نيجيرفان يتلقى رسالة من غوتيريس تحث على الحوار والبرلمان يدعو للتخلي عن لغة التهديد

أربيل تشترط عدم إستقطاع النفقات السيادية مقابل الموافقة على حصة الإقليم بالموازنة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل- فريد حسن

قالت اللجنة المالية في برلمان كردستان ان الإقليم سيوافق على تخصيص 12.67 بالمئة من موازنة العام المقبل له شريطة عدم استقطاع النفقات السيادية منها. وجاء في تقرير صادر عن اللجنة (إذا لم توافق بغداد على دفع 17بالمئة من الموازنة لإقليم كردستان، فيجب على الإقليم التمسك بأن تكون نسبة 12.67 بالمئة من مجموع إيرادات العراق من دون استقطاع النفقات السيادية منها)، موضحًا أنه (بذلك ستبلغ حصة كردستان 13 ترليون دينار، في حين أن دفع نسبة 17بالمئة من الموازنة بعد استقطاع النفقات السيادية يعني إرسال 11 ترليون دينار للإقليم).وأكد التقرير (وجوب معالجة الاختلاف في عدد موظفي الإقليم من جانب لجنة مختصة تضم خبراء من الجانبين)، مشيراً الى أن الإقليم يؤكد أن (العدد هو مليون و249 ألفاً و 481 شخصاً، في حين أن بغداد تشير إلى أن عدد الموظفين في الإقليم هو 681 ألفاً 21 شخصاً فقط).وشدد على (ضرورة التزام الإقليم بتصدير 250 ألف برميل من النفط يومياً عبر العراق). وناقش برلمان كردستان في جلسته الأربعاء مشروع قانون موازنة العراق للعام المقبل حصة الإقليم من الموازنة. وأشار بيان للبرلمان إلى أن (رئاسة البرلمان طالبت سكرتير مجلس وزراء الإقليم ووكيل وزير المالية بالحضور إلى الجلسة لمناقشة حصة الإقليم من الموازنة).وتضمن جدول أعمال الجلسة (القراءة الأولى لمشروعي قانون التعديل الثاني لقانون الإيجار رقم 87 لعام 1979 المعدل في إقليم كردستان- العراق، وقانون العفو العام في الإقليم)، فضلاً عن (أداء مصطفى أحمد حمد اليمين، ليحل محل العضو المستقيل كوران آزاد محمد وعرض استقالة عضو البرلمان آري محمد هرسين من لجنة شؤون البيشمركة والشهداء وضحايا الإبادة الجماعية والسجناء السياسيين). ودعا برلمان الإقليم رئيس الوزراء حيدر العبادي الى الابتعاد عن ( لغة التهديد).وقال في بيان الاربعاء ( كما هو معلن في يوم 14 تشرين الثاني الجاري طرح السيد العبادي عقيب اجتماعه بمجلس الوزراء في مؤتمر صحفي مجموعة من المواضيع). وأضاف ان (برلمان الاقليم الذي يمثل شعب كردستان يرى من الضرورة الابتعاد عن لغة التهديد، والبحث عن حل مناسب بين الجانبين، والإسراع في إيجاد فرصة للمفاوضات).ودعا البيان الحكومة الاتحادية الى (الابتعاد عن اللجوء الى وسائل الاعلام، وتأويل المواد الدستورية بشكل منفرد من دون الاخذ برأي وملاحظات الجهات في كردستان). وتسلّم رئيس وزراء كردستان نيجيرفان البارزاني رسالة من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس عن طريق ممثله الخاص في العراق يان كوبيش. واوضح بيان لحكومة الاقليم ان كوبيش سلّم بحضور نائب رئيس الوزراء قباد طالباني الرسالة للبارزاني التي عبر فيها عن دعم المنظمة لبدء حوار سياسي بين أربيل وبغداد وفق مبادئ الدستور .وتضمنت الرسالة ترحيب كوبيش بموقف حكومة كردستان والحكومة الاتحادية في مناسبات عدة عن استعدادهما للحوار. كما عبّر عن استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في الحوار بين الجانبين قائلا (احث الجانبين بان يضعا خطوة مهمة لتهيئة أرضية من اجل البدء بمفاوضات حقيقة) وكان كوبيش قد التقى الثلاثاء بالعبادي في بغداد. (تفاصيل ص5 ) . من جهته أكد البارزاني ان (الإقليم مستعد دائما لحل الخلافات مع العراق عبر الحوار، وضمن اطار الدستور) .ورحب نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي بإعلان حكومة الإقليم احترامها لتفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور العراقي.ودعا النجيفي في بيان لـ(بدء حوار وطني شامل تشارك فيه الأطراف الوطنية لبحث ومناقشة الأزمات والمشاكل العالقة بروح وطنية هدفها الوصول إلى حلول دائمة تتفق وارادة المواطن العراقي أينما كان) .وأشار الى أن (بيان حكومة الاقليم تطور يساعد في البدء الفوري للحوار ويؤسس لحوار جدي قوامه الحفاظ على وحدة العراق والاستجابة إلى طموحات وارادة المواطنين جميعا). واعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان امس عودتها الى مجلس النواب الاتحادي وانهائها مقاطعة جلساته.من جهة اخرى اتهم النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمد عثمان امس الحزب الديمقراطي الكردستاني برفض أي مرشح لمنصب محافظ كركوك يتعامل مع الحكومة الاتحادية.وقال عثمان في تصريح إن (الاتحاد الوطني الكردستاني مع تقاسم السلطة في كركوك بين مكوناتها وهذا نهج الرئيس الراحل جلال الطالباني الذي كان يقف إلى جانب حقوق العرب والتركمان وباقي المكونات). وأضاف عثمان أن (حزب البارزاني يرفض تسمية أي مرشح لمنصب المحافظ يتعامل مع حكومة بغداد ويريد محافظاً يكون موالياً لحكومة الإقليم وهذا ما يرفضه الاتحاد الوطني).