نبض القلم

تجمع عابر للحدود – طالب سعدون

ليس في الامر ( غرابة ) أن تكون أربعينية الامام الحسين (ع) ليس من أكبر التجمعات السلمية في التاريخ فقط ، وانما من التجمعات البشرية العابرة للحدود بتقدير مراكز بحثية وموسوعية ووسائل إعلام مختلفة ، فقد بلغ عدد وسائل الاعلام التي شاركت في تغطية الزيارةهذا العام 500 وسيلة اعلامية محلية وعالمية …

فهذا حق الحسين وإستحقاقه التاريخي ، ويناسب قربه من مركز الاشعاع النبوي المحمدي الشريف ، ويؤكد عالمية نهضته ومبادئها الانسانية السامية…

وليس في الامر مفاجأة لأحد عندما تشير هذه الوسائل الى أن عدد من شارك في الزيارة من العراقيين والعرب والاجانب هذا العام وصل الى ما يقارب الاربعة عشر مليون زائر أو يزيد ، لتكون بذلك أكبر تجمع سلمي في التاريخ ليس في نفوسه فحسب ، بل في امتداده الجغرافي أيضا على مساحة العراق من كربلاء الى أقصى بقعة انطلقت منها حشود الزائرين مشيا على الاقدام ، وانتشرت على طول طرقاتها مواكب تقديم الخدمات بجهود فردية ، تعكس قوة وصلابة الوحدة الوطنية ، والتناسق الرائع بين الوان الطيف العراقي الجميل ، الممتدة على طول هذه المسافات الطويلة ، وهي تعادل نفوس دولة ، أو دول صغيرة مجتمعة ، وهذا ما تعجزإقتصاديا عن تقدميه حكومات ، ناهيك عن العوائل التي فتحت منازلها أمام الزائرين .. فهؤلاء يعدون من الزائرين أيضا للمدينة المقدسة ، وهم في أماكنهم ، تليها مناسبة استشهاد الامام موسى الكاظم ( ع ) التي شارك فيها (12) مليون زائر عام 2015 حسب ما اشارت موسوعة ويكيبيديا..

ومن يريد التوسع أكثر في المعلومات والارقام يمكن أن يعود الى هذه الموسوعة وغيرها….

ومثل هذه الارقام الكبيرة تجعل المراقب يقف أمامها متأملا معانيها ، خاصة في ظروف العراق الأن ، وليس أمامه الا أن يشيد بالروح الشعبية العالية ، ويبارك الولاء الصميمي لها ، والالتزام العالي ، ودور المرجعية الروحي والعقائدي والتربوي ، والتضحية الكبيرة بالجهد والمال لانجاح هذه الفعالية العالمية ، والصرف عليها من المال الخاص الشعبي ، وتعبر في الوقت نفسه عن جهد كبيرواضح لتأمين سلامة المشاركين ، ومنع أي خرق أمني بين هذه الملايين الكثيرة ..

وهذه الارقام العالية في عدد الزائرين والمشاركة العالمية وبعد المسافات تجعلها جديرة بالاهتمام من الجهات المعنية في العالم ، وتسهل مهمة تسجيل الزيارة الاربعينية على لائحة التراث العالمي في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) ..

إن فعالية عقائدية إيمانية وجماهيرية بهذا المستوى العالي العالمي يستلزم من الدولة أن تضع في حسابها توقع زيادة الاعداد سنة بعد اخرى ، وتوسع في حجم المشاركة العالمية فيها ، وبالتالي يكون مستوى تقدم او تراجع البلاد امام ( المجهر) العالمي في الميدان ، وليس من خلال الاطلاع والقراءة فقط ، وهذا يفرض عليها أن تعد لها مبكرا بشكل يناسب اهميتها التاريخية والواقعية ، وحجم المشاركة العالمية ، وترتقي بمستوى الخدمات في البلاد عامة بكل مرافقها ، لكي تظهر بحلة جميلة تناسب الزيارة ، بدءا من النظافة وجمالية المدن والطرق والسيارات والقطارات ، والطيران ، والفنادق ، وكافة متطلبات البنية التحتية للسياحة ناهيك عن ضرورة قرب ( مراكز القطع ونقاط السيطرة والتفتيش ) عن مركز المدينة المقدسة وليس بهذه المسافات الطويلة ، وتوفير وسائل الراحة للزائر، وبالتالي تكون مصدرا كبيرا ومهما من موارد الدخل العام للبلاد ، ربما لا يضاهيه مورد النفط القابل للنضوب والنفاد في يوم ما ، والاستفادة من تجارب الدول ، والشعوب التي تعتمد على السياحة كمورد رئيس لها ، ووصلت الى مستويات متقدمة في مجالات الرقي والتطور في كافة المجالات ، وهي لا تملك النفط ، أو أي مورد أخر يجعلها تميل الى الكسل والاتكالية والتراجع الى الوراء في عصر لا مكان فيه الا لمن يفرض نفسه في هذا العالم بجدارة واقتدار وينحت اسم بلاده في قائمة الدول المزدهرة ..

كفى المسلمين ، فخرا وعزا ، أن أبا الاحرار ، أصبح رمزا عالميا اليوم في حجم المشاركة في زيارة الاربعين التي تتصدر التجمعات العالمية السلمية في التاريخ في عدد المشاركين فيها محليا وعالميا، واحياء شعائرها ، وإشعاع المبادىء العالية لثورة الحسين الحضارية لتكون دليلا في كل زمان ومكان ، وهادية للمظلومين والمحرومين والمستضعفين في الارض وعونا لهم يستهلمون منها الدروس والعبر ..

وقربنا المكاني والروحي منها يفرض علينا قبل غيرنا الالتزام بها ، وتجسيدها بالسلوك القويم ، والعمل الصالح ، والبناء ، وحسن الأداء ، والتنظيم ، والتقدم والاشعاع الانساني ، ومحاربة الفساد والفاسدين ، واستلهام قيمها في التضحية والفداء ، والوقوف بوجه الظلم والظالمين ..

و( كذب الموت فالحسين مخلد

كلما مر الزمان ذكره يتجدد ) …

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كلام مفيد :

لو ظل التخلف في مجتمعاتنا فسيأتي السياح ليتفرجوا علينا بدلا من الآثار ..( نجيب محفوظ )…