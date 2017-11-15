الإنتصار تحقّق .. بقيت مركبات الأحداث – جاسم مراد

من الناحية الميدانية ، تحقق أهم انتصار عراقي على الارهاب في مركز توحشه بمدينة الموصل ، وعندما نقول تحقق النصر ، لكون العراق أريد له أن يكون مركز تمدد المشروع الارهابي والسياسي ، هذا المشروع الممثل بداعش واخواتها ، حظي بدعم دولي واقليمي لم يشهد مثله اي تنظيم في العالم ، وعندما يتم الاجهاز على أهم مواقع ( دولته ) المزعومة ، يعني ذلك بالضرورة تم تفكيك اخطر مواقعه ، ووقف تمدده في بلاد الرافدين والشام. في القرن الحادي والعشرين ، تم انتاج منظمات ارهابية ليست لها بالمطلق علاقة بعوالم الانسانية ، لكننا يجب الاعتراف بان هذه المنظمات غرفت من المنطقة العربية والاسلامية الفكر والممارسة ، وتم توظيف ذلك كمنهج وممارسة ضد شعوب ودول محورية في العالم العربي.

وإذا تم الان القضاء ميدانيا على أهم معاقل داعش في العراق ، فإن هناك ثلاثة عوامل لابد من التنبه لها ، اولها ان الفكر الذي استمدت داعش منه حشدها البشري وممارساتها ، فانه لازال له تمدداته وحواضنه ودعاته فانه لابد من ادراك هذه الحقيقة وعدم القفز على تاثيراته ، وبالتالي لابد من الادراك بان الاطراف والقوى المحركة لهذه المنظمات لم تحقق مشروعها وهي تقف داخل البلدان وعلى حدودها ، وأي غفلة أو نشوة زائدة عن اللزوم بالانتصار العسكري على داعش ، قد يفقد المعنيون شروط الاحاطة ومستلزمات المعالجة ، وثاني هذه العوامل ، إن العراق تحديدا يعيش في ظروف سياسية بالغة التركيب اللامتجانس ، منها اطراف لازالت تشعر بان لابد ان يكون لها واقع سياسي مختلفا ، وهي بالتالي مهيئة لاستقبال تكوينية جديدة داعشية في الممارسة ومختلفة عنها في المطالب والسياسة ، أما العمل الثالث هناك دول واجهزة دول اقليمية وعالمية تعمل على تغيير خارطة البلاد الجغرافية والتحكم بمساراته السياسية ، وهذه الدول تشتغل بالتهديد تارة بدفع اطراف باتجاه التقسيم ، وتارة اخرى بالتهديد وقلب المعادلات ، وهي بالضرورة موجودة ومؤثرة ، وقادرة على الفعل.

كل هذه العوامل الثلاثة تشتغل على قاعدتين اساسيتين بالنسبة لهما ، اولهما منع التقارب العراقي مع سوريا وايران وروسيا باي شكل من الاشكال ، لكون هذا الثالوث إذا وصل الى حدود الاتفاق على استراتيجية مشتركة للمواجهة ، فانه يقلب الطاولة تماما ، لذلك تحاول هذه القوى والدول على تحديد حركة العراق بعيدا ولو جزئيا عن تلك الاطراف ،وثانيهما العمل بشتى الوسائل لمنع تاثيرات الحشد الشعبي ، ومحاولة تقييد حركته ، ولاسيما بعدما امتلكه من قدرة قتالية عالية المستوى ، ومن مشاركة شعبية من كافة طوائف المجتمع ، ومن سمعة جيدة على المستوى الشعبي في المناطق التي حررها ، خاصة معركة الموصل ونواحيها واقضيتها. في ظل هذا الوضع المعقد والمركب سياسيا ، يتوجب على القيادة العراقية ، وكل الجهات ذات التاثير على مجريات الاحداث ، رؤية هذه القضايا بعين فاحصة بعيدة عن اللامبالاة ومدركة لخطورة ولادة تنظيم جديد داعشي في الممارسة ومختلف عنها في السياسة والتوجهات . إن المهمات المطلوبة لاستدراك كل اخطاء الماضي ، ابرزها إن الوحدة الوطنية العراقية هي حجر الزاوية في التصدي والثبات ، وهذه الوحدة تتطلب رؤية جديدة لطريقة الحكم وبناء الدولة ، فاطروحات المشاركة والمحاصصة والاتفاقات بين مكونات مذهبية واثنية وعرقية ، لم تعد صالحة بتاتا في المرحلة القادمة ، وسنوات الحكم الماضية اثبتت فشلها ، وهي التي فرخت الازمات والولادات المشوهة التي شكلت ارضية خصبة لاختراقات داعش ، وعلى وفق ذلك لابد من بناءدولة وسلطة وطنية قوية جامعة للوحدة الوطنية . إن تحقيق السلطة الوطنية العابرة للطوائف والعرقيات ، يتحتم ايجاد برنامج عمل وطني ، برنامج حقيقي غير متخوف من الاخر مرتبط اساسياته بالتزام الجميع باستحقاقات الوطن في وحدة ترابه ، وملزم لكل الاطراف بالعمل على قاعدة العمل المشترك في السياسة والبناء وبناء الدولة الحديثة . ولابد في نفس الوقت الادراك بان العمل الوطني على المستوى الشعبي خاصة في المناطق التي سيطرعليها داعش ، تتطلب خطابا سياسيا مقنعا مع خطوات عمل فعلية على مستوى المهجرين والنازحين والمواطنين الذين وقعوا أو تاثروا بالفكر الداعشي ، وذلك عبر جهد بنائي معيشي اسكاني صحي .

لايمكن استثناء الاطراف السياسية في السلطة وخارجها التي روجت للفكر الداعشي بغطاء وطني ، وهي لازالت تشتغل على قاعدة الحشد المضاد لوحدة الجماهير العراقية بغية تحقيق مكاسب سياسية رخيصة ومتخومة بالدماء . ان الدولة التي تصاب بعوامل التهديد الخطير للامن الوطني والقومي ، لابد لها أن تجري قراءة استكشافية فعلية سياسية وقانونية وادارية لمجمل اوضاعها ، وهذا يتطلب فحصا وتغييرا لبعض الاجراءات ، مثل ضبط السياسات الطائفية والتهيجية للطوائف ، والاشراف على الخطابات الدينية المتشددة في الجوامع والحسينيات تلك الخطابات التي تستغل مساحة حرية الحديث وتتصرف وكأنها هي المعنية بقضية الشعب وليس الدولة ، والامر ينعكس على ادبيات ومنشورات الاحزاب والكيانات السياسية والاعلام المنفلت .

ان مواجهة الفكر الداعشي وتلك الاطراف التي تتعكز على مثل هذا الفكر ، يقتضي من لابد من مصالحة وطنية ، وبناء الدولة على اسس واقعية بعيدا عن التركيبة السابقة التي بنيت عليها طائفيا . بعد هذه الدماء الغزيرة العزيزة التي سالت على ارض العراق ، فانه لابد من مراجعة المرحلة الماضية والعمل بشكل مشترك لتاسيس وبناء مرحلة الدولة الوطنية القوية الحازمة لكل من يهدد الامن الوطني والقومي ويفرق بين مكونات وفصائل المجتمع العراقي ، مرحلة مابعد داعش لاتقل خطورة عن ماقبلها ، فالضرورة تحتم قراءة الوضع بعين عراقية مخلصة .