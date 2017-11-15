الحكومة تنفي تخفيض 20 بالمئة من رواتب الموظفين

تخصيص 10 مليارات دينار لتأمين أدوية السرطان

بغداد – داليا احمد

خصص مجلس الوزراء 10 مليارات دينار من موازنة الطوارئ الى وزارة الصحة والبيئة لشراء بعض الادوية الخاصة بامراض السرطانية والمزمنة والواراثية . وقال بيان امس ان (المجلس ناقش خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء الاضرار الناجمة عن الزلزال الذي تعرض اليه العراق بالاضافة الى اوضاع سد دربندخان والسدود التي شملتها الهزة الارضية ودعوة خبراء دوليين لمراقبة تلك السدود) .

واضاف انه (تم التصويت على التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة والـــــــتصويت على تقلــــــــيص فئات الرسوم الكمركية وتقصيمها الى اربع فئات لســـــــهولة المحاسبة).

وكشف العبادي خلال المؤتمر الاسبوعي عن ان (القوات الامنية تستعد لتحرير مناطق الجزيرة غرب محافظة الانبار التي لم تصلها الدولة منذ عام 2003), واضاف (لن نسمح بعودة الارهاب الى اراضينا وسيكون هناك ستراتيجية لذلك), لافتا الى ان (التحدي المقبل هو امني وندعو المواطنين الى التعاون مع الاجهزة الاستخبارية).

مبينا ان (اي اجراءات اصلاحية او تنمية اقتصادية لن تنجح دون محاربة الفساد), مشيرا الى ان (اسعار النفط ما زالت دون المستوى المطلوب لاستدامة التنمية).

ودعا العبادي حكومة اقليم كردستان الى (تحقيق سيادة الدولة والقانون في ما يتعلق بالمطارات والمنافذ الحدودية), مؤكدا ان (الحكومة الاتحادية ملتزمة بدفع رواتب الموظفين).من جهة اخرى، نفى مجلس الوزراء الثلاثاء ما تردد عن خفض رواتب الموظفين بنسبة 20 بالمئة ووصفها بـ(الاكاذيب). وأكد في بيان ان هذا الامر لم يرد في مشروع الموازنة للعام المقبل.

وعلى صعيد اخر استحصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من مليار دينار من اصحاب العمل المخالفين للقانون رقم 80 خلال الشهر الماضي, مشيرة الى اصدار 135 هوية تقاعدية للعمال المضمونين.

غرامات مالية

وقال المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة استحصلت اكثر من مليار دينار غرامات من اصحاب العمل لمخالفتهم القانون رقم 80 خلال الشهر الماضي حيث كان في بغداد 876 مليوناً و671 الف دينار فضلا عن ايراد مبلغ 337 مليون دينار من محافظات واسط وديالى وذي قار), مشيرا الى ان (تلك المبالغ دخلت كإيراد الى صندوق التقاعد للعمال),

وتابع منعم ان (عدد الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بيانات دائرة التشغيل والقروض في الوزارة بلغ 650 الفا و667عاطلاً بواقع 564 الفا و57 للذكور و86 الفا و593 للإناث), مشيرا الى ان (الدائرة استطاعت توفير 2639 فرصة عمل للنساء في القطاع الحكومي فضلا عن 68 فرصة في القطاع الخاص ليصبح مجموع فرص العمل 2707), مبينا ان (مجموع القروض الممنوحة للنساء وفق برنامج عام 2007 بلغت2773اما برنامج عام 2013 , فبلغ مجموع القروض الممنوحة للنساء 2070 في مختلف المشاريع).

صندوق الاقراض

واوضح منعم ان (القروض الممنوحة للنساء وفق صندوق الاقراض بلغت 1508 وبموجب ستراتيجية التخفيف من الفقر بلغت 562 قرضاً).

فيما اصدرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة 135 هوية تقاعدية للعمال المضمونين. وقال مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو ان (الدائرة انجزت تحديث 1684استمارة متغيرات خاصة بنقل الراتب التقاعدي، فضلا عن ادخال وكالة او وصاية او تغيير درجة العجز او رمز الشرط للطلاب، وكذلك تعديل او قطع الراتب او الحذف والاطلاق),

لافتا الى ان (الدائرة اجابت عن 286 استفسارا يخص العمل استنادا الى الاحكام القانونية التي تضمنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971), واوضح الحلو ان (قسم صرف الرواتب التقاعدية في الدائرة يتولى مهام احالة العمال المضمونين الذين لم يكملوا السن القانوني الى اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية لتحديد نسبة العجز لديهم، وكذلك تسليم الرواتب التقاعدية في بغداد والمحافظات الى الادارة العامة لمصرف الرافدين), مشيرا الى ان (القسم استرجع من المصارف 244 راتبا من رواتب العمال الذين لم يستلموا رواتبهم، وكذلك قام بسحب 2617 اضبارة خاصة باحتساب الراتب، وتأييد دراسة وقطع حصة ورد احتساب فضلا عن دفع الرواتب او صرفها بالاضافة الى انجاز وكالة وصاية على الابناء القاصرين).

يذكر ان الدائرة تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971التي ترتكز على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون بنسبة 5 بالمئة مستقطعة من اجر العامل و12 بالمئة تدفع من قبل صاحب العمل لتصب تلك الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.