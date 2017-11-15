برنامج يحول الكومبيوتر الى سيرفر موسيقى

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

عادةً‭ ‬ما‭ ‬تشتمل‭ ‬وحدات‭ ‬التخزين‭ ‬الشبكية‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬سيرفر‭ ‬خاص‭ ‬بها،‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬إتاحة‭ ‬الملفات‭ ‬الموسيقية‭ ‬المخزنة‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬المنزلية،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬مثبتا‭ ‬مسبقاً‭.‬

وإذا‭ ‬رغب‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬إتاحة‭ ‬الأغنيات‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬والمخزنة‭ ‬على‭ ‬الحواسيب‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬اللاب‭ ‬توب‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬المنزلية،‭ ‬فيمكنه‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬السيرفر‭ ‬المجاني،‭ ‬والمتوفر‭ ‬لحواسيب‭ ‬ويندوز‭ ‬وأجهزة‭ ‬الماك‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬التخزين‭ ‬الشبكية‭ ‬الأخرى‭.‬ويتم‭ ‬استعمال‭ ‬معيار‭ ‬أو‭ ‬كواجهة‭ ‬بين‭ ‬برنامج‭ ‬السيرفر‭ ‬وأجهزة‭ ‬أو‭ ‬برامج‭ ‬التشغيل،‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬بتشغيل‭ ‬الموسيقى،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬توجد‭ ‬أجهزة‭ ‬تشغيل‭ ‬يمكنها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجلدات‭ ‬الشبكة،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬إتاحتها‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭.‬