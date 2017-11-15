اليمن يواسي العراق وإيران بضحايا الزلزال

الجعفري يبحث مع سفيري تونس وإيطاليا زيادة الإستثمار

بغداد – شيماء عادل

بعث وزير الخارجية اليمني هشام شرف عبدالله برقية مواساة إلى نظيريه العراقي إبراهيم الجعفري والإيراني محمد جواد ظريف بضحايا الزلزال . واعرب عبدالله خلال البرقية عن (تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى ، وأن يتجاوز كلا الشعبين تلك المحنة). من جهة اخرى بحث الجعفري مع سفير تونس الجديد لدى بغداد إبراهيم الرزقي سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى طموح البلدين. ونقل بيان امس عن الجعفري خلال تسلمه اعتماد الرزقي (نحرص على إقامة علاقة نموذجية مبنية على التقارب وروابط الأخوة بين البلدين)، لافتا الى ان (تجربة العراق في مواجهة داعش كانت رائدة)، داعيا الى (أهمـية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحدِيات)، وتابع (مستعدون لزيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري مع تونس). من جانبه أعرب الرزقي عن (اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق والاستعداد للتعاون في المجالات كافة).

كما ناقش الجعفري مع سفير ايطاليا لدى بغداد برونو أنطونيو باسكينو قضايا التعاون المشترك في مختلف المجالات وزيادة الاستثمار في اعمار البنى التحتية. ونقل بيان امس عن الجعفري خلال تسلم اعتماد باسكينو القول ان (الوزارة مستعدة لتقديم كل الخدمات للبعثات الدبلوماسيَّة من اجل تطوير العمل المشترَك بين البلدين)، مؤكدا ان (العراقيين نجحوا في مواجهة حرب عالمية استهدفت البلدين)، مشيدا بـ (مواقف إيطاليا الداعمة له في حربه ضد الإرهاب وفي المحافل الدولية).

داعيا الشركات الإيطالية الى (المساهَمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدُن)، وشدد الجعفري على (ضرورة تكثيف عقد اجتماعات اللجنة المُشترَكة بين العراق ولجنة الصداقة البرلمانية لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين). من جانبه وصف باسكينو (الانتصارات التي حققها العراق في حربه ضدَّ الإرهاب بالتاريخية).

معرباً عن (استمرار بلاده في دعم العراق وتعزيز العلاقات في مختلِف المجالات حتى عودة الأمن والاستقرار للمدن بالاضافة الى تدريب القوات العراقـية)، منوها الى (بذل الجُهود لزيادة حجم الاستثمار بين البلدين، وحثّ الشركات الإيطالية على العمل في العراق والاستمرار بتعميق التعاون في المجالات النفطيَّة والاقتصادية والثقافية فضلا عن المساهمة في صيانة سدّ الموصل والمواقع الأثرية).

من جهة اخرى أعلنت الوزارة عن أن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وجه بفتح سفارة لبلاده في بغداد. وكشف المتحدث الرسمي للوزارة أحمد محجوب في تصريح امس عن ان (الحوارات التي اجراها الجعفري خلال زيارته الى قطر افضت الى توجيه ال ثاني بفتح سفارة لبلاده في بغداد على نحو عاجل).

ولفت محجوب الى ان (الجعفري أكد ان العراق يقف على مسافة واحدة من الجميع لتقليص الفجوات بين الدول العربية و الجوار).

وفيما يتعلق بالزيارة الاربعينية قال محجوب ان (قنصليات العراق في الخارج والمكاتب التي فتحتها الوزارة البالغ عددها 16 مكتبا أدت عملها ومنحت نحو 3 ملايين سمة دخول للزائرين القادمين من خارج البلاد).

وبشأن ملف اقليم كردستان اكد محجوب ان (العمل الذي تؤديه القنصليات الاجنبية في اربيل هو خدمي لجميع العراقيين وليس نشاطا سياسيا، فبالتالي لا يوجد توجه من الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي لغلق تلك القنصليات)، من جانب اخر، ذكر محجوب ان (الجعفري يتابع شخصياً ملف توقف منح سمات دخول للعراقيين عبر الشركات السياحية الى مصر وقد بحث خلال اتصال مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حل تلك المشكلة).

مؤكدا ان (سفر العراقيين الى مصر ما زال قائما).