ديالى تعلن فتح التطوع لسلك الشرطة لدعم أمن خانقين وجلولاء

ديالى ــ سلام عبد الشمري

كشف مجلس محافظة ديالى، عن موافقة وزارة الداخلية على دعم أمن مدينتي خانقين وجلولاء بـ 500 شرطي، فيما اكد ان عملية التطويع ستخضع لإشراف مباشر من قبل مجلس ديالى. وقال عضو مجلس ديالى عمر الكروي لـ(الزمان)، أمس إن (وزارة الداخلية وافقت بشكل رسمي على دعم أمن خانقين بـ300 شرطي وجلولاء بـ 200 شرطي من خلال فتح التطويع لأبنائها حصرا وفق الضوابط والتعليمات). واضاف الكروي، انه (جرى الاتفاق مع قيادة شرطة ديالى على ان يكون التقديم للراغبين بالتطوع من خلال نافذة الانترنيت لإعطاء الفرصة العادلة للجميع بعيدا على المحسوبية والمنسوبية)، مؤكدا أن (قرار الداخلية بتطويع أبناء خانقين وجلولاء خطوة بالاتجاه الصحيح) . وحذر عضو مجلس ديالى (أي جهة أو مسؤول يحاول استغلال ملف التطويع لغايات سياسية او امور اخرى)، مشددا أن (عملية التطويع ستخضع لإشراف مباشر من قبل مجلس ديالى وسيتم رصد اي مخالفات وتقديمها للجهات المختصة فورا).

معالجة جذرية

ومن جهة اخرى اكد رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي لـ(الزمان) أمس إن (الناحية تدق ناقوس الخطر بعد تأخر تنفيذ الوعود الحكومية بمعالجة جذرية لملف نقص الكوادر التدريسية فيها)، لافتا الى ان (هناك مدارس لا تضم سوى المدير بالإضافة الى ثلاثة او اربعة مدرسيين فقط). واكد العبيدي، ان (مستقبل اكثر من الفي طالب على المحك الان)، داعيا الى (تدخل عاجل من قبل وزارة التربية لحل المشكلة، لان هؤلاء الطلاب قد يخسروا مستقبلهم اذا ما ظل الحال عما عليه دون تغير). الى ذلك كشف عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، عن رفع قوائم بأسماء 3500 اسرة نازحة لإعادتها الى ناحية جلولاء المحررة من الارهاب. وقال العزاوي لـ(الزمان)، إن (مجلس ديالى رفع قوائم بأسماء 3500 اسرة نازحة الى قيادة عمليات دجلة لتدقيق ملفاتها قبل اعطاء الضوء الاخضر بإعادتها الى منازلها في ناحية جلولاء والقرى المحيطة بها). واضاف العزاوي، ان (انهاء ملف النازحين يحتاج الى بعض الوقت وحسمه ليس مستحيلا اذا ما تضافرت جهود كل الدوائر ذات العلاقة)، مؤكدا ان (النازحين يمثلون اكبر ازمة انسانية في تاريخ ديالى ونسعى الى حلها بأقرب وقت ممكن). ومن جانب آخر طالب رئيس مجلس قضاء خانقين سمير محمد نور إدارة ومجلس ديالى بـ(إعادة نشاط ثلاث تشكيلات امنية داخل القضاء هي الاسايش، شرطة الغابات، مفارز مرور كرميان، والتي انسحبت منتصف الشهر الماضي بعد دخول القوات الاتحادية الى خانقين). واضاف نور، ان (التشكيلات الثلاث لعبت دورا محوريا وفعالا في جعل خانقين واحة للأمان والنظام واسهمت في تقليل معدلات الجريمة والالتزام بالقانون في اتجاهات مختلفة)، لافتا الى ان (بقاء تلك القوات خارج خانقين سيؤدي الى فوضى لان هناك من يحاول استغلال هكذا اوضاع). واكد رئيس مجلس خانقين، ان (امن القضاء يواجه تحديات بالفترة الراهنة وعلينا ان نكون واضحين حياله، داعيا الى اتخاذ قرارات استثنائية للحفاظ على المكتسبات الامنية في القضاء).