الزمان) في ضيافة المنسق العام للإتحاد العراقي بالسعودية: العراق يمتلك كفاءات رياضية متميزة وتحتاج

فقط لتوظيف صحيح

محمد ابراهيم قد لايكون هذا الأسم معروفا بين العراقيين لكن أسمه نار على علم في الوسط الرياضي خاصة في مجال كرة القدم حيث يعرفه كل العاملين في هذا الوسط سواء كانوا أداريين و لاعبين ومدربين بل حتى الجمهور الرياضي يعرفه كونه وكيل اعمال الكثير من اللاعبين الذين انتقلوا واحترفوا الى بعض الاندية من خلاله . يتميز محمد ابراهيم انه شخص متعدد الاعمال فهو مسؤول قسم الكمركي في احدى شركات البحرية المعروفة في السعودية وايضا يعتبر احد الشخصيات القليلة التي تهتم بالانتيكات وجمع الطوابع والعملات النادرة وله كتاب (المسكوكة الاسطورة) بهذا المجال

وهو ينظم ويدير معارض و مزادات بهذا الخصوص

أذن الزمان تحل ضيفا على الاستاذ محمد ابراهيم في مقر إقامته في دبي بعد أن جاءها زائرا ليومين التقى خلالها بالشاعر كريم العراقي والكابتن نشأت اكرم والاستاذ أياد بنيان الذي صادف وجوده في دبي لحضور حفل توقيع كتاب أبنته ” حوراء ” في معرض الشارقة الدولي للكتاب وكانت الزمان مدعوة لهذا اللقاء فاهلا وسهلا به في حوارنا الشيق

{ أنت المنسق العام للاتحاد العراقي في السعودية قد تكون هذه التسمية قد لايعرفها البعض ولا يعرف عملك بالضبط ؟

– أنا منسق للاتحاد العراقي في السعودية منذ عام 2004 عندما كان الاخ حسين سعيد رئيس الاتحاد وقد يظن البعض أن مهمة المنسق العام تبدأ منذ وصول الوفد العراقي أو الاندية العراقية الى السعودية وتنتهي عند مغادرتها وهذا ما يتصوره البعض في حين مهمتي تبدأ قبل وصول الوفد بفترة غير قصيرة حيث أكون مسؤولا على حجز الفنادق وتهيئة الملاعب وإصدار الفيز للاعبين وعقد المؤتمرات الصحفية قبل المباراة وبعد المباراة وأشرف على كل صغيرة وكبيرة بما فيها التدخل في تبديل ملاعب التدريب اذا كانت غير جاهزة أو أذا طلب مدرب الفريق ذلك وأيضا أكون حلقة وصل بين الجانب السعودي والوفد العراقي في كل الأمور الفنية والإدارية والعمل على حل أي مشكلة قد تواجه الوفود العراقية من حيث فيزة الدخول أو غيرها من الأمور الإدارية

{ البعض من الجمهور يعتب عليك بأنك السبب وراء رحيل بعض نجومهم خاصة جمهور الزوراء

– بالنسبة لجمهور الزوراء قد لايعلم أني عملت منسق لناديهم عام 2005 وأكن لهذا النادي الكبير وجمهوره كل الحب والاحترام لكن الصدفة لعبت دورها في قضية اللاعب علاء عبد الزهرة حيث اتصلت بالأخ شاكر الجبوري وأبلغته هل من الممكن زيادة عقده بعد أن أعطاني الكابتن علاء توكيلا أن أكون وكيل اعماله ولم يتفق الطرفان وبعدها تمت صفقته مع نادي الشرطة ومن حق الجمهور أن يعتب لانه جمهور عاطفي ومحب لفريقه ويحزن عندما يرحل نجم من نجومه عن الفريق

{ ماهي ابرز الصفقات التي ساهمت فيها.

– عقد المدرب سيدكا والمدرب فيرا البرازيلي وصفقة نشأت أكرم وأي لاعب عراقي أو مدرب يحترف في السعودية تكون لي بصمة في انتقاله وأساعده في انجاز عقده كوني لدي عقد شراكة مع الوكيل السعودي ” أحمد القرون ” وهنا أود أن أشير الى نقطة مهمة كل عقود اللاعبين والمدربين التي ساهمت فيها لم تحدث فيها اي مشكلة لكل الطرفين لاني اعمل باحترافية ووفق الضوابط واعرف عملي بشكل جيد جدا فلهذا علاقتي رائعة مع الجميع بدون أستثناء

