من أجل العراق

رؤية واقعية للحياة

إلى أعلام العراق وقياداته المثقفة ورجال الدين الكرام

لماذا لا نعترف بفشل العملية السياسية في العراق بالطريقة التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية لنا؟ لماذا لا نقوم نحن برسم وبناء العمود الفقري لجمهورية العراق بطريقة عراقية خالية من شوائب البعث الصدامي لم الخوف بعد اربعة عشر عاماً من الفشل الذريع في ادارة الدولة منذ السقوط ولهذه الحظة

ونحن من فشل الى فشل ومن كبوه الئ كبوه اخرى

مشاهدة اخطاء

لماذا هذا السكوت ونحن نشاهد الاخطاء ونشاهد السارق ونشاهد الفاجر لماذا لا يعي المواطن والموظف بان تلك الوظيفة وذالك الراتب لم يات من حزب او شخص بل من دولة اسمها العراق ولا احد يستطيع ان يقطعه او يمنعه عنك .

لماذا نعبد الاشخاص كانهم هم من يطعموننا ويكوسنا؟

هل تعلمون ايها العراقي عندما تقضون علئ تلك الخفافيش سوف تتحسن الأوضاع وتكون الحياه افضل لماذا هذا السكوت ؟

لماذا نصمت عن تلك العمال هل هو خوف او جهل ونحن ما نزال صامتون عنها ونحن ابناء هذا الشعب االذي فقط وضيفته القال والقيل والتنضير الحزبي.

ايها العراقيين إن الانتخابات البرلمانية القادمة لن تكون العصا السحرية لحل مشاكل العراق لان من يتحكم بمصير الشعب فقط بعض اشخاص نكاد نعدهم علئ عدد اصابع اليد أليس من المنطق ان نترك الديمقراطية لفتره قصيرة من اجل ان يتعلمها المجتمع ومن ثم نطبيقها على ارض الواقع وابعاد العوائل الحاكمة في العراق التي تحكم منذ السقوط والى الان، والذين يتصرفون وكأنهم ملوك افريقيا يحكمون من شمال العراق إلى جنوبه لا يسمح لغيرهم في الساحة السياسية العراقية مدعومين من دول الجوار وكأنهم الوحيدون الذين يفهمون السياسة دون غيرهم بعد سقوط الصنم تشضى ذالك الصنم لتولد اصنام كل صنم انشأ حزبا وكيانا وتيارا و دولة متنمراً يحكمون في هذه البلاد بكل سلطة ووحشية مدعيا الديمقراطية ولكنه ديكتاتور بعينها لايراعون مظلوم او فقير.

هذا البلاد عانت خلال تسعة وثلاثين عاما من الاظطهاد والقتل والابادة الجماعية .

إننا نعلم علم اليقين أن جميع الانتخابات التي جرت في العراق لم تكن نزيهة وإن الأصوات التي حصلوا عليها أصوات اشتروها من الناخب إما من دول الجوار أو من خلال شراء النائب للصوت بخمسة وعشرين ألف دينار….

دول الجوار

إن العراق وشعبه محكوم من دول الجوار والسبب لما في هذا البلد من ثرواث نفطية ومصادر طاقة وموارد افتقرتها هذه البلدان فارسلت قطعان الذئاب التي كانت تربيها من اجل هذه اللحظة وكان العراق غابة وبها مجموعة من الاغنام تنصاع مباشرة تحت تهديد تلك الذئاب الماكرة والتي وضعت العراق في خانه الدول الفقيره والدول المحطمه اقتصادياً ومعنويا حتئ كرة القدم محرومين منها لا سائح يتجول في بغداد السلام اربعة عشر عاما لم نجد حل لهذه المسئلة

ان الجميع يعلم أن توحد العراق سوف يجعل منه قوه تهابها جميع الدول وأن توحده تحت راية واحدة وشخص واحد زائد مجلس أمن قومي يدير البلاد سوف تذهب بحلام الأحزاب والأشخاص أدراج الرياح هؤلاء الذين أرادوا ويريدون تدمير العراق ان العراق عندهم رحلة صيد ما إن يقل الصيد إلا ويرحلون إلى تلك الأماكن التي جاءوا منها إنهم يعيشون في العراق كالسرطان الذي يريد انها حياة الدولة العراقية بالموت او التقسيم .. دخلوا متقمصين برداء اهل الدين يريدون بناء البلاد بعد الدمار الذي حل بها وجاءوا بقوانيين وانضمة وبمشاريع طويلة الامد لكن كل هذا كان هراءً كان كلاما اندهش به العراقيون البؤساء واصحاب العقول الساذجة والبسيطة التي كانت ولاتزال خلال كل انتخاب تذهب الى المراكز الاتنخاب وتنتخب نفس الاشكال التي لاتساوي قطره دم شهيد او تعادل شي في ميدان الرجال اصحاب الكلمة الواحدة، وأخيراً أقول إن تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تقوم بإطاحة كل ما جلبته امريكا من ويلات ودمار وحل الأحزاب وتشكيل أحزاب وطنية من رحم المعاناة العراقية وسحب جميع الأموال والفوائد التي حصلت عليها تلك الأحزاب والاشخاص الذين جلبتهم امريكا واعاده الحدود المحافضات الشمالية لما قبل عام 2003 واعاده الامن والامان بين مكونات الشعب العراقي وتعديل الدستور العراقي الذي كتب عندما كان السني يتوجس من الشيعي واكردي يخاف العربي عندما تتوحد البلاد ووقوميات سوف نعيش كباقي دول العالم

واقع افضل

وسيكون الوضع أفضل وسيعود بالفائدة على العراق …

وفي نهاية المطاف اقول كلمة ان العراقين لايفعلون شي سوى الكلام وينصاعون تحت رايات المعممين واقلام العلامانيين التي ارسلتهم دول الجوار متحكمين بهم اينما يريدونهم يذهبون وماذا تريدهم يفعلون واخرها انفصال الاقليم من العراق اسرائيل تريد ان تجل شبية لها او لقيط مثلها فهي تاسف ان تكون لوحدها في المنطقة يجب ان يكون هناك سكين في خاصرة العراق وايران وتركيا وسوريا، اسرائيل ثانية كم اسرائيل لدينا الان لن اتكلم عن ضرب السعودية لليمن عندما احست السعودية بان اليمن سوف تكون مكانا للايرانيين اذا ماذا سوف يفعل العراق وهو يرئ جزءا من ارضة سوف تكون ارضا اسرائيلية جديدة

عبد الهادي الحاج قاسم – بغداد