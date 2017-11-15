نسعى إلى تخفيف الزخم بفتح مئات الطرق وإزالة السيطرات

قائد عمليات بغداد لـ (الزمان): داعش يستغل عودة النازحين لتسلل عناصره

بغداد – محمد الصالحي

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي عودة اكثر من خمسة الاف عائلة نازحة الى مناطق حزام بغداد منذ عام 2014 كاشفا استغلال تنظيم داعش عودة النازحين الى مناطقهم في حزام بغداد لغرض التسلل.

وقال الربيعي لـ(الزمان) امس ان (تنظيم داعش يستغل العوائل العائدة الى مناطق حزام بغداد بهدف التسلل إلى تلك المناطق).مبينا أن (الأجهزة الأمنية تراقب جميع التحركات وأحبطت مئات العمليات الإرهابية وتسلل الدواعش الى العاصمة بغداد من خلال تفعيل الدور الاستخباري بشكل استثنائي).وأضاف أن (مناطق حزام بغداد مؤمنة بنسبة 99بالمئة ولاسيما مناطق أبو غريب وقد تمكنت قيادة العمليات من احتواء بعض الأنشطة الإرهابية في الآونة الأخيرة في القضاء).

عمليات أمنية

مشيرا إلى أن (قيادة العمليات شرعت بعمليات أمنية واستخبارية واسعة مع تزايد نشاط إرهابي في مناطق الطارمية ودعت جميع شيوخ العشائر الى دعم الأمن والاستقرار في تلك المناطق لتجنب وقوع اي هجمات إرهابية ضد المواطنين والأجهزة الأمنية). واكد الربيعي ان (موقع الطارمية القريب من وصلاح الدين وديالى يسهل تسلل الدواعش في المنطقة وستطبق قيادة العمليات خطة محكمة لإنهاء التسلل).وقالت القيادة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة لاختطاف مواطن في منطقة علي الصالح ضمن جانب الكرخ غربي بغداد من قبل شخصين يستقلان عجلة نوع كيا اوبتما).وأضاف (تمت مطاردة المجرمين وإلقاء القبض على أحدهما مع تحرير المختطف). وفي ديالى قال عضو مجلس المحافظة عبد الخالق العزاوي في تصريح امس ان (مجلس ديالى رفع قوائم باسماء 3500 اسرة نازحة الى قيادة عمليات دجلة لتدقيق ملفاتها قبل اعطاء الضوء الاخضر بإعادتها الى منازلها في ناحية جلولاء والقرى المحيطة بها).واضاف ان (انهاء ملف النازحين يحتاج الى بعض الوقت وحسمه ليس مستحيلا اذا ما تضافرت جهود كل الدوائر ذات العلاقة). مؤكدا ان (النازحين يمثلون اكبر ازمة انسانية في تاريخ ديالى ونسعى الى حلها باقرب وقت ممكن). ومن جانبه قال عضو مجلس المحافظة ديالى عمر الكروي في تصريح امس ان (وزارة الداخلية وافقت بشكل رسمي على دعم أمن خانقين بــ 300 شرطي وجلولاء بـ 200 شرطي من خلال فتح التطويع لأبنائها حصرا وفق الضوابط والتعليمات).واضاف (جرى الاتفاق مع قيادة شرطة ديالى على ان يكون التقديم للراغبين بالتطوع من خلال نافذة الانترنت لإعطاء الفرصة العادلة للجميع بعيدا على المحسوبية والمنسوبية). مؤكدا أن (قرار الداخلية بتطويع أبناء خانقين وجلولاء خطوة بالاتجاه الصحيح).وتابع (نحذر أي جهة أو مسؤول يحاول استغلال ملف التطويع لغايات سياسية او امور اخرى) مشددا أن (عملية التطويع ستخضع لإشراف مباشر من قبل مجلس ديالى وسيتم رصد اي مخالفات وتقديمها للجهات المختصة فورا).

وكشف الربيعي عن عزم قيادة العمليات ازالة اغلب السيطرات في العاصمة وتعويضها بسيطرات مركزية، مبينا ان العمليات تتعاون مع بعض الجهات الساندة لفتح اغلب الطرق المغلقة قريبا لانهاء الزخم المروري بعد اغلاق سريع محمد القاسم. وقال الربيعي لـ(الزمان) امس ان (قيادة العمليات ماضية في فتح اغلب الطرق المغلقة وقد شرعت بفتح طرق استراتيجية في الحارثية وكذلك الحرية وستشرع في فتح مئات الطرق في جانب الرصافة اسهاما منها في تخفيف حدة الزخم المروري ولاسيما مع قطع طريق محمد القاسم). واضاف ان (الاوضاع الامنية في تحسن مستمر وستكون الخطوة المقبلة بعد القضاء على داعش هي ازالة السيطرات الامنية في داخل العاصمة وتعويضها سيطرات نموذجية قادرة على تحديد الارهابيين وهوياتهم)..وتابع ان (بعض الاشخاص استغلوا الطرق الرئيسية بطرق تجارية وتجاوزوا على الارصفة والمنشآت الخاصة بها ما اسهم تدمير او قطع جزءا منها ما زاد من الزخم المروري). الى ذلك اكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في تصريح امس ان (اغلاق مجسر محمد القاسم الحيوي بات يشكل مصدر ازعاج للمواطنين وارباك شديد في الحركة المرورية داخل العاصمة) مشيرا الى ان (رئيس الوزراء وعد في تصريح سابق بأن المجسر سيتم فتحة امام العجلات الصغيرة لحين مباشرة الشركة المتخصصة بأعمال الصيانة الا انه مازال مغلقا لغاية الان). واضاف المطلبي أنه (وبعد السؤال والاستفسار عن سبب عدم افتتاح المجسر تأكدنا بأن ثلاث جهات رسمية وهي مجلس الوزراء ووزارة البلديات وامانة بغداد). مبينا أن (كل واحدة ترمي الكرة في ملعب الاخر مما جعل القرار يترنح بين هذه الجهات وذلك للتخلي عن المسؤولية).