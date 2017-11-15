ملعب كربلاء مسرح للقاء السوبر

الغريمان الجوية والزوراء يفتتحان غداً الموسم الكروي

الناصرية – باسم الركابي

سيكون ملعب كربلاء مسرحا لمباراة الجوية والزوراء لإحراز كاس السوبر العراقية يوم غد الجمعة السابع عشر من تشرين الثاني الجاري في افتتاح الموسم الكروي الجديد عندما تقام مباراة السوبر بين بطلي الدوري والكأس بعد ان كان مقرر اقامتها بملعب الشعب الذي يبدو غير صالح للعب الان وهي مشكلة كل موسم عندما يخضع في مثل هذه الأوقات للتأهيل والصيانة رغم تاخر انطلاقة الدوري حيث الاوقات المناسبة لمعالجة تلك الاعمال والانتهاء منها قبل افتتاح الدوري وبعدما اختير الملعب مكانا لاقامة مباريات الفرق الجماهيرية الزوراء والجوية والطلبة والشرطة في تطبيق تعليمات لجنة التراخيص ولان الأندية المذكورة تؤكد عجزها عن اقامة المنشات الرياضية وبما ينسجم وتاريخها ويليق بسمعتها وانجازاته في عكس دورها في هذا الجانب وهي تعاني انعدام المنشات الخاصة بها عندما بقيت تبحث عن ملاعب تلعب فيها مباريات الدوري حتى اليوم الاخير من المدة التي حددتها اللجنة المذكورة لقبول مشاركتها في الدوري القادم.

اين المنشات

ورغم مرور سنوات طويلة على مشاركة تلك الفرق في الدوري من دون ان تفكر او تقدم ولو مرة في إقامة منشات خاصة بها كبقية الاندية المجاورة على الأقل ولو لانريد ان نقلل من شان ملاعب ومنشات ومقرات الاندية الإقليمية.

وكان ان تتوجه إدارات أنديتنا في أي فترة من الفترات الظروف المواية التي مر بها البد نحوا نشاء وإقامة المنشات الخاصة بها وحتى لم تفكر في ان تتجه نحو التمويل الذاتي واليوم الاستثمار قبل ان تنشغل في ادارة فريق كرة القدم باستثناء الشرطة الذي يضم مجموعة فرق وبالكاد تمر الامور بسلام بسبب الضائقة المالية لاعتمادها على الجــــــهات الراعية .

ماذا ستقول ادارة الجوية الفريق الذي يسيطر على اجواء اسيا مرتين متتاليتين لو طلبت منه الاندية الاسيوية زيارة ملعبه او ناديه وكيف تدار الاعمال والحال للزوراء.

للاسف انها ادارات تفتقد للعمل المستقبلي والمتطور لانها تعمل بتقليد قاتل بالاعتماد على رعاية جهات وزارية لاعلاقة لها بالرياضة مجرد تدفع الاموال وفي بعض الاوقات تتاخر عن ذلك ومتوقع ان تواجه الفرق المؤسساتية مشاكل مالية هذه المرة بعد توجيهات رئاسة الوزراء في تحديد المبا لغ التي تصرف للاندية المؤسساتية على ان لاتزيد عن ملياري دينار.

مباراة الغد

ونعود لمباراة الغد وهي الاولى بعد موسم 2003 وتغير اسمها الى السوبر هو تقليد سابق كان يسمى سابقا كاس المثابرة وكان مقرر ان تجري الموسم السابق لكنها ألغيت ومهم ان يفتتح بها الموسم الجديد عندما يتواجه ويتجدد لقاء الفريقين الكبيرين الجوية الذي حصل على لقب الدوري والزوراء الذي حصل على لقب بطولة ألكاس للموسم الفائت وليس مهما ان تقام في العاصمة بغداد عندما قامت بعض الاتحادات المحلية في تسويقها الى خارج بلدانها كما قام الاتحاد الايطالي وقبله الاتحاد المصري ودول اخرى.

