من دفاتر عتيقة – عبد الزهرة خالد

قبل أن أدخل الدراسة الأبتدائية بسنة واحدة أو سنتين كنا نسكن في قرية من قرى مدينة الحبانية حيث كان أبي عسكريا ينتمي احدى الأفواج في معسكر الحبانية . في أحدى الليالي لا أتذكر هل هو بداية الربيع أو نهاية الخريف وجد والدي الشباك المطل على الشارع قد قلع وسرقت كافة موجودات الصندوق الأسود المنجم الذي هو بمثابة أهم أثاث لتكوين الأسرة . بعد بكاء أمي لما فقدت من مخشلاتها الذهبية وراتب الوالد الشهري مع السكر والشاي لكن جارنا على ما أذكر اسمه ملا عوّاد أول الزائرين وأعتبر ذلك أهانه للقرية عندما تسرق عائلة مثلما نحن مصنفون من أهالي البصرة وربما في تصنيفهم من المذهب الجعفري أو ليس ما يذكره الجيران قرر هذا الرجل الكبير وأعتقد أنه من وجهاء القرية أستدعاء ثلاثة عشر شخصا للحضور بعد يومين للسفر الى كربلاء والقسم هناك عند حضرة سيدنا العباس عليه السلام ويصادف ذلك يوم الثلاثاء ، ألا أنه بعد مرور ليلة كانت في منتصف الليل زخات مطر خفيفة تجبر العوائل الى الدخول داخل الغرف بعد ترك باحة الدار المفتوحة للفضاء الصافي ، وإذا بـ ( بقجة ) قد نزلت على ساحة الدار من خلف السياج وقد أعيدت المسروقات إلا القليل منها بعدها ترك أمر القسم . خلاصة القول من الحادثة هو مدى التعايش السلمي المجتمعي الفطري الذي يعيشه العراقيون في أية بقعة من الوطن بدون أن يشعر بغربة أو تميز في الطائفة و المذهب بل هناك تآلف بين كافة الشرائح وعلى ما أذكر كان معي طلاب من الديانة المسيحية في نفس القرية في الصف الأول الابتدائي ولغاية الآن أتذكر اسم المدرسة لكن لا أعلم هل هي موجودة أم لا ؟.

طوبى لزمن طوى الإحسان في ملف الأيام والسنين.