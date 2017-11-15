السيطرة النوعية تضع طرقاً جديدة لفحص الحنطة

التجارة تجهز القائم بمفردات التموينية بعد إنقطاع دام ثلاث سنوات

بغداد- قصي منذر

انطلق اسطول الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابع لوزارة التجارة بنقل المواد الغذائية الى قضاء القائم التابع لمحافظة الانبار بعد تحريره من داعش. وقال مدير عام الشركة قاسم حمود خلال مؤتمر حضرته (الزمان) امس ان (الشركة وبتوجيه من الوزير وكالة سلمان الجميلي باشرت بتوزيع الدفعة الثانية من مفردات البطاقة التموينية في القضاء), واضاف ان (المواد الغذائية تم نقلها عن طريق اسطول النقل التابع للوزارة والمكون من 70 شاحنة من مخازن منطقة دباش في بغداد الى مدن غرب المحافظة), مؤكدا (الوزارة مستمرة في ايصال تلك المواد للمناطق المحررة كما حدث ذلك في مدن الموصل وصلاح الدين وكذلك الرمادي بهدف تغطية حاجة المواطنين), لافتا الى ان (الغذاء يعد العنصر الاهم بعد عمليات التحرير), واوضح حمود ان (ملاكات الوزارة قدمت تضحيات كثيرة منذ بدأ عمليات التحرير الى جانب الخسائر بالاليات والمعدات), كاشفا عن (وجود خزين من المواد في محافظة نينوى يغطي جميع مدنها). وكان الجميلي قد بحث مع مدراء الشركات في الوزارة حملة تجهيز مفردات البطاقة الى اهالي القضاء . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الجميلي القول ان (حملة تجهيز المفردات الى القضاء ستتصاعد بوتيرة عالية بشكل يسد حاجة القضاء والمناطق التابعه له فضلا عن توفير خزين في مدينة الرمادي مركز المحافظة بعد بدأ العمل الفعلي في المخازن التي ستستقبل حصة المحافظة بالكامل), واضاف ان (حصة المفردات الغذائية لابناء المحافظات المحررة من داعش ستسقر بشكل كامل اسوة بمناطق البلاد الاخرى بعد ان يم تدقيق الاسر العائدة الى مناطقها وتفعيل دور وكلاء المواد الغذائية), مشيرا الى ان (توجيهات صدرت الى شركات الوزارة باتخاذ خطوات عاجلة لنقل المواد الى القضاء),

واوضح الجميلي ان (الايام المقبلة ستشهد وصول كميات من المواد لتوزع بين المواطنين بهدف تامين الوضع الغذائي الذي شهد انهياراً بسبب سيطرة الارهاب على تلك المناطق). الى ذلك اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة للوزارة عن تجهيز مناطق محافظة نينوى المركز والاطراف بكمية 72 الف و430 كيس طحين ضمن التخصيصات الشهرية لمفردات البطاقة التموينية. وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكمية جهزت مدينة الموصل بساحليها الايمن والايسر والاقضية والنواحي التابعة للمحافظة ولجميع المراكز التموينية), مبينا ان (التجهيز تم بناءاً على احصائيات الاسر والافراد الواردة من دائرة التخطيط والمتابعة بحسب فروع ومراكز التموين), لافتا الى ان (تجهيز الاسر النازحة في مخيمات جنوب الموصل ومخيم النمرود مستمر دون انقطاع لحين عودتهم الى مناطقهم). على صعيد متصل بحثت الشركة العامة لتجارة الحبوب وضع طرق محددة لعملية فحص الحنطة المحلية والمستوردة مع معهد بحوث التغذية التابع لوزارة الصحة والبيئة. وقال مدير عام الشركة هيثم الخشالي خلال البيان ان (قسم السيطرة النوعية بحث خلال مشاركته في لجنة وضع طرق موحدة لفحص الحنطة في معهد بحوث التغذية التابع للوزارة الية فحص نماذج الحنطة الواردة ووضع بعض الطرق الموحدة من اجل التاكد من سلامة النماذج ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري), وتابع ان (ملاكات القسم مستمرة بعملية فحص وتحليل نماذج حبوب الحنطة والرز الواردة من المواقع).