لقاء السوبر

وكان اختيار ملعب كربلاء لمباراة السوبر العراقي امر مهم واختيار صائب والاهم ان يكون الملعب المذكور لاحتضان المباراة من دون تأجيلها او إلغاءها كما أشيع قبل قرار الاتحاد في اقامتها بوقتها وفي الملعب المقترح المتوقع ان يتابعها حشد جماهيري واسع لقرب الملعب من العاصمة وعدد من المدن القريبة لما تحمله المباراة من اهمية.

ومهم ان يتحدث الاتحاد بهذه الطريقة التي ممكن ان تقضي على مشاكل الدوري وانهاء فوضى الاجتهادات و التأجيلات وغيرها من الامور التي اثرت على إقامة المباريات . و امر مهم ان يتمسك الاتحاد بمقررات تحديد اقامة أنشطته خصوصا اقامة المباراة المذكورة التي ستجمع الغريمين في كلاسيكو العراق والمواجهة الثالثة بين الفريقين العام الحالي واهتمام جمهور الفريقين في نتيجة اول مفردة من مفردات الموسم المقبل الذي تضمن إجراء اللقاء المذكورة الأهمية في إحراز كاس السوبر الذي ياخذ الكثير من اهتمام أنصار الفريقين وكبريائهما كونهما يشكلان قطبا الكرة العراقية عبر الالقاب التي حصلوا عليها حيث الزوراء الذي انفرد بالحصول على القاب الدوري 14 مرة والكأس 15 مرة في وقت يظهر الجوية الطرف الأكثر تأثيرا هذه المرة بعد الحصول على لقب الاتحاد الأسيوي وفي هذا الإطار سيلعب الفريق مباراة الغد.

لاتوجد فوارق

ولم نجد فوارق بين الفريقين لو تمت مراجعة واقع حاليهما سواء بنتيجتي لقاءيهما في الدوري الاخير وانتهيا بتعادلها مرتين كما تعادلا بهدف في بطولة الاتحاد الأسيوي في المباراة التي جرت في اربيل قبل ان يتغلب الجوية في اللقاء التالي في قطر بهدف ليمر الى الدور التالي ومن ثم للشبه النهائي والنهائي. فريق القوة الجوية يمر في أفضل ايامه وسيدخل اللقاء منتشيا باحراز لقبي الدوري وكاس الاتحاد الأسيوي قبل أيام واستمراره في التحضير للمباراة المذكورة التي تعني الكثير للفريق وجمهوره والكل يقف إمام منجز اخر بضاف إلى الانجازين المذكورين حيث لقب الدوري الذي خطفه الفريق في موسم لم يكن سهلا تباينت فيه نتائج الفريق قبل ان يستقر ويستحوذ على مباريات المرحلة الثانية ودعم المهمة وحسمها بالتتويج باللقب السادس بعد فترة تزيد على عقد من الزمن على احراز الخامس وجاءت بوقت المدرب باسم قاسم صاحب الانجاز الأسيوي عندما حصل مع الفريق على اول لقب الذي كان قد حصل على لقب الكاس المحلي في عام 2016.

