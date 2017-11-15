نيجيريا تفجّر المفاجأة وتضرب الأرجنتين برباعية ودياً

ألمانيا وبلجيكا أقوى هجوم والمغرب أفضل دفاع في تصفيات المونديال

{ مدن – وكالات: فجر منتخب نيجيريا مفاجأة من العيار الثقيل واكتسح نظيره الأرجنتيني 4 /2 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اول امس الثلاثاء بمدينة كراسنودار الروسية. وجاءت المباراة ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف عن طريق إيفير بانيجا في الدقيقة 28، ثم أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 36 ورد كيليتشي إيهياناتشو بهدف لنسور نيجيريا في الدقيقة 45 . وفرض المنتخب النيجيري سيطرته تماما على مجريات اللعب في الشوط الثاني وتمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية حيث سجل أليكس إيوبي الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 52 و73 وتكفل بريان إدوبي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 54 . يشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لم يشارك في المباراة.

الأبرز في الصحف الفرنسية

على صعيد اخرتناولت الصحف الفرنسية الصادرة اول امس الثلاثاء عدة ملفات مختلفة، متعلقة بكرة القدم وفاجعة إنسانية أودت بحياة أحد أبطال رياضة التزلج على الجليد. فمن جانبها ارتفعت صحيفة (باريسيان) بسقف طموحات المنتخب الفرنسي في مونديال 2018، حيث نشرت تقريرًا بعنوان: هل منتخب الديوك جاهز لحصد لقب جديد في روسيا؟. كما لفتت أيضًا إلى واقعة وفاة دافيد بويسون لاعب التزلج بصفوف منتخب فرنسا وصاحب برونزية بطولة العالم في 2013، أثناء خوضه حصة تدريبية كما تصدرت صورة بويسون غلاف صحيفة (ليكيب) الفرنسية، التي لفتت أيضًا إلى المباراة الودية بين منتخبي فرنسا وألمانيا مساء اول امس الثلاثاء بمدينة كولن. وأضافت أن منتخب فرنسا سيواجه الماكينات في لقاء ودي بنكهة كأس العالم، في بروفة ودية قوية أمام حامل لقب المونديال الأخير في البرازيل. ولم تنس (ليكيب) سقوط إيطاليا أمام السويد في ملحق تصفيات كأس العالم، ووصفت عدم تأهل الأزوري بالفشل التاريخي، وذلك بعد التعادل السلبي في سان سيرو. في سياق آخر، تصدرت صورة النجم البرازيلي نيمار جونيور غلاف مجلة (فرانس فوتبول) التي أعدت تقريرًا عن اللاعب بمناسبة مرور 100 يوم على انضمامه لصفوف النادي الباريسي قادمًا من برشلونة في صفقة هي الأغلى في العالم. كما أصدرت المجلة غلافًا آخر يحمل صورة لوران بيونييه حارس مرمى مونبيليه المخضرم.

الجماهير الإيطالية تحلم بأنشيلوتي

من جهة اخرى لاتزال الجماهير الكروية في إيطاليا تحت وقع صدمة إخفاق منتخبها في الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 . وفيما يستعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتحليل أسباب الإخفاق، استقرت الجماهير الإيطالية على من يكون المنقذ. اعتبرت صحيفة لاستامبا الإيطالية الصادرة اول امس الثلاثاء أن فشل منتخب بلادها في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 60 عامًا، هو أشبه بـنهاية العالم. وكتبت الصحيفة الإيطالية بالبنط العريض: نهاية العالم.. وداعًا للمونديال، معتبرة أن ما جرى يمثل قفزة إلى الخلف. وفيما أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كارلو تافيكيو أن الاتحاد اجتمع في روما للقيام بـ تحليل معمق وتقرير خيارات للمستقبل، رفض المدرب جيامبيرو فينتورا تقديم استقالته بعد فشله في قيادة الأزوري إلى مونديال روسيا، مؤكداً أنه ينتظر قرار الاتحاد الإيطالي. ومن المتوقع أن يُقال المدير الفني للمنتخب الإيطالي من منصبه؛ بهدف قطع الصلة مع الماضي ووضع حجر الأساس لبداية جديدة مع مدرب جديد. هذه البداية الجديدة، تفضل الجماهير الإيطالية أن تكون مع المدرب السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني كارلو أنشيلوتي. فبحسب استطلاع لموقع صحفية لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، اختار 67.4 في المائة من جماهير المنتخب الإيطالي، الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، أنشيلوتي كبديل للمدرب الحالي فينتورا على رأس الإدارة الفنية للأتزوري.

أنشيلوتي مرشح فوق العادة

وفي نفس الاستطلاع، اختار 22.4 في المائة من المصوتين مدرب فريق تشيلسي أنطونيو كونتي ليقود المنتخب الإيطالي خلال المدة المقبلة. وجاء مدرب يوفينتوس ماسيميليانو أليجري ومواطنه روبيرتو مانشيني مدرب فريق زينيت سانت بطرسبرج في المركز الثالث بحصول كل واحد منهما على 5.1 في المائة من الأصوات. لكن يبقى أنشيلوتي مرشحًا فوق العادة لقيادة سفينة المنتخب الإيطالي بعد نكسة الإقصاء، خاصة وأنه يحظى بدعم مجموعة من الشخصيات الكروية المؤثرة في إيطاليا.

تصفيات مونديال 2018

في موضوع اخر نجح المنتخب المغربي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بفضل تماسك خطوطه الثلاثة وخاصة خطه الدفاعي الذي نجح في الحفاظ على نظافة الشباك المغربية خلال التصفيات الإفريقية. و تؤكد الأرقام أن الدفاع المغربي كان الأفضل في العالم خلال هذه التصفيات المونديالية بعدما فشلت منتخبات ساحل العاج و الغابون ومالي في هز شباك الحارس المحمدي على مدار ست مباريات من المجموعة الثالثة. وقبل نهاية التصفيات وخوض المباريات الفاصلة في مختلف القارات، فإن منتخب نيوزيلندا يبقى هو الآخر بشباك نظيفة بعدما تعادل سلباً أمام بيرو في ذهاب الملحق الفاصل بينهما في انتظار لقاء الإياب في العاصمة ليما. وجاء حفاظ المنتخب المغربي على نظافة شباكه بعدما نجح أسود الأطلس في تفادي الهزيمة خلال مشوارهم الذي انتهى بالعبور إلى المياه الباردة في روسيا على حساب مضيفهم ساحل العاج. ولم يكن حفاظ المغاربة على نظافة شباكهم يعود للأسلوب الدفاعي الذي خاض به المدرب الفرنسي هيرفي رونار مشوار التأهل للعالمية، بل كان ترجمة للأداء الجيد الذي قدمه خطه الخلفي بقيادة قائده المهدي بن عطية نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى فعاليته الهجومية، حيث سجل زملاء نبيل درار 11 هدفا في ست مباريات بمعدل اقترب من الهدفين في كل مباراة. وبذلك يتفوق المنتخب المغربي على أقوى دفاعات المنتخبات العالمية بما فيها المنتخب الألماني الذي تلقت شباكه لأربعة أهداف والمنتخب البرازيلي الذي استقبل 11 هدفاً والمنتخب الإيطالي المعروف بقوة دفاعه الذي استقبل مرماه ثمانية أهداف. وفي المقابل أنهى المنتخبان الألماني والبلجيكي التصفيات بأقوى خط هجوم بعدما سجل المانشافت بقيادة توماس مولر والشياطين الحمر بقيادة روميلو لوكاكو 43 هدفـــا في مشوراهما بالتصفيات من 10 مباريات.