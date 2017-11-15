نساء ولكن

المرأة هي نصف المجتمع هي ام هي اخت هي صديقة هي مدرسة ،وما للنساء من اهمية خصص الله عز وجل في كتابة الكريم سورة هي سورة النساء . كانت السيدة مريم خير مثال على خير النساء واية الى العالمين . نأتي الى المرأة العراقية ونتساءل! هل هي تستحق ماهي عليه الان من صعوبات وظروف تمر بها ونأخذ نظرة عليها وعلى المجتمع التي تعيش فيهفي بيئة العمل في المنزل في كل ركن من اركان المجتمع ؟

نأتي الى ما تعانيه المرأة من معاناة من لحظة ولادتها وتبشير اهلها بانها ولدت الى الحياة نرى في وجههم الضيق والحرج من ولادتهاثم مواجهتها المجتمع عندما تكبر كل نظرات المجتمع عليها بانها ناقصة العقل لكن هل هي فعلا ناقصة العقل ! وهي التي تربي هذه الاجيال وتخرج منهم الى هذا العالم الطبيب والمهندس والعالم والتاجر ولكي نتساءل فعلا هل يستطيع فعلا الرجل التخلي عن المرأة والعيش وحيدا فهي تعيش في ظله القهر والحرمان والمعاناة وبالرغم من كل هذا تراها تبتسم لاولادها وترتدي ثيابها وتخرج للعمل وتخرج افضل ما لديها ولكن انها لا تتخلص من نظرات الشارع اليها بانها مرأة وقد خرجت بمفردها اذا هل حقوقها كاملة هي قد اخذت كامل حقوقها من جميع المجتمع ام هل هناك نقوصات ، المراة في المجتمع العراقي مظلومة ظلم كبير اولا ان بكافة التسميات والمستويات ان كانت طفلة ,شابة متوسطة السن كبيرة السن عازبة متزوجة ,مطلقة ارملة ‘مثقفة ,غير مثقفةمدينة ريفية .

ان كانت طفلة تعاني من اهل لا يرغبون بولادة بنت ام عازبة تعاني من اب واخ وام اول همهم زواجها فقط حتى وان كانت طفلة تعلب بدمى متزوجة من زوج قاس وعنيف وظالم الها مطلقة من مجتمع ظالم الى مطلقة لن يجب ان تبقى قي زواج فاشل وعنف وضرب لكي تتخلص من مجتع لن يحسب كل مطلقة هي غير (شريفة) لماذا لانها فقط مطلقة تخلصت من حيوان وقعت بظلم اكبر هو متجمع اضافة الى ظلم المجتمع ظلم اهل الها لان كل مطلقة يجب ان تبقى حبيسة الدار لان فقط هي مارست حق هو الله نزل بي في القران حق الانفصال ولا تختلف عنها الارملة .

الصغيرة متى تكبرين لكي تتزوجين الدعاء او يوم زوجك وافرح بيك الام تعد البنت الى زواج اي مكان اي حوار اصبح سعادة المراة زواجا ليس سعادة المراة اكمل الدراسة وتحقق الذات واثبات النفس اصبح سعادة المراة فقط رجل اصبح غاية امال المراة الزواج انا لا اقول الغي اولا انا انما لكل مقال مقام ليس من المناسب طفلة تبلغ اثنا عشر ربيعا وتفكيرها زواج وغاية امالها وسعادة زواج الزواج مؤسسة كاملة حقوق والتزمات ومتطالبات كاملة رجل وبيت وهل زوج وطفل هي مستعدة لهذا كله حمل ورضاعة وتربية انها غير مستعدة لان هي نفسها بحاجة حب ام واب وتاخذ حقها من المرحلة وتكمل دراسة وتحقق ذاتها لكي تكون مستعدة لحياة زوجية واسرية جملية وكاملة وتتنجب مشاكل كثيرة لن الرجل البعض منهم يريد امراة قوية لكل تحمي الكيان الاسري والبيتي له تحمي الاسرة عند السفر او الموت او غيب طويل .

انا لا القي اللوم على مجتمع ورجل ولكن هنا المراة كذلك تتحمل كافة الاخطاء اولا المراة تنظر هي اقل من رجل هي الضعيفة هي مسكينة هي عيب ان تطلب بحق مع اب مع زوج مع مجمتع المراة تنظر انها فقط مسخرة لخدمة الرجل عيب تنظر الى نفسها لماذا نحن متسويان مع الرجل لكن هو له القًوامة وبها تفصيل كثير الاغلب جهال بي انا امراة انا قوية انا ام انا مدرسة ان العظماء وراه ظهورهم انا منبع الحياة انا ان اخت ام ام ام الحب ان الصديقة لا تنظري انزل الى نفسك فقد كرمك الله بنعمة امومة بنعمة زوجة بنعمة انثى احلى شي بل كون هي المراة الشعراء جنوا بها كمجنون ليلي الشعراء يتنغًون بالمرأة عجز الشعراء عن وصف المراة الرجل لا استطيع العيش بدون المراة اولا ام اخت صديقة زوجة كوني سند الحياة اعرفي نفسك انت جملية وقوية وقادرة لكي تعشي امراة كاملة.

هيام كبة