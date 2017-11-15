علماء بيئة وجيولوجيا يتوقّعون كوارث طبيعية

الإسكان يخضع جسور بغداد للفحص بعد الهزة الأرضية

بغداد – صباح الخالدي

حذر نحو 15 ألف عالم دولي في مجال البيئة والجيولوجيا من كوارث تواجه الأرض ، فيما قررت وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة الكشف على جميع جسور بغداد لمعرفة مدى تأثرها بالهزة الارضية التي ضربت بغداد وعدد من المدن ليلة الاحد الماضي .وقال بيان امس ان (15 ألف عالم دولي يوقعون وثيقة لتحذير البشرية من كوارث تواجه الأرض وان هذا الجمع من العلماء اجتمع لصياغة هذه الوثيقة التحذيرية بعد 25 عاما من تحذير مماثل)، واضاف ان (في عام 1992 وقع 1700 عالم من أعضاء المجمع العلمي الدولي تحذيرا لسكان الأرض من كوارث محتملة، لكن بدلا عن العمل على كبح جماح العوامل التي تسهم في تعجيل هذه الكوارث فاقم سكان الأرض الأمر)، واوضح البيان ان (التحذير الأخير شمل نواحي عدة منها الطبيعة والبيئة وارتفاع أعداد سكان الأرض، إضافة إلى تحول أنماط الاستهلاك البشرية لأغلب السلع مما يهدد بانقراض بعض الأنواع من على سطح الكوكب)، وتابع ان (العالم ويليام ريبيل جامعة أوريغون الأمريكية المحرك الرئيسي وراء هذه الرسالة التي صدرت كتحذير للبشرية وتضامن معه بقية العلماء الذين ينتمون إلى 184 دولة). فيما أعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والعامة آن نافع اوسي عن المباشرة باجراء فحص جسور محافظة بغداد لمعرفة مدى تأثرها بالهزة الارضية التي ضربت بغداد وعدد من المدن ليلة الاحد الماضي وكانت بقوة 7.3 درجات وخلفت مئات الضحايا.وقال بيان للوزارة امس أن ( اوسي وجهت مديرية طرق وجسور بغداد بالمباشرة لاجراء كشف على جميع جسور بغداد لمعرفة مدى تأثرها بالهزة الارضية.اوالتأكد من سلامتها امام حركة المواطنين والعجلات)، واشارت اوسي الى ان (فرق الصيانة الطارئة في المديرية احدى تشكيلات الوزارة تواصل اعمال الصيانة الدورية لجسر الجمهورية، حيث تم انجاز فقرة استبدال الاعمدة الحديدية الوسطية التالفة باعمدة بلاستيكية حديثة للجسر للفصل بين مساري الذهاب والاياب ، فضلا عن استمرار اعمال التنظيف لغرض تخطيط منتصف الجسر بخطين متصلين)، وتابعت أن (صيانة جسر الجمهورية يأتي استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذل لتحسين الخدمات على جسور العاصمة التي تقع ضمن نطاق مسؤولية دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة وبالاعتماد على الجودة والدقة والسرعة في الانجاز باستخدام افضل التقنيات الحديثة ووفق المواصفات الفنية المطلوبة في مفاصل العمل كافة خدمة للمواطنين)، فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق. و اكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) امس أن (توجه الاجواء في العراق الى موسم الشتاء تدريجيا من خلال انخفاض درجات الحرارة وتجمع الغيوم في بعض المناطق فسيكون طقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق)، واضاف ان (درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن يوم السابق فالعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 28 درجة والصغرى 12 درجة)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الجمعة سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى فيما تنخفض الحرارة في الجنوبية وحدوث زوابع رعيدة وامطار طيلة الاسبوع المقبل).