38 بالمئة من عناصر الجماعات المسلحة قتلوا في العراق

خبير لـ (الزمان): إنتصارات القوات الأمنية وراء تراجع الإعتداءات الإرهابية

بغداد – محمد الصالحي

عزا خبير امني تراجع الاعتداءات الارهابية الى الانتصارات المتتالية للقوات الامنية في مختلف الجبهات، مؤكدا فقدان تنظيم داعش قدرته العسكرية والاستخبارية التي يمكن ان تتيح له شن عمليات واسعة كما كان في السابق.

وقال الخبير عماد علو لـ(الزمان) معلقاً على تقرير لمؤشر الإرهاب العالمي أظهر تراجعا في عدد القتلى جراء الهجمات الإرهابية خلال العام 2016 ان (القدرات العسكرية والامنية لتنظيم داعش قد فقدت وتقلصت بشكل هائل نتيجة الضربات القوية التي تلقاها التنظيم في مناطق نفوذه ولاسيما في الموصل والانبار ). واضاف ان ( اعداد الارهابيين والانتحاريين باتت معدودة مقارنة بالعام 2014 جراء عمليات تحرير اراضي العراق وسوريا من قبضته وبسبب تكثيف الجهد الاستخباري الذي نجح في تزايد اعداد المعتقلين واحباط المئات من العمليات الارهابية ).ورجح علو ( لجوء التنظيم الى تنفيذ عمليات ارهابية غير نمطية مثل استخدام السيارات لدهس المواطنين كما حصل في اوروبا او استخدام الغازات في اعتداءات). وأظهر مؤشر الإرهاب العالمي تراجعا في عدد القتلى جراء الهجمات الإرهابية خلال العام 2016 مقابل ارتفاع عدد البلدان التي يطالها الإرهاب وجاء في التقرير الذي صدر الأربعاء الذي يعده معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي للأبحاث ويتم بثه في لندن أن (الاستخلاص الإيجابي الرئيس هو تراجع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في العالم) كاشفاً عن مقتل 25 ألف و673 شخصا خلال 2016 بتراجع 22 بالمئة عن العام 2014 الذي كان على قدر خاص من الدموية.وشهدت حصيلة القتلى تراجعا كبيرا في أربع من الدول الخمس الأكثر تضررا جراء الإرهاب، وهي سوريا وباكستان وأفغانستان ونيجيريا. وسجل هذا البلد الأخير تراجعا بنسبة 80 بالمئة في حصيلة القتلى خلال 2016. في المقابل، لا يزال عدد القتلى مرتفعا في العراق نتيجة تزايد الاعتداءات التي ينفذها تنظيم داعش ضد المدنيين مع تراجع مناطق سيطرته، وتم إحصاء 9765 قتيلا على ارتباط بالإرهاب في العراق عام 2016 أي 38 بالمئة من الحصيلة الإجمالية.وإن كان عدد القتلى في تراجع في العالم، إلا ان مركز الدراسات حذر من (توجهات أخرى مقلقة) مشيرا إلى أن (المزيد من البلدان سجلت سقوط قتيل واحد على الأقل بسبب الإرهاب). وقد ارتفع عدد البلدان التي شهدت سقوط قتلى من 65 عام 2015 إلى 77 عام 2016. كما أن ثلثي البلدان الـ106 التي شملتها الدراسة شهدت عملية إرهابية واحدة في الأقل.وحذر واضعو التقرير من احتمال أن (يغادر مقاتلون وقياديون في تنظيم داعش العراق وسوريا للانضمام إلى فروع متطرفة جديدة للتنظيم أو مجموعات تابعة له في بلدان أخرى). وبالنسبة إلى أفغانستان، لفت المركز إلى أن الوضع (أكثر تعقيدا)، موضحا أنه في حين حدت حركة طالبان من العمليات الإرهابية التي تنفذها ولا سيما ضد المدنيين، إلا أنها تسببت بسقوط نحو 18 ألف قتيل عام 2016 في مواجهات عسكرية، وهي أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب عام 2001 وفق التقرير، الذي اشار الى أن هذه الجماعة بسطت بقعة سيطرتها المباشرة وباتت تسيطر على 11 بالمئة من الأراضي الأفغانية في نيسان 2017.

وفي ما يتعلق بالدول الأوربية وغيرها من الدول المتطورة، ذكر التقرير أن العام 2016 كان الأكثر دموية منذ 1988 مع استثناء احداث11 أيلول2017 لكنه أشار إلى أن تراجع سيطرة داعش يتزامن مع (توجه إيجابي في النصف الأول من عام 2017 )، علماً ان الدراسة استثنت تركيا وإسرائيل.وأنشئ مؤشر الإرهاب العالمي عام 2012 وهو يستند إلى معلومات تجمعها قاعدة بيانات الإرهاب العالمي التابعة لجامعة ماريلاند الأميركية، ويسمح بقياس تطور الهجمات الإرهابية في 163 بلدا منذ العام 2000.