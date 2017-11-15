الإتحادية: المدعي لم يقدّم ما يعزّز إدعاءه

رد دعوى الطعن بمجلس مفوضية حقوق الإنسان

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن المقدمة إليها على مجلس المفوضين بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان الذي صوّت عليه مجلس النواب قبل أشهر. وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن (المحكمة الاتحادية عقدت جلستها ونظرت في دعوى للطعن بقرار مجلس النواب بالتصويت بالموافقة على مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان)، مضيفاً أن (أعضاء مجلس المفوضين الأصليين والاحتياط حضروا بناء على إدخال المحكمة لهم كأشخاص ثالثة في الدعوى خلال جلستي الثلاثاء والجلسة السابقة للمحكمة وقدموا أقوالهم ولوائحهم ردا على ادعاء المدعي بأنهم ينتمون إلى أحزاب وغير مستقلين).

رد دعوى

وأوضح الساموك أن (المحكمة ردت الدعوى كون المدعي لم يقدم ما يعزز ادعاءه). وكان النائب السابق والمرشح لعضوية مجلس مفوضية حقوق الانسان وثاب شاكر قد تقدم في تموز الماضي بتمييز لدى محكمة القضاء الاداري ضد قرارها المتضمن عدم النظر في دعواه التي رفعها على رئيس مجلس النواب جراء رفض لجنة الخبراء المكلفة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضية المتضمن عدم الموافقة على انتقاله الى المرحلة الثالثة – المقابلات بالرغم من اهليته وحصوله على درجة عالية في الامتحان.

إجراء إختبار

مؤكدًا انه كان على المحكمة وقف اجراءات اختيار المرشحين للمفوضية لحين صدور قرار نهائي في الدعوى وتحقيق رقابة قضائية صارمة من خلال الوقوف على مدى الالتزام بالاحكام القانونية ومراعاة المعايير الدولية في الكيفية التي تم بموجبها اختيار اعضاء المفوضية. واوردت مذكرة التمييز اربعة اسباب للتمييز اهمها ان المحكمة لم تفصل في سبب رفع الدعوى المرفوعة في كانون الثاني الماضي التي طالبت بابطال والغاء قرار لجنة الخبراء. كما قالت المذكرة ان اختيار اعضاء اللجنة كان وفقًا للمجاملات السياسية والحزبية الامر الذي دعا ممثل مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق الى تعليق عضويته في لجنة الخبراء المذكورة. وجاء في مذكرة التمييز التي اطلعت عليها (الزمان) في حينه والمرفوعة ضد المميز عليه / المدعى عليه / رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته ان(محكمة القضاء الاداري اصدرت بتاريخ 21/6/2017 قرار الحكم المرقم 586/2017 في الدعوى 114/ق/2017 المتضمن رد دعوى موكلنا المميز المدعي بزعم – ان اختيار المرشحين لعضوية مجلس مفوضية حقوق الانسان يقع ضمن السلطة التقديرية للجنة الخبراء التابعة لدائرة المدعي عليه المميز عليه من دون ان يلزمها القانون بذكر اسباب قبول الترشيح او رفضه- ولما كان قرار الحكم هذا مخالفًا للمبادئ الدستورية والقانونية ولم تفصل المحكمة بسبب الدعوى المثبت في لائحتها المؤرخة في 26/1/2017 والمقامة من قبل المميز المدعي بادرنا الى الطعن به تمييزا وخلال المدة القانونية طالبين نقضه) .وخلصت المذكرة الى القول انه (لكل ما تقدم من اسباب ووقائع وادلة ومستندات وما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى نطلب تدقيق قرار الحكم الصادر في الدعوى وبما يؤمن نقضه والزام محكمة القضاء الاداري بالبحث بكافة الطعون والخروقات التي رافقت عدم قبول ترشيح المدعي المميز للمرحلة الثالثة لعضوية المفوضية ووفقا لاحكام القانون). وقد ارفقت المذكرة بمذكرة ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقي الموجهة الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني والمؤرخة في 10 تموز الجاري وبإحاطة كوبيش الى مجلس الامن الدولي المؤرخة في 22 ايار الماضي ونسخة من التعديل الثالث لقانون المفوضية، بالاضافة الى مستندات اخرى . وكانت وعضو مجلس المفوضين السابق سلامة الخفاجي قد انتقدت التمثيل النسوي في مجلس المفوضين الجديد وقالت ان هناك تهميشاً لدور المرأة من خلال خفض النسبة المقررة لها بحسب قانون المفوضية.