{ تداول البعض بوجود توقيع اتفاقية رياضية بين العراق والسعودية ما صحة هذه الاخبار

– نعم في الفترة القادمة وقد تكون في الشهر المقبل زيارة لوزير الشباب العراقي عبد الحسين عبطان مع وفد رياضي يرافقه لتوقيع عدة اتفاقيات رياضية بين البلدين ولتعزيز روابط الآخوة والمحبة وتبادل الخبرات الرياضية واعتقد هده الاتفاقيات ستكون في مصلحة الرياضة السعودية والعراقية

{ كيف ترى واقع الرياضة العراقية في الوقت الحاضر

– العراق يمتلك كفاءات رياضية مميزة ومبدعة وناجحة في المجال الرياضي نحتاج توظيف هذه الكفاءات بالشكل الصحيح ووضعها في المكان المناسب وبعدها سوف ترى الإنجازات والبطولات في الألعاب الرياضية . أما في الوقت الحاضر فيجب أن لا نبخس البعض من المميزين الذين يعملون بصمت وتركوا أنجازاتهم تتحدث عنهم سوى على مستوى العمل الاداري أو الفني . لكن بصورة عامة نحتاج لترتيب البيت الرياضي بالشكل الصحيح ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب

{ المعروف عنك أنك توثق كل شي بالصورة والكتابة والصوت ليبقى أرشيفا في مكتبتك الثرية بكل شي . سؤالي ماهو جديدك

– في النية طبع كتاب عن الفترة التي عملت فيها في الرياضة أتحدث بكل أمانة وصدق وشفافية عن كل الأحداث الرياضية التي عايشتها عن قرب معززة بالصور وبالتواريخ واعتقد سيكون لهذا الكتاب صدى لأنه سيكشف للجمهور الرياضي أمور واحداث وقضايا لم يعرفها سابقا

{ قد لايعلم الجمهور الرياضي بهوايتك الثانية كجمع الطوابع والعملات النقدية النادرة والتحف والأنتيكات متى بدأت بهذه الهواية

– عام 1986 انتسبت الى الجمعية العراقية للطوابع وكان في وقتها صعوبة الانظمام للجمعية غير ما يحدث الان حيث كانت في وقتها هناك لجنة تسألك بعض الأسئلة عن الطوابع وغيرها لكي توافق بعدها من أنظمامك الى الجمعية واذكر أن رئيس الجمعية كان في وقتها يشغل منصب مدير الخطوط الجوية العراقية . ومن حبي وعشقي لهواية جمع الطوابع أفتتحت محل في الكرادة مع صديق لي وسميته ” الرونق ” لبيع وشراء الطوابع والعملات النادرة

{ هل أستمريت بهذه الهواية بعد مجيئك الى السعودية

– عندما وصلت للسعودية كنت أظن عدم وجود هكذا محلات لكن بعد ستة أشهر وجدت العديد من هذه المحلات وعدت الى ممارسة هوايتي بل أزدادت لوجود منافذ وأسواق كثيرة وحرية في العمل

{ هل أقمت معارض لمقتنياتك النادرة من العملات والطوابع والانتكيات في دول الخليج

– نعم نضمت ثلاثة معارض في البحرين ومعرضين في الامارات بالشارقة ورأس الخيمة أما في السعودية كانت لي معارض كثيرة وحصلت على عدة كتب شكر وتقدير أحدهم من حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي

{ بالنسبة للعملات أيهما اغلى عملة عند الشراء والبيع

– تعتبر العملة الملكية العراقية اغلى العملات عالميا خاصة التي عليها صور الملك فيصل الاول وا لسبب لقلة صكها وعدم وجودها في الاسواق

{ بعد كتابك ” المسكوكة الأسطورة ” هل هناك كتاب أخر

– طموحي أن أعمل كتابا على الموروث الشعبي العراقي وفكرة الكتاب متكامل بالصورة مع الشرح عن كل موروث شعبي . علما أني أمتلك متحف يضم الكثير من المقتنيات البغدادية النادرة

{ متى كانت أخر زيارة لك لبغداد وكيف وجدتها

– زرت بغداد عام 2015 وتجولت في مناطقها بعد غياب سنين عنها . عندما نزلت من الطائرة بكيت من الفرح والحزن . الفرح لاني سوف التقي بأهلي وناسي وأصدقائي وحزنت لأن بغداد لم تعد تلك بغداد الجميلة رأيتها حزينة الخدمات فيها معدمة لكني مع ذلك أعشقها كغيري من العراقيين وأستمتع عندما أزور مناطق بغداد التراثية القديمة وايضا زرت مناطق الكرادة والحارثية وحي تونس وتناولت الطعام في مطعم قدوري الشهير . وتبقى هي الأم التي تحضن أبناءها بكل صدق .

{ كلمة أخيرة لك

أشكر جريدة الزمان على هذا اللقاء متمنيا لك كل التالق والابداع في عملك الصحفي