التشكيلي وضّاح مهدي : الفن يعالج الأزمات الإنسانية

حاورته: صابرين نوري

إن إجراء حوار صحفي مع أي إنسان صاحب تجربة إبداعية بشأن مسيرته في الحياة محاولا ان تحيط بكل جوانبها لتقدمها للقارئ بعدد محدود من الكلمات والجمل أمر صعب فكيف إذا كان ذلك المحاور فنانا تحاول ان تطوف في عالمه متسائلا عن هذا العالم الجميل ومحاولا استطلاع رأيه في بعض القضايا التي تهم القارئ .. وضاح مهدي فنان مبدع يمتلك خطا قويا وجريئا يوظفه ببراعة وعفوية مما يدل على القدرة الفنية لهذا الفنان ومدى الحرية والعفوية التي يرسم بها أعماله .

{ كيف كانت بداياتك مع الرسم ؟

-بداياتي في الرسم ظهرت منذ الصغر . كان عمي هاوي رسم ومنذ اول مرة رأيته يرسم اثارني الموضوع وبدأت ارسم منذ ذلك الحين وطبعاً كان هناك تشجيع لي من قبل الاهل والاساتذة في الدراسة مما جعلني ان استمر في هذا المجال

{ في كل بداية موهبة هناك قدوة او مرحلة التقليد من استهواك من الفنانون وشعرت بالرغبة في الرسم على نفس اسلوبه ؟

-في الصغر كنت اشاهد لوحات عالمية من خلال الصحف والمجلات وخصوصاً مجلة افاق عربية كان ابي دائماً يجلب هذه المجلة وكنت اهتم بهذه المجلة لانها تنشر مواضيع عن الفن التشكيلي . لكن اول مرة اشاهد لوحات مباشرة كانت في المتحف البغدادي كانت اللوحات لفنانين كبار هم صلاح جياد ونعمان هادي وفيصل العيبي كانت لوحات واقعية ساحرة وتأثرت بهولاء الفنانين اما في مرحلة الانتقال من الواقعية الى الحداثة فلقد تأثرت بأسلوب الفنان العراقي جبر علوان وكان اسلوبه المميز في الانشاء واللون له الاثر الكبير في الاسلوب الذي اشتغل عليه الان

{ هل تذكر اول لوحة رسمتها ؟

– لا اذكر تحديداً اول لوحة رسمتها لكن اذكر جيداً حينما اهداني استاذي في مرحلة الابتدائية علبة الوان زيتية انكليزية وكانت هذه العلبة مخصصة للفنانين المحترفين اذكر شكلها جيداً لانني فرحت بها كثيراً وكان لهذا الحدث الاثر الايجابي بأستمراري بالرسم وكذلك اول مرة رسمت لوحة بهذه الالوان الزيتية هي لوحة طبيعة على ورق مقوى

{ أغلب أعمالك تنتمي إلى المدرسة التعبيرية من حيث البناء أو من حيث الشكل لتمثل رؤى تعبيرية هل من الممكن ان تنتمي اعمالك القادمة الى مدرسة اخرى ؟

– لا اعرف هل سوف اغير في الاسلوب ام لا . لكن انا بطبيعة الحال اجرب كثيراً في الخامات والمواضيع وابحث كثيراً لان لدي هم هو تطوير العمل الفني وهذا ليس سهلاً هذا الامر يتطلب مجهودا كبيرا وقراءات بصرية تناسب التطور في العمل الفني وبنفس الوقت يجب المحافظة على روحتي او بصمتي في اللوحة . عموماً الفن التشكيلي الان لم يكن مثل السابق الان الافاق مفتوحة اكثر خصوصاً بعد دخول فن ما بعد الحداثة .

{ اللوحة بالنسبة لك ميلاد روحي ام بناء عقلي ؟

-يجتمع الاثنان عندي الميلاد الروحي والبناء العقلي بأعتقادي الاثنان يكملان الاخر . البناء الروحي مهم لايمكن ان يكون العمل الفني صادقا بدون ان يكون هناك احساس معين يشعر به الفنان وينقل هذا الاحساس على سطح اللوحة شرط ان لا يكون متعمد أي ان تكون هناك لحظة ارتباط روحي بين الفنان والعمل الفني هذا الارتباط في كثير من الاحيان يكون ايجابيا واحياناً يكون سلبيا . اما البناء العقلي فهو ضروري لكبح جناح الميلاد الروحي حينها سوف يكون العمل الفني رصينا وبناؤه سليما.

{ من اين تستلهم فكرة لوحاتك ؟

-استلهم الافكار من المحيط الداخلي والخارجي ومدى تأثري بحالات معينة امر بها وهذا يعتمد على المخزون الفكري والذاكرة واحياناً تكون لحظات انية أي فكرة وليدة اللحظة

{ هل من الممكن ان يجمع الرسم ما فرقته الطائفية ؟

– الفن التشكيلي كباقي الفنون وجد لمعالجة الحالات الانسانية كأن تكون ايجابية او سلبية وهذا يعتمد على الطروحات ومدى تأثيرها على المجتمعات ويجب ان يكون الفنان انسانيا بطرح الافكار والمعالجات والافكار الطائفية هي ضد الانسانية والمواطنة بالدرجة الاولى وهذا يتنافى مع توجهات الفنان . انا لا اعرف ما مدى تأثير الرسم على الافكار الطائفية . لكننا نعمل ونجتهد لكي تزول هذه الافكار الشاذة عن المجتمع

{ هل انت راض عن ما قدمته من عطاء ؟

-انا راضي عن ما قدمته وما اقدم ولكن هل هذا كافي ؟ بالتأكيد لا . هناك طموح كبير ومشاريع كثيرة في بالي اسعى الى تحقيقها . المهم انني الان استمتع بهذا العالم فالفن التشكيلي عالم كبير وواسع

{ ماهو رأيك بالثورة الفكرية الحالية لدى الشباب ؟

– اشجع الشباب بثورتهم الفكرية فهم عماد المستقبل والان ليس كما السابق الان الافكار متحررة اكثر من السابق والعالم مفتوح يستطيع أي شاب ان يستفاد من تجارب الاخرين بكل سهولة . لكن يجب ان تكون خطواتهم مدروسة حتى لا يقعون بالاخطاء التي قد تؤدي الى نتائج سلبية على المجتمع وبصراحة هناك اخطاء تحدث الان . اتكلم على صعيد الفن التشكيلي . ارجو ان ينتبه في المستقبل

{ ما جديدك ؟ هل لك ان تطلعنا عن خططك المستقبلية؟

– الافكار كثيرة والمشاريع كثيرة لكن ينقصها التنفيذ . والتنفيذ ليس بالسهل لان يحتاج الى الدعم على جميع الاصعدة . انا الان بصدد التحضير لمعرضي الشخصي الثالث في احد الدول المجاورة وهناك مشاركات عديدة في الافق ان شاء الله نتوفق بها

{ في الختام ما الذي لم نعرفه بعد عن وضاح مهدي ؟

– بالتأكيد هناك اشياء كثيرة في حياتي الشخصية لا يعرفها الاخرون لكنني احياناً احب الانعزال .