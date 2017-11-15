المركزي يخفّف الإجراءات عن مصارف الإقليم وخبير لـ (الزمان) : رفع الضغط مرهون بنتائج الحوار عن تسليم المنافذ والمطارات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

عد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري رفع القيود عن المصارف الاهلية في اقليم كردستان مرهون بنتائج الحوار الجاري بين الطرفين. وكشف الشمري لـ (الزمان) امس عن (وجود مفاوضات حالية بين بغداد والاقليم بشأن ارتباط المنافذ الحدودية والمطارات بالسلطة الاتحادية)، لافتا الى انه (اذا توصل الطرفان الى حل فسيرفع الضغط عن كردستان وتعود المصارف الاهلية للمشاركة في مزاد العملة).

من جانبها اعلنت مصادر بالبنك المركزي عن بدء تخفيف القيود على البنوك الخاصة في كردستان ليسمح لها بإعادة فتح الفروع. وقالت المصادر في تصريح امس ان (البنك بدأ بتخفيف تلك القيود عن المصارف التي فرضت بعد اجراء استفتاء الاستقلال ليسمح لها ذلك باعادة فتح الفروع بالاقليم).

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي قد اكدت قرب رفع اجراءات حظر بيع العملة التي فرضها البنك على المصارف في الاقليم . وقالت التميمي لـ (الزمان) امس ان (اللجنة اتخذت اجراءات عدة خلال المدة الماضية من بينها وقف التحويلات المالية والمشاركة في مزاد العملة)، مشيرة الى ان (ذلك القرار احترازي للحفاظ على الكتلة النقدية)، متوقعة (رفع القرار قريبا لتعود الامور الى ما كانت عليه في السابق). من جهة اخرى اوضحت اللجنة المالية في برلمان كردستان موافقة الإقليم على تخصيص 12.67 بالمئة من الموازنة المقبلة دون استقطاع النفقات السيادية.وجاء في تقرير اللجنة (إذا لم توافق بغداد على دفع 17 بالمئة من الموازنة للإقليم ، فسيكون التمسك بنسبة 12.67 بالمئة من مجموع ايرادات العراق دون استقطاع النفقات السيادية منها)، مشددا على (ضرورة معالجة الاختلاف في عدد موظفي كردستان من قبل لجنة متخصصة تضم خبراء من الجانبين).

الى ذلك عزا عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي سبب تأخير الموازنة نتيجة للجدل بشان حصة الإقليم .ورجح شوقي في تصريح امس إن (سبب تاخر الموازنة نتيجة الجدل بشأن حصة الإقليم)، لافتا الى ان (تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20 بالمئة هي تسريبات غير دقيقة ولم تصل بالشكل الصحيح)، مؤكدا ان (رواتب الموظفين والمتقاعدين والبطاقة التموينية لا يمكن التلاعب بها وأي مقترح لتخفيض الرواتب لن يوافق عليه مجلس النواب). على صعيد اخر حدد مصرف الرافدين نسبة 8 بالمئة سنوياً فائدة للقروض التشغيلية للجامعات الأهلية والمدارس ورياض الأطفال. وقال المصرف في بيان امس إن (قروض رياض الأطفال البالغة 25 مليون دينار و المدارس الأهلية التي منح لها 50 و75 مليون دينار وكذلك قروض الجامعات الأهلية التي وضع لها مبلغ 100 مليون دينار حددت لها نسبة الفائدة 8 بالمئة سنوياً)، واضاف ان (تلك الفائدة يتم احتسابها شهريا بطريقة القسط المتناقص وتسدد بأقساط ثابتة)، مشيراً إلى أن (التسديد للأقساط يتم بشكل شهري بعد انتهاء مدة الامهال).

وفي ذي قار أصدرت محكمة جنح الناصرية حكما بغرامة مالية على موظفين في دائرة التسجيل العقاري لارتكابهما مخالفات وظيفية.وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان امس أن (المحكمة وجدت من الفعل المرتكب من الموظفين جريمة يعاقب عليها القانون)، مبينا ان (المدانين ارتكبا ما يخالف واجبات وظيفتهما بالتوقيع على محضر كشف عقار)، مشيرا الى (اصدار حكم على الموظفين بغرامة مالية تدفع الى خزينة الدولة وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات وفي حال عدم دفع الغرامة يتم حبسهما لمدة ستة أشهر مع اعطاء المشتكي الحق في مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم درجة البتات).