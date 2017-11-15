مذكرات تحسين قدري 1894- 1986 المرافق العسكري الأقدم للملك فيصل الأول 9

الجيش العربي يدخل دمشق ويحظى بإستقبال حافل

تقديم وتحقيق: أ.د. سيّار الجميل

كندا

تقديم

هذه هي مذكرات الاستاذ تحسين قدري (1894 -1986) المرافق العسكري الاقدم للملك فيصل الاول منذ التحاقه في عمليات الثورة العربية الكبرى عام 1916، و مرافقته له في الحكومة الفيصلية في سوريا، وبقائه تحت ظله على امتداد عهد فيصل في العراق ووصوله الى رئاسة دائرة التشريفات في البلاط الملكي العراقي واستمرار وجوده مرافقا وأمينا وسفيرا دبلوماسيا للعراق على عهد الملك غازي الاول 1933- 1939م، وعهد الوصاية 1939- 1953م وعهد ابنه الملك فيصل الثاني 1953- 1958م وبقي يعيش في سويسرا حتى رحيله في شهر آب / اغسطس عام 1986، وهو من اصل سوري، ولكنه تربى ودرس في العراق وشهد تاريخ العهد الملكي في العراق بطوله، فهو ذاكرة تاريخية لحياته الطويلة في القرن العشرين.

الوصول لعرب الحويطات وضيافة الشيخ عودة أبو تايه:

وبعد أكثر من عشرين يوماْ من عناء قلة الماء والزاد في الصحراء، وصلنا مخيم الشيخ عودة أبو تايه، ووجدناه في مخيم كبير (مضيف) من الصوف والشعر، وكان هو ومعه أبنه (نسيت أسمه) وبيد أبنه خيزرانة، أما هو فكان طويل القامة وله لحية سوداء وأعين براقة ووجه صبوح وعلائم الشجاعة بادية عليه، وقد ورحب بنا ترحيباْ حاراْ، وقال لنا مادام أنتم ذاهبون إلى الشريف فيصل فأنتم ضيوف عندي، فأهلاْ ومرحباْ بكم، ونحن هنا مغمورين بنعم الشريف..الخ

وجلسنا في مضيف بيت الشعر، وذبحت لنا الخرفان، وبعد هنيهة تهيأ لنا الغداء، طبعاْ كنا جميعاْ جياعاْ ولم نذق الطعام الساخن منذ أكثر من 25 يوماْ، وفوجئنا بمنسف كبير يحمله أكثر من خمسة من العبيد، وكان طول قطر المنسف أكثر من مترين، وفيه الأرز، وفي الوسط خمس حفر تشبه أفواه البراكين، وفيها أكثر من أربع غالونات من الحر النيْ (غير المحروق) وفوقه حوالي الخمسين كيلو من السكر الناعم، ثم دعينا لتناول الطعام وبدأنا بالأكل بشهية لم أشعر بمثلها إلى الآن.. والذباب الذي تجمع على السمن والسكر لم يقلل من شهيتنا، وطبعاْ أبعدنا الذباب وأكلنا الرز باليد بعد أن نغطسه بالسمن النقي والسكر، وكان عودة أبو تايه جالساْ يراقبنا ولا يأكل معنا، وذلك حسب التقاليد البدوية. وأذكر أنني قابلت نوري الشعلان والشيخ عجيل الياور والشيخ طلال حريدين شيخ طفس، بالإضافة إلى عودة أبو تايه، وجميع هذه الشخصيات من الرجال الأفذاذ الذين تظهر عليهم الرجولة والهيبة وأصالة الدم العربي وقوة النظرة وطلاقه الكلام.

مسحنا أيادينا في بيت الشعر بعد هذه الوجبة اللذيذة، وفي المساء تابعنا المسيرة إلى مقر الشريف فيصل، والذي تبقى في مخيلتي هو لباس أهل بدو الحويطات الذي يتكون من الزبونات الحريرية المصرية (الصاية) واحد فوق الثاني، وكانت هذه إحدى هدايا الشريف فيصل لكي يغري أهل الحويطات بالانضمام إلى الثورة العربية، وعندما وصلنا مقرّ الأمير فيصل، دخلنا المقر ونحن ننشد النشيد الذي كتبه ولحنه خليل السكاكيني: أيها المولى العظيم.. الخ.

الأمير فيصل بن الحسين:

ودخلنا خيمة الشريف فيصل فوجدناها في غاية البساطة، ومفروشة بالأثاث السفري، وكان الشريف فيصل جالساْ بلباسه العربي وبشخصيته الجذابة، فرحب بنا أجمل ترحيب، ثم طلب منا أن نعيد الإنشاد في داخل الخيمة. كانت خيمة الشريف زيد بقرب خيمته، وبعدها كانت خيمة رئيس أركان حرب جيش الشمال نوري السعيد، وآمر الهجانة تحسين علي، وآمر الفوج علي جودت الأيوبي، وآمر المدفعية جميل المدفعي وراسم سردست .

خصصت لنا خيمة وجرى تسليم الأرمن لتسفيرهم إلى القاهرة بواسطة الجيش البريطاني، وبقي أخي الدكتور أحمد معنا وكان يمثلنا، وهو همزة الوصل بيننا وبين الشريف فيصل، وقد سرّ الشريف لسماع جميع الأخبار الهامة التي جئنا بها، وفوراْ اتصل بالماريشال اللنبي بواسطة الميجر لورنس ضابط الاتصال البريطاني، لكي يسرع بالهجوم على جبهة فلسطين، وعلى أن يقوم بحركة الالتفاف الجيش الشمالي وعرب الحويطات وعرب عنزة بقيادة نوري الشعلان وعرب جبل الدروز بقيادة سلطان باشا الأطرش.

عينت مرافقاْ حربياْ وخاصاْ للأمير فيصل، وكنت أرافق الأمير زيد في حركات الباصعقين (الهجوم الليلي لقطع سكة الحديد والهجوم على معان والطفيلة.. الخ..) وعين رستم حيدر رئيساْ لديوان الأمير فيصل، ورفيق التميمي رئيساْ لديوان الأمير زيد.

الحركات الحربية مع جيش الشمال:

وبعد مدة وجيزة تقرر الهجوم، وتكونت الحملة من القوة النظامية العربية بقيادة جعفر العسكري ونوري السعيد وعلي جودت وتحسين علي، والقليل من السيارات المصفحة وسرية مدافع جبلية بقيادة الكابتن الفرنسي ” بيزاني “، وأذكر أنني استغربت لوجود الضابط الفرنسي بيزاني بيننا أما القوة البدوية فكانت تحت أمرة ممثل الأمير فيصل الشريف ناصر.

قوات نظامية

أخذ الأمير فيصل يمين قواتنا النظامية، وتوجه لإحضار قوات البدو والدروز وأهالي وادي حوران، وكان الكل متخوفاْ، لكن تشجع الجميع لوجود الأمير والوطنيين أمثال سلطان باشا الأطرش وشيخ طفس طلال حريدين، وكان أخي الدكتور بصحبة الأمير يقوم بالمخابرة مع الشيوخ ويخطب فيهم طالباْ منهم الانضمام إلى الثورة العربية، ونجح الأمير في أن يشعل نار الوطنية في هذه المنطقة، وأنضم الجميع تحت لوائه، وفي 16 سبتمبر من عام 1918 م، وصلنا إلى حوران، وفي 17 سبتمبر وصلت الحملة إلى مقر تل عوار في شمال درعا، حين حركتنا من أبا اللسن إلى درعا، كنت أرى لورانس بلباسه العربي، وكان يفضل أن يكون لوحده ولا يأكل مع الضباط المرافقين معنا. أما التعرض في الجيش الإنكليزي هو تعرض غريب الشكل..! يلزم أن يأكل الضباط (بركفست) أي فطور: شاي وحليب وبودينج وزبد ومربى المارملاد وسمك مدخن، ويلزم الجميع أن يأخذوا الحمام صباحاْ (كامبن) بعدها يلمع الحزام.. ويلزم أن يكون الغداء على هذا المنوال.. ومن الضباط المرافقين الميجر يانغ (الذي أصبح مستشاراْ في السفارة البريطانية في بغداد فيما بعد)، وكان يشرف على نقليات الحملة، والكابتن كليتون والميجر ستيرلنغ واللورد ونترتن.

وفي 24 سبتمبر من عام 1918م، علمنا أن الهجوم البريطاني قد نجح، وأن الجيش التركي بدأ بالانسحاب بعدما تمزق، وانهارت قوته المعنوية من بعد تخريب السكة الحديد في شمال درعا. وبما أنني كنت أعرف تلك المنطقة، رغبت في الإسراع بالوصول إلى المزيريب لتخريب الجسر الحديدي الكبير قرب تل شهاب، وحصل بيني وبين الميجر يانغ مشادة حيث طلبت إليه الإسراع في التعرض، لكن طلبي هذا لم ينفذ، لأن الطريقة الإنكليزية هي أن لا يهتموا باغتنام الفرص قبل تناول الفطور، وكانت النتيجة أن تأخرنا في تخريب هذا الجسر، ووصلت قوة تركية كبيرة من مدافع ورشاشات للمحافظة عليه، ومع هذا فقد نجحنا في تدمير جزء كبير من خط السكة الحديدية، وأسرنا الكثير من الضباط والجنود الأتراك المتراجعين من عمان، وكانت القوة المعنوية في الجيش العثماني منهارة لدرجة مثيرة للاستغراب، وقد رأيت منظراْ لا أنساه قط وهو منظر اثنان من جنود البدو يسوقان أمامهما ما يزيد عن مائتين من الضباط الأتراك الذين وضعناهم في خيم، وتكلمت معهم بالتركية، وأخذت منهم الكثير من المعلومات الحربية المهمة. وفي هذه الأثناء عثر على حاجيات محملة على البغال، تعود إلى مصطفى كمال أستلمها نوري السعيد، ومن بين الحاجيات معطف من الفرو الفاخر قدمه نوري السعيد فيما بعد للأمير فيصل في دمشق، وبعد تبدل الأوضاع في عام 1930 م أو 1931 م وخلال زيارة الملك فيصل لأنقرة ومقابلة مصطفى كمال أتاتورك، كانت هذه الواقعة تذكر على سبيل التندر.

وجاءنا خبر الاعتداء الفظيع على قرية طفس، حيث هجمت قوات معادية كبيرة بقيادة منظمة وفنيين ألمان وبعض القوات الألمانية، وبدأنا نجمع قواتنا بقصد قطع خط الرجعة على هذه القوة الكبيرة، لكن شيخ طفس لم ينتظر استكمال الحملة، بل أسرع بالهجوم قبلنا، فوقع هو ومن معه شهداء الشرف. وقصدنا ” الشيخ سعد ” في 27 سبتمبر لقطع خط العودة، وكنت أرى القوة المسلحة المعادية في رجوعها نحو دمشق بصورة منتظمة ومحافظة من قبل قوة مدربة، وبإرشاد ضباط ألمان، لكن ظهور القوة النظامية العربية والبدوية وراء خط انسحاب القوة التركية أثر تأثيراْ كبيراْ في سرعة الانسحاب، حيث كانت فكرة الجيش العثماني في الأصل أن ينسحب بصورة منتظمة، ويدافع في درعا وفي تل شهاب وبوادي الأردن، وفعلاْ لو لم تكن القوة العربية موجودة لاستحال انتصار الجنرال اللنبي وجيشه في كل من فلسطين وسوريه.

ومن الأحداث الأخرى أذكر بقرب ” الشيخ مسكين ” كان يوجد تل وفيه نقطة ارتكاز قوية، وسقوطه بأيدي قواتنا يشكل خطراْ كبيراْ على القوات المتراجعة، فهاجمنا هذا التل، وخلال هجومنا هاجمتنا طائرتان ألمانيتان وقذفتنا بقنابلها، وعارضتهما طائرة بريطانية، لكنها أسقطت بمقربة من قواتنا ونجا قائدها، فأحرق طائرته خوفاْ من وقوعها في أيدي الجيش المنسحب. وهنا أريد أن أشيد ببطولة الجنود المدافعين عن القلعة التي كانت نقطة الارتكاز للانسحاب، وكان عددهم لا يزيد عن 12 جندي، حاصرناهم ولم يستسلموا حتى بعد تشديد الحصار من كل جانب، ولما نفذ عتادهم دافعوا عن أنفسهم بالقنابل اليدوية، وبعدها أسروا. لقد خسرنا بعض الجنود والضباط من الجيش النظامي العربي، وكان هنالك بعض الجرحى، لكن نشوة النصر كانت ظاهرة على الجميع رغم الأخطار والصعوبات .

في 24 سبتمبر 1918 م تقدمت قواتنا إلى تلعوار بجوار درعا، ودمرت السكة الحديدية، وفي فجر يوم 28 استولينا على درعا وبتنا في” غباغب “، وقد التحق بنا رجال القبائل من بدو الشعلان ومتطوعي الدروز بقيادة سلطان باشا الأطرش، وكانت قوات العثمانيين قد انسحبت إلى دمشق.

الامير فيصل بن الحسين يدخل دمشق فاتحا

و في صباح أول أكتوبر من عام 1918 م، دخلنا دمشق، وكنت راكباْ حصاني وبجواري جميل المدفعي، وكنا نتحدث عن الثورة العربية وعن نشوة النصر، وعن الآمال لاستقلال البلاد العربية والوحدة العربية. ولا أنسى الاستقبال الذي حصل لنا حين دخولنا دمشق بقيادة الشريف ناصر، والجيش النظامي بقيادة نوري السعيد وعلي جودة وجميل المدفعي وتحسين علي آمر قوة الهجانة وخلال مرورنا من محلة الميدان قابلتنا الأهالي بحماس شديد، وكانت النساء تزغرد، وكان العلم العربي قد رفع على دار الحكومة يوم 30 سبتمبر.

هنا أود أن أذكر بعض مذكراتي الخاصة والشخصية المتعلقة بمدة الحكومة السورية :

رابطت قوة الخيالة البريطانية بجوار دمشق ولم تدخل المدينة، بل نحن الذين دخلنا المدينة واستلمنا الأمن وإدارة الحكومة، وكنت أحلم بهذا الحدث التاريخي قبل حصوله، وسادني شعور غامر بالوطنية والقومية العربية، كنت أعمل ليلاْ ونهاراْ في سبيل إنجاح هذا الحدث، ومن أول يوم لدخول الأمير فيصل دمشق، باشرت بوظيفتي كمرافق خاص وعسكري للأمير. وقد تمّ الاستيلاء على سورية رغم المقاومة العثمانية في حمص وحماه، وكان ليمان فون ساندرس قد قرر وضع حد لهجوم القوات العربية والبريطانية، ولذلك أبقى قوة في شمال حلب بقيادة مصطفى كمال باشا. وكان الماريشال اللنبي قد طلب من الأمير فيصل مساعدة القوات البريطانية في الهجوم على القوات العثمانية في شمال سوريه، وحالاْ تحركت القوة العربية بقيادة نوري السعيد وتحسين علي، وكانت قد تشكلت حكومة عربية بإدارة دمشق وبيروت وحمص وحماه وحلب.. الخ..

الحوادث كما هي:

دخول ياسين الهاشمي وتعيينه قائداً للجيش، هنا أريد أن أذكر بأن جميع الضباط العراقيين عينوا بوظائف مهمة، والغاية كانت ترمي إلى عدم ذكر أن هذا فلسطيني وهذا عراقي وهذا سوري.. لتشكيل قوة عربية موحدة وأمة عربية واحدة، ولكن كل قطر يمكن أن يدير نفسه بمقتضيات مصلحته الداخلية، ولكن العلم واحد والجيش واحد والسياسة الخارجية واحدة .

وطبعاُ بعد تشكيل الحكومة العربية بسورية، كان قسم من الضباط والموظفين يتجهون لإحداث بعض الشغب، مدعين بأنهم لم يأخذوا حقهم، ولكن الأمير فيصل وجمعية الفتاة كانت تعارض هذه الفكرة، وهكذا حصل ولم يعطى أي أهمية لبعض المشاغبين السوريين .

ومن بعد بقائنا في ضيافة البارودي يومين ثلاثة، انتقلنا إلى بيت عثمان باشا (؟) في جسر الصالحية، حيث أصبح مقر الأمير الرسمي . وكان على البناء الذي كان يسكنه والي دمشق تحسين بك، ودار عثمان باشا بقربه فوق وفيما بينهما حدائق، نظمت بشكل جميل لكي يمكن من المجيء من السكن إلى مركز العمل الرسمي هنا قضية مهمة وهي قضية لورانس! ولماذا سارع لورانس وذهب إلى لندن من بعد دخولنا إلى دمشق..!!