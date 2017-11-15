كبح نشاط بروتين واحد يوقف أورام المخ القاتلة

‭ ‬مدريد‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬وسيلة‭ ‬لوقف‭ ‬نمو‭ ‬الأورام‭ ‬الأرومية‭ ‬الدبقية‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬بقاء‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تثبيط‭ ‬بروتين‭ ‬يسمى‭ ‬بـ»تيلومير‮»‬،‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬نمو‭ ‬انقسام‭ ‬الأورام‭ ‬الخبيثة‭. ‬وأظهرت‭ ‬الدراسة،‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الدكتورة‭ ‬ماريا‭ ‬بلاسكو‭ ‬أستاذ‭ ‬الأورام‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الإسباني‭ ‬لبحوث‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬بإسبانيا،‭ ‬أن‭ ‬الأورام‭ ‬الدبقية‭ ‬تمثل‭ ‬حوالي‭ ‬15‭.‬4‭%‬،‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أورام‭ ‬المخ‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وتتصف‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الأورام‭ ‬بسرعة‭ ‬النمو‭ ‬وصعوبة‭ ‬العلاج،‭ ‬حيث‭ ‬توصف‭ ‬بكونها‭ ‬الأورام‭ ‬الأصعب‭ ‬والأكثر‭ ‬عدوانية،‭ ‬ويعالج‭ ‬مرضى‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬المخ‭ ‬بمزيج‭ ‬من‭ ‬تيموزولوميد‭ ‬‮«‬علاج‭ ‬كيميائي‭ ‬دوائي‮»‬،‭ ‬فضلًا‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي،‭ ‬ومتوسط‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬14‭.‬6‭ ‬شهر‭ ‬فقط‭. ‬وتتطور‭ ‬الأورام‭ ‬الدبقية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬نجمة‭ ‬تسمى‭ ‬بـ»الخلايا‭ ‬النجمية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تحتوى‭ ‬هذه‭ ‬الأورام‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬فرعية‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬تسمى‭ ‬الخلايا‭ ‬الجذعية‭ ‬الدبقية‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬الأورام‭ ‬من‭ ‬تجديد‭ ‬ذاتها،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬الأورام‭ ‬الدبقية‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬علاجها‭.‬