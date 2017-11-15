وعد بلفور أعطى من لايملك لمن لايستحق – حسن عاتي الطائي

بحلول الثاني من تشرين الثاني 2017 يكون قد مر قرن كامل على صدور الوعد الاستعماري الشهير (وعد بلفور) الذي صرح به وزير الخارجية البريطانية انذاك (ارثر جيمس بلفور) واعدا به اليهود اقامة وطن قومي لهم في فلسطين وهو ماتحول الى حقيقة على الارض في الخامس عشر من ايار عام 1948 حيث تم انشاء الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي (فلسطين)..كان ذلك الوعد المشؤوم نقطة الشروع الاولى التي انطلق منها الصهاينة لبناء ماكان يحلمون.. به فقد استطاعوا بالتحالف والاتفاق مع الاستعمار القديم(بريطانيا)والاستعمار الجديد(امريكا)وبمساندة ومؤازرة دول كثيرة في الشرق والغرب من بينها روسيا وفرنسا والمانيا التي وفرت لهم مايحتاجونه من الذرائع والاسباب والعوامل المادية والمعنوية من تحقيق غايتهم الكبرى في تأسيس كيانهم الموعود..واليوم وبعد مرور مائة عام على صدوره وبدلا من الاعتذار وتصويب الامر(كما تطالب بذلك الحكومة الفلسطينية)عن ماسببه ذلك الوعد المشؤوم من اراقة دماء والآم ومعاناة للشعب العربي الفلسطيني مازال نزيفها يتدفق دون توقف وعوضا عن الاستجابة لمائة الف رسالة كتبها طلبة فلسطينيون وجههوها اليها يطالبونها فيها بالتراجع عن الاحتفال بذكراه المئوية فقد اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية(تيريزا ماي)وهي وريثة الحقبة الاستعمارية بالرغم من افول شمس امبراطوريتها وتراجعها لتكون مجرد تابع ذليل لمستعمرتها السابقة(الولايات المتحدة)انها تفتخر بالدور الذي لعبته بريطانيا العظمى في اقامة الكيان الصهيوني وانها وبمناسبة الذكرى المئوية الاولى لاعطاء الوعد اللاانساني وتعبيرا عن التزامها المطلق الذي لايتزعزع في حماية وليدها المسخ الذي رعته واحتضنته في شتى مراحل حياته وعدم التخلي عنه لأي سبب من الاسباب والوقوف الى جانبه في السراء والضراء ستقيم احتفالا كبيرا يحضره مجرم الحرب الملطخة يداه بدماء الابرياء من ابناء الشعب العربