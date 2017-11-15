ظهور الخط الأخضر هدد سمعة أحدث هاتف نقّال

لندن‭ – ‬الزمان

‭ ‬واخيرا‭ ‬انزلت‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬تطبيقا‭ ‬على‭ ‬متجرها‭ ‬يزيل‭ ‬الخط‭ ‬المزعج‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬احدث‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬هواتفها‭ ‬الثمينة‭ ‬وهدد‭ ‬سمعتها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬و‭ ‬التزمت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬الصمت‭ ‬حيال‭ ‬ظهور‭ ‬خط‭ ‬أخضر‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الأيمن‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬شاشة‭ ‬آيفون،‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬الشركة‭ ‬للمستخدمين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭- ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬،‭ ‬الجاري‭. ‬المستخدمون‭ ‬اطلقوا‭ ‬على‭ ‬الظاهرة‭ ‬خط‭ ‬الموت‭ ‬الأخضر‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬أي‭ ‬حل‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مستخدم‭ ‬الحديث‭ ‬عنها‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬ونشر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬صور‭ ‬هواتفهم‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬على‭ ‬شاشتها‭ ‬الخط‭ ‬الأخضر،‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وقالوا‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يختف‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬أجهزتهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭. ‬ولم‭ ‬يكتف‭ ‬المستخدمون‭ ‬بذلك،‭ ‬بل‭ ‬عجت‭ ‬صفحة‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬لشركة‭ ‬أبل‭ ‬بعشرات‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬المشكلة‭ ‬ذاتها،‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أملهم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تلقيهم‭ ‬أي‭ ‬إجابات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬مستخدمي‭ ‬آيفون،‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة،‭ ‬إنه‭ ‬استبدل‭ ‬هاتفه‭ ‬مجانا‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬متاجر‭ ‬أبل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬البعض‭ ‬يعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬خط‭ ‬الموت‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬مشكلة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إصلاحها‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬بينما‭ ‬اشتكى‭ ‬بعض‭ ‬مستخدمي‭ ‬آيفون‭ ‬X‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬يواجهون‭ ‬مشكلة‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬تتعلق‭ ‬بعدم‭ ‬استجابته‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬الباردة،‭ ‬وقالت‭ ‬أبل‭ ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭.‬

وذكرت‭ ‬مواقع‭ ‬مختصة‭ ‬في‭ ‬التقنية‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬‮«‬خط‭ ‬الموت‭ ‬الأخضر‮»‬‭ ‬ظهرت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬هاتف‭ ‬‮«‬بيكسل‭ ‬إكس‭ ‬إل‭ ‬2‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنتجه‭ ‬شركة‭ ‬غوغل،‭ ‬إذ‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬برمجية‭ ‬وليست‭ ‬تقنية‭.‬