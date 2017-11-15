قانون الأحوال الشخصية والإصرار على التعديل – حاكم محسن محمد الربيعي

ان اصل المجتمع كما اشار علماء الاجتماع وابرزهم جون لوك وهوبز وجان جاك روسو واسبينوزا وغيرهم ان هناك ضرورة اساسية ادت الى ان يكون هناك مجتمع نظامي يجد فيه الانسان نفسه وهو يتنازل عن حريته الواسعة في المجتمع الحر لينضوي في اطار مجتمع قائم على النظام والقانون الذي يوفر الحماية لأعضائه ويحسم الصراعات والخلافات، من خلال القيادة العامة لهذا المجتمع، وعلى وفق ذلك يفترض ان تتوفر الحماية لكل فرد من ابناء هذا المجتمع سواء اكان ذكرا ام انثى، وتحديدا المرأة في مجتمعات الدول النامية عموما، لان هذه المجتمعات لها نظرة قاصرة عن المرآه وفيها من يحاول اثبات رجولته من خلال فرض السيطرة والهيمنة على المرأة . وقد عانت في بعض الدول ومنها العراق ابشع اساليب القهر الاجتماعي والنفسي وحرمت من ابسط حقوقها وهو ابداء الراي فيمن تشاركه الحياة، اي الزوج . كما كثيرا ما استغلت من قبل الزوج بقسوة لا سيما في مجالات العمل رغم ان الكثير من الاديان السماوية والقوانين الوضعية التي انصفت المرأة، لكن البعض لا يعير اي اهتمام للمرأة ويصفها بأوصاف دونية، اي ادنى من الرجل رغم ان حلاوة الحياة مفقودة بدونها،هذا الكائن الجليل والانسان الرفيع (المرأة) يأتي البعض من قصيري النظر ليجعل من حاله مشرعا وراعيا للتشريعات و كما يرى هو ذلك فيحاول اجراء ما يسمى تعديلات في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل الذي نظم حياة الناس في مجال الاحوال الشخصية على مدى 58 عاما وهو قانون متميز عن قوانين الدول العربية ويشار اليه بالبنان، هذا القا نون حدد في المادة السا بعه الفقرة (1) يشترط في اتمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة وفي المادة الثامنة (1) اذا طلب من اكمل الخامسة عشر من العمر الزواج فللقاضي ان يأذن اذا ثبتت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه وفي المادة التاسعة لا يحق لأي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج باطلا . هذه النصوص وردت في القانون رقم 188 لسنة 1959 في وقت كان فيه كل شيء سليم . اي القانون قانون وله سيادة على الجميع وسواء اكان مواطنا عاديا او مسؤولا كبيرا في الدولة وخلال هذه السنوات التي بلغت58 عاما لم يكن هناك اشكال من تطبيق هذا القانون ولم يعترض عليه احد وهو قانون موضع تقدير واحترام كل المختصين في القانون وعلى مستوى عربي وصاغته ايدي اناس حجة في القانون . والسؤال الذي يطرح نفسه . ماهي سيئات هذا القانون الم يؤكد على الرشد والعقلانية في الزواج؟ الم يؤكد على تنظيم عقود الزواج في المحاكم وبحضور شهود ضمانا لحقوق الزوجة؟ اين الرشد والعقلانية لطفلة بعمر تسع سنوات يسمح بالزواج منها . في وقت اصبح الأنترنيت والموبايل والقنوات الفضائية في كل بيت وما يترتب عليها من مشاكل، ان الاصرار على هذه التعديلات هو امعان في الطائفية بحجة تطبيق الشريعة والشريعة ليس في قاموسها زواج القصر او زواج الاطفال . وهل يحتاج العراق الى قانون من هذا النوع واذا كان هذا الاهتمام بالتشريعات من قبل البعض فلماذا لا يشرع قانون الخدمة العامة .الذي ورد في دستور عام 2005 اليس هناك ضرورة لتشريعه؟ ولماذا لا تصدر قرارات او قوانين لحماية المنتج الوطني وتأهيل القطاعات الاقتصادية؟ وهناك الكثير من التشريعات الضرورية لا يهتم بها احد، كتفعيل قانون الخدمة الالزامية او تعديله او تشريع بديل عنه، ثم هل نحن بحاجة الى الفرقة ام الى لم الشمل فلماذا ديوان وقف شيعي واخر سني وثالث مسيحي وايزيدي اليس هذا تعميق للطائفية؟ الم تكن في العراق وزارة اوقاف واحدة لكل الشعب العراقي خلال عمر العراق منذ اوائل القرن الماضي؟ نتمنى من نواب الشعب اعادة النظر في هذا التشريع المثير للجدل والذي يفرق ولا يجمع وينتهك حقوق المرأة ويجعلها اضعف. ان هذا التشريع اذا ما مر يعني المزيد من حالات الطلاق المأساوية . اذ ذكر صديق يعمل في واحدة من المحاكم العراقية وفي احدى المحافظات، ان حالات الزواج بلغت 11000 حالة زواج يقابلها 9000 حالة طلاق جميعها بعمر الشباب الا نادرا . أهذا ما نريده . الف تحية لمن يقف ضد هذا القانون ويمنع صدوره وعلى من يقف وراءه ان يعي ما هو مفيد ونافع وضروري ليهتم بتشريعه وان لا يكرر طروحات من هذا النوع، بحجة تطبيق الشريعة . الشريعة حرمت سرقة المال العام فاين المال العام عبر اربعة عشر عاما، والشريعة حرمت استغلال الضعفاء ماليا ومعاشيا من النساء والذكور والشريعة حرمت اقصاء الاخر وتهميشه وحرمت الشريعة اغتيال الاخر وتهجيره واخت بين الفرقاء دينيا، ولا ننسى ما قاله الامام علي غ في رسالته الى مالك الاشتر . حيث قال ان الناس صنفان، اما نظير لك في الدين او نظير لك في الخلق فلنعمل وفق ذلك وان ننتبه الى بلد اصبح في المراتب الاخيرة عندما تعد الدول في مختلف المجالات، البلد بحاجة الى البناء والاعمار وبناء الاقتصاد واول خطوة محاسبة الفاسدين اولا وان لا ننتظر . فالقرائن والادلة موجودة، وان لا نخشى احزابهم .

موسكو