شرطة الآداب – فائز جواد

يقينا إن الذين في عمرنا ومن سبقنا بسنوات يتذكر كيف تخرج عوائلنا بكامل اناقتها وهي تنعم بالامن والامان وتجول في شوارع وازقة العاصمة بغداد وترتاد اسواقها ومحالها التجارية وحتى دور العرض السينمائي عندما كانت عوائلنا البغدادية تذهب لتقضي فيها اوقاتاً سعيدة دون ان يعترضها احد بل يجدون كل الاحترام والترحاب من الجميع حيث كان يتعامل اهل بغداد كاسرة واحدة مع بعضهم بعضاً وهذا الامر يسري على بناتنا عندما كن يذهبن إلى جامعاتهن ومدارسهن بكامل اناقتهن وهن مطمئنات ، ويقينا ان الحالة اليوم ذكرتنا بحال الماضي القريب عندما لاتطمئن وانت ترسل ابنتك اواختك الى الكلية او المدرسة دون ان تصطحبها او ترافقها او تخصص لها خطا لمركبة تضاعف هموم مصروفاتك المالية لتطمان على وصولها سالمة دون ان يعترضها احد من الشباب الطائش ويسمعها كلاماً جارحاً او ربما يعترضونها ويعتدون عليها حد الخطف والابتزاز والامثلة كثيرة على مثل تلك الحالات المنبوذه واليوم ، ظهرت لنا حالات استخدام الدراجات النارية السريعة واستخدام الشوته او (الصالنصة) التي تصدر منها اصواتا ترعب الطفل والشيخ والمراة والهدف منه بث الرعب بنفوس المواطنين عندما يتقصد من يستخدم مثل تلك الدراجات بالمرور من تجمعات للمواطنين مثل المقهى او الاسواق ويقومون بالضغط على زرالبنزين بهدف اصدار تلك الاصوات المزعجة وخير مثال في شوارع الكرادة داخل وشوارع فرعية اخرى متخمة بالسكان حيث تقوم زمرة طائشة بل مستهترة باستخدام مثل تلك الدراجات بشكل يومي وامام انظار الشرطة الاتحادية والامنيين دون رادع او خوف الامر الذي تمنى فيه المواطن ان يعاد لنا تفعيل نظام شرطة الاداب التي كانت تابعة للداخلية مهمتها متابعة مثل هؤلاء المستهترين والمسيئين للمواطنين واعتقالهم ومصادرة دراجاتهم وحجزهم وفق القانون بالتوقيف وتاديبهم ، نعم كانت شرطة الاداب تزرع الخوف في نفوس المسيئين والمخالفين بالتالي تمكنت من بسط الامن والامان في شوارع العراق عموما وبغداد خصوصا فكان رب العائلة يطمئن على عائلته عندما تخرج للسوق او للترفيه في حائق ومتنزهات بغداد ، وعتبي كل العتب على وزارة الداخلية ومرورها ونجدتها التي تترك شاباً طائشاً مسيئاً للمواطن واستقرار الشارع من دون محاسبة او تحذير على اقل تقدير ولانجعل المواطن يترحم على ايام النظام السابق عندما كانت شرطة الاداب تعمل على محاسبة المسيئين ومعاقبتهم باشد العقوبات التي تصل احيانا للضرب والسجن نحن لانتمنى ان تعود ذات الحالة بل نتمنى ان توجه عقوبات رادعة وتحذيرات لكل من يسيئ للمواطن بما فيهم مستخدمو الدراجات النارية بشكل جنوني وللعلم هم نفسهم الذين يخططون لعمليات السرقة والخطف وغيرها من العمليات التي تدخل بخانة الارهاب .