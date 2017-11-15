برنامج يحول الكومبيوتر الى سيرفر موسيقى

لندن – الزمان
عادةً ما تشتمل وحدات التخزين الشبكية على برنامج سيرفر خاص بها، يعمل على إتاحة الملفات الموسيقية المخزنة عليها في الشبكة المنزلية، وغالباً ما يكون هذا البرنامج مثبتا مسبقاً.
وإذا رغب المستخدم في إتاحة الأغنيات الخاصة به والمخزنة على الحواسيب أو أجهزة اللاب توب في الشبكة المنزلية، فيمكنه الاعتماد على برنامج السيرفر المجاني، والمتوفر لحواسيب ويندوز وأجهزة الماك والعديد من وحدات التخزين الشبكية الأخرى.ويتم استعمال معيار أو كواجهة بين برنامج السيرفر وأجهزة أو برامج التشغيل، والتي تقوم بتشغيل الموسيقى، وبالإضافة إلى ذلك توجد أجهزة تشغيل يمكنها الوصول إلى مجلدات الشبكة، والتي يتم إتاحتها على مستويات نظام التشغيل.