ظهور الجوية

ظهر الجوية بثقة عالية في الموسم الاخير سواء على المستوى المحلي او الاسيوي من خلال وجود تشكيل منسجم وثابت وهو ما انعكس على مستوى الأداء ونوعية اللعب وتحقيق الألقاب التي وطدت من العلاقة مع الأنصار الذين وقفوا مع الفريق حتى في المباريات التي جرت في ايام الصيف اللاهية وشكلوا دعما استثنائيا توج بلقب الدوري الذي كانوا يبحثون عنه بعد الحصول على اللقب الخامس 2005 . احتفاظ الفريق بأبرز عناصره وهو ما دعم جهوده في خوض غمار بطولات الموسم الماضي بثقة وأداء واضح وهذا من بن الاسباب الحقيقية في دعم الجهود في الحصول على اللقبين المذكورين.وجود المدرب الخبرة حسام السيد والعودة لتدريب الفريق يشكل أهمية في استقرار الامور بعد الحصول على اول لقب اسيوي مع الجوية ما سيدعم من مهمته المقبلة الموسم القادم وهو يخطط لخطف لقب السوبر قبل بداية الدوري وتعزيز العلاقة مع الجمهور في ظل الواقع الذي يمر به من خلال وجود نفس اللاعبين وحالة الانسجام التي ادت الى استقرار الأداء والنتائج بعيدا عن المشاكل التي كانت تظهر هنا وهناك حتى من بعض الأنصار الذين كانوا يدسون انوفهم والتدخل في أمور لاعلاقة لهم فيها اكثر ما تعرقل الأمور.

وجود الجمهور الكبير وشغفه الفريق ومتابعة مبارياته ومؤكد سيحضر بكثرة لقرب مكان المباراة من العاصمة كما قربه من محافظات النجف والحلة وكربلاء والديوانية والسماوة حيث وجود أنصار الفريق والزوراء كذلك.اغلب التوقعات تنصب لمصلحة الجوية في الحصول على لقب السوبر لانه في أفضل وضع ليس اليوم بل بين عموم الفرق وإمكانية اللعب بالشكل الذي يمنحه التفوق وحسم المهمة التي سيلعبها بامل مؤثرة من اجل الحصول على احد القاب الموسم الجديد بعد إقراره بالصيغة المماثلة للموسم الاخير. الجوية سيلعب باوراق رابحة اكدت جدارتها في اكثر من مناسبة وهي اليوم بأعلى درجات الانسجام ويظهر الفريق في صفوف متكاملة ولاينقصه شيء كما ان مباريات الموسم الاخير وبطولة الاتحاد الأسيوي كانت الفرصة المواتية لعدد من ظهور اللاعبين الشباب.

ثبات المستوى العام في المباريات الاخيرة التي مهدت للحصول على اللقب المحلي والأسيوي بفترة قريبة ما زاد من حالة العلاقة بين كل الإطراف التي تعول على جهود اللاعبين في تقديم الاداء وأهمية الحصول على اللقب ولان الفوز وحده يوازي جميع الألقاب لان للفوز على الغريم الزوراء طعم خاص . وسيكون اللعب غد الخطوة المهمة على طريق المشاركة في الدوري الأسبوع المقبل واخذ الأمور بنظر الاعتبار وما يدور في راس المدرب احسان السيد في التوجه مع اللاعبين والأنصار الى الدخول في منافسات الدوري والتطلع الى اللقب السابع.

جمهور الزوراء

بالمقابل تتجه أنظار جمهور الزوراء الذي يظهر اكثر جماهير الفرق متابعة لمباريات الذهاب ومتوقع ان لايتاخر احد منهم لحضور المباراة التي تهمهم كثيرا لانها تمثل الخطوة الاولى في الموسم المقبل والامل في ان يخطو الفريق الخطوة الكبيرة في النــــــــــيل من الجوية في مسار طبيعة المباريات لتي جمعتهما على مر البطولات.الأبيض الاخر المتكامل والذي اعاد ترتيب اوراقه حتما لبدائل اللاعبين الذين انتقلوا الى فرق اخرى وهي أسماء مؤثرة لايمكن تعويضها بسرعة ما يتوجب على المدرب أيوب اوديشو الذي انتقل للفريق ويقوده للمرة الاولى املا في تحقيق اللقب معه من خلال وجود اللاعبين القادرين على العطاء كما تظهر حظوظ الفريق في المنافسة على ألقاب الموسم المقبل المنتظر تحقيقها في الدوري الذي يكون قد تعلم من لمشاركة السابقة التي دفع ثمنها المدرب عصام الحمد رغم حصوله على لقب ألكاس كما حصل الامر مع باسم قاسم في الموسم قبل الماضي عندما ابعد رغم حصوله على لقب الدوري.

