ»تيلومير»، يعمل على وقف نمو انقسام الأورام الخبيثة. وأظهرت الدراسة، التي أجرتها الدكتورة ماريا بلاسكو أستاذ الأورام في المركز الإسباني لبحوث السرطان في مدريد بإسبانيا، أن الأورام الدبقية تمثل حوالي 15.4%، من جميع أورام المخ الأولية في الولايات المتحدة.
وتتصف هذه النوعية من الأورام بسرعة النمو وصعوبة العلاج، حيث توصف بكونها الأورام الأصعب والأكثر عدوانية، ويعالج مرضى هذا النوع من سرطان المخ بمزيج من تيموزولوميد «علاج كيميائي دوائي»، فضلًا العلاج الإشعاعي، ومتوسط البقاء على قيد الحياة لا يتعدى 14.6 شهر فقط. وتتطور الأورام الدبقية على شكل نجمة تسمى بـ»الخلايا النجمية»، حيث تحتوى هذه الأورام على مجموعة فرعية من الخلايا تسمى الخلايا الجذعية الدبقية التي تمكن الأورام من تجديد ذاتها، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الأورام الدبقية من الصعب علاجها.