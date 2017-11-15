مصادر لـ (الزمان): لا إتفاق على زيارة ولي العهد السعودي للعراق

بغداد – قصي منذر

نفى مصدر مقرب من رئيس الوزراء وجود أي اتفاق على زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى بغداد . وقال المصدر لـ(الزمان) الاربعاء ليس هناك اتفاق بين البلدين على مثل هذه الزيارة ولا صحة لما تردد على انها ستكون خلال الشهر الجاري. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر قد اكد أن بغداد ستعتذر عن استقبال ابن سلمان لأن (الأحداث الأخيرة في السعودية والمنطقة وقضية لبنان واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري كلها عقدت الأمور فأصبح من الصعب على العراق أن يستقبل شخصًا قد يسبب ضررا له في المستقبل جراء المشكلة بين السعودية وإيران). وبحسب جعفر في تصريح له فإن (رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه دعوة إلى بن سلمان خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية الشهر الماضي وتم الاتفاق على أن تكون الزيارة في بداية الشهر الجاري). الى ذلك، نفى مصدر آخر علمه بما تردد عن عزم العبادي زيارة سوريا ولقاء رئيسها بشار الأسد، استكمالاً لجولته الإقليمية الأخيرة لطرح رؤيته بشأن المنطقة بالتزامن مع قرب الانتهاء من ملف تنظيم داعش.

وقال المصدر لـ(الزمان) امس ان (مثل هذه الزيارات لاتعلن في العادة الا عند قرب مواعيدها بسبب اكتظاظ جدول رئيس الوزراء وكثرة المتغيرات). وتأتي الزيارة تزامناً مع قرب تحرير العراق من سيطرة تنظيم داعش ووصول القوات المشتركة إلى الحدود العراقية ـ السورية الأمر الذي يحتاج تنسيقاً مشتركاً بين الدولتين لضبط الحدود المشتركة ومنع انتقال الإرهابيين. في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام الأربعاء بأن العبادي كلّف وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بإجراء اتصالات بهدف تحقيق التهدئة في لبنان وسوريا واليمن .

وكان العبادي قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق رؤية عراقية لمستقبل المنطقة تقوم على أساس تحقيق التنمية وبسط الأمن والتخلص من الحروب وحل الخلافات.وشدد على ضرورة أن تأخذ دول المنطقة بالحسبان مصالح بعضها البعض، وقال إن من الخطأ بمكان أن تنظر دول المنطقة لمصالحها بشكل منعزل عن مصالح الآخرين.