الحديث اليوم عن مهمة ايوب ومن سيلعب للفريق الذي انهى معسكره التدريبي في تركيا كما تواصل في خوض عدد من المباريات التجريبية لإكمال عملية التحضير للموسم القادم الذي سيفتتحه الزوراء يوم غد بالمباراة الذكورة التي تمثل التحدي الكبير لانها ستكون مع بطل الدوري ولان التفكير منصب على الفوز عندما تتواجه الفرق الجماهيرية مع بعضها لان غير ذلك يعني الفشل ولان الزوراء استعد بفترة مبكرة وانتدب عدد من اللاعبين مع وجود آخرين من الشباب.

ومؤكد حدد البدائل للذين انتقلوا الى فرق أخرى من اجل الدخول بالشكل المطلوب والمنافسة على لقب الدوري الهدف من المشاركة لكن لاول خوض مباراة الغد بافضل تشكيلة لمواجهة الغريم واللعب شعار لابديل عن الفوز في ظل اجواء المباراة وما سيحضرها من جمهور كبير لكلا الفريقين في الحدث الكروي الاول في الموسم الجديد بعد هدوء الكل من خلال تحديد ملامح الدوري الجديد وتوجه الفرق الى المشاركة وهي تحمل أمال المنافسة.

الانتهاء من التحضير

الزوراء كان قدانتهى من التحضير للموسم المقبل ويكون قد قطع فترة الإعداد والتأهيل والعودة لى منافسات الدوري بتطلعات احراز اللقــــــــب في مهمة تحمل التحدي للفريق والمدرب الذي عليه ان يرتب الأمور كما يجب بحثا عن اللقب الاول الذي سيشكل الأهمية والاخرين من انتدبوا لدعم مستقبل الفريق وـتجاوز نكسة المشاركة الأخيرة وخيبة الموقع الذي انتهت عنده مع انه لايمر في أفضل ايامه مع حصوله على لقب ألكاس لكنه خسر الدوري وخرج من الاسيوية علي يد الغريم الجوية لذلك يبحث المدرب عن استعادة التوازن عبر مباراة الغد واستيعاب الامور من المهمة الاولى.تطلعات المدرب ايوب في ان تنجح مهمته من البداية مع احد اهم الفرق المحلية والذي يتمنى الكل تدريبه في كل الأوقات كما يدرك تطلعات الأنصار الذين همهم الاول الحصول على لقب الدوري وقبله لقب السوبر الذي قد يفتح المجال امام لفريق في خوض غمار بطولتي الدوري والكأس.

أهمية عكس المستوى والأداء المميز ميزة الفريق رغم التغيرات لتي شهدها لفريق بعد انتقال ابرز نجومه في الهجوم حيث مهند عبد الرحيم وعلاء عبد الزهرة ومصطفى كريم وسيكون إمام مواجه هامة جدا ويسعى التركيز على المباراة ومحاولة حسمها وسيكون الأمر قبولا من الأنصار الذين سيرافقون الفريق الى ملعب المباراة لمؤازرته لان المواجه ستكون حامية ولانها مع الجوية والتي اكثر ما يحرص الكل على متابعتها كما هو الحال في كل اللقاءات التي تجمعهما على مر الوقت وتظهر المهمة على المستوى العام.

مباراة الفرصة

المباراة تمثل الفرصة امام لاعبي الزوراء في عكس الحالة الفنية لانها ستكون الاختبار الحقيقي للمدرب واللاعبين والسعي في اظهار المستوى والضغط على الجوية وعكس المستوى اللائق من الوهلة الاولى لان في ذلك تاثير على المشاركة في الدوري لان التشكيلة ستضم لاعبين منهم سيلعبون لاول مرة ولانها تحضى باهتمام وسائل الا علام ولان أنظار الكل ستتجه الى ملعب كربلاء في ان تاتي المباراة بعد حصول الجوية على اللقب الاسيوي الذي خرج منها الزوراء ما يجعله اللعب بشعار لابديل عن الفوز لتعويض الخسارة الوحيدة لتي تعرض لها من الجوية لانها أقصته من الاستمرار في البطولة الأسيوية قبل ان يخرج الزوراءرابع الترتيب بالدوري وانقذ موسمه بالحصول على لقب الكاس.الاهم هنا ان ترتق المباراة الى مستوى سمعة وتاريخ الفريقين لما يضمان من لاعبين وأسماء تلعب للمنتخبات الوطنية يعول عليها في المنافسة على لقب الدوري وان تكون بداية مهمة للموسم المقبل بعد المشاكل والاختلافات حول الية البطولة وعدد الفرق قبل حسم الأمور امس الاول.

دوري العشرين

اعلن اتحاد كرة الإبقاء على عدد الفرق العشرين وبنفس الية الموسم الماضي وبالية الدوري العام قبل ابعاد فرق اربيل والكرخ والسليمانية وغاز الشمال والموصل والناصرية بعــــــــــدما رفض 14 ناديا الالية السابقة والتهديد بالانسحاب اذا ما اصر الاتحاد على الية وزيادة عدد الفرق قبل التوصل الى الإلية الجديدة التي تشعر الفرق الستة المبعدة بالإجحاف كما يعكس حالة العمل المرتبك للجنة المسابقات والاتحاد وكما قلنا لو ان المسابقة خضعت للوائح لما حصل الذي حصل في مواقف مصلحيه وأنانية ومنها متعمدة مختلفة ومتذبذبة للبعض وكل هذا يتحمله الاتحاد والهيئة العامة في مواقف يفترض ان تكون ثابتة. المهم في الآمر اليوم هو كيف ستجري الأمور في تنظيم مباريات الدوري والتخلص من علله العالقة حتى الموسم الأخير والاهم في الأمر الثبات على لوائح البطولة والعمل فيها بدا من الموسم الحال وتعتمد سياقا ثابتا لانها مسالة مهمة ومهم وضع الإصبع على الخلل الذي رافق مباريات الدوري الاخير.

وشيء جيد ان يتجه الاتحاد في تنظيم الدوري من دون تأجيلات والعمل مع المنتخبات ضمن فترة الفيفا في التحاق اللاعبين خلال 72 ساعة والتنسيق مع المدربين في التوازن في دعوة اللاعبين حتى لايؤثر على خوض مبارياتها والحال مع مشاركة الفرق في بطولة الاتحاد الأسيوي ومعالجة هذا الامر بدقة والابتعاد عن تحقيق رغبة الفرق على حساب المسابقة من خلال تحديد الفترة المناسبة للعب والعودة للدوري.بالمقابل ان ما ذهب اليه الاتحاد عبر تصريحاته امس الاول من اجل تنظيم الدوري بأفضل حال ومختلف تماما عن الموسم الاخير بعد الانتقادات التي طالت المسابقة بسبب طول فترتها وما تخللته من تأجيلات لاسباب غير مقنعة والاهم ان تنهي في الوقت الذي اعلن عنه في حزيران المقبل قبل انطلاقة مباريات كاس لعالم في روسيا.

وهنا يجب ان يظهر دور الأندية في التعاون مع الاتحاد والابتعاد عن المنغصات والعمل بخطوات عملية واضحة من خلال تنظيم المباريات والاحترام لمواعيدها والاهتمام بملاعبها وحث جماهيرها على التشجيع المطلوب والتصدي بحزم لاي تصرف غير مقبول .

اهمية تنظيم المباريات بشكل معلوم وثابت لاتاحة الفرصة امام الكل في متابعتها. ونجدد الدعوة الى اعتماد اللوائح لحماية الدوري والسير بالاتجاه الصحيح والابتعاد عن التمايز بين الفرق والتوجه الى تنظيم دوري تقبله من كل الإطراف.