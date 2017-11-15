نقابة المحامين تحدّد مخالفات دستورية في مشروع القانون

المرأة النيابية تسحب مقترح الأحوال الشخصية لغرض التعديل

بغداد – رحيم الشمري – شيماء عادل

قررت لجنة المرأة النيابية رفع مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية من التصويت وإعادته الى اللجنة من اجل التباحث بشأن تعديله بالاتفاق مع لجنة الأوقاف النيابية .وقالت رئيسة لجنة المرأة لمى الحلفي في تصريح امس انه (تقرر مشروع رفع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية من التصويت وإعادته الى لجنة المرأة من اجل التباحث بشأن تعديله بالاتفاق مع لجنة الأوقاف النيابية)، واضافت ان ( هذا القانون أجاز الزواج من الفتاة التي تبلغ من العمر ثماني إلى تسع سنوات، في حين إن القانون العراقي رقم 188 لسنة 1959 يشير إلى سن بلوغ الفتاة في العراق يكون من 15 إلى16سنة)، مطالبةً (باعتماد هذا السن ضمن تعديل القانون)، وأوضحت الحلفي إن ( لجنة المرأة وقفت ضد قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، فيما توقعت ان الوقوف ضد هذه القانون سيكون ثمنة معارضة العديد من النواب خلال التصويت على قانون العنف الأسري الذي تعمل عليه اللجنة). فيما طالبت نقابة المحامين العراقيبن مجلس النواب بسحب مقترح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ من جلسات المناقشة الحالية ، كونه لا يتلاءم مع بنود احكام الدستور ويشكل تهديداً لنسيج المجتمع، مؤكدة ان المادة 41 خلافية لا يجوز الاستشهاد بها في ظل التعديلات الدستورية . وقالت نقيبة المحامين احلام اللامي ، في بيان تلقته (الزمان ) امس خلال لقائها بعدد من اعضاء مجلس النواب ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وممثلين عن البعثات الدبلوماسية امس ان (النقابة ترفض وبشكل قاطع التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به في العراق منذ 58 عاما، وان المداخلات والاراء والبحوث والتحليلات والمداخلات ، التي جرت وعقدت مستمرة من قبل المدافعين عن الحقوق والحريات بكافة اتجاهاتهم، وسنقف ضد من إقراره وتم تشخيص مخالفات قانونية ودستورية ومجتمعية حددت في 15 فقرة وبمسببات، سيكون طريق الطعن في المحكمة الاتحادية العليا الطريق السليم البات بالمخالفة الصريحة للقانون والدستور)، مؤكدة ان (التحليلات المستفيضة خرجت بان ما جاء بمقترح القانون سيؤدي الى نتائج، تكريس الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة، وخسارة الحقوق المكتسبة للمرأة بموجب القانون النافذ للأحوال الشخصية ، والغاء مبدأ المساواة امام القانون الذي أقرته المادة 14 من الدستور ، والتعارض بمبدأ الفصل بين السلطات ويجعل السلطة القضائية غير المستقلة خلافاً للمواد 19 و87 و 89، وجعل الجريمة فعلاً مستباحا بالنسبة للزوج خارج المحاكم، والغاء حق الزوجة بالتفريق القضائي الذي أقره الفصل الثاني من الباب الرابع بقانون الأحوال الشخصية النافذ، وحرمان تعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي)، وتابعت اللامي (بالاضافة الى حرمان الزوجة المطلقة من السكن بدار الزوجية ، وحرمان الزوجة من أرث الاراضي ، والغاء الوصاية الواجبة بالأحفاد المتوفي عنهم والدهم، وهي الأحكام المتعلقة بحضانة الام للمحضون وجعله نهباً للآراء الفقهية المختلفة ، والغاء كون عقد الزواج عقداً رضائياً ولا يجوز للبنت البالغة الرشيدة البكر ان تتزوج بدون اذن والي امرها، والنزول بسن الزواج من الثامنة عشرة الى اقل من التاسعة ، وإيقاف العمل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها العراق وأصبحت جزءا من نظامه التشريعي)، واشار البيان الى ان (اللقاء شهد مداخلات من اعضاء البرلمان في لجان القانونية والمرأة والاسرة والطفل وحقوق الانسان وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في بغداد وناشطين وحقوقيين ومحامين وإعلاميين، اتفقت على أهمية منع تمرير التعديلات المقترحة بأهدافها الطائفية وخلفياتها الاجتماعية والسياسية التي ستنسف قانونا نافذا يُشاد برصانته عربياً ودولياً ). ويذكر أن البرلمان صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت مطلع الشهر الجاري، على مقترح قانون تعديل مشروع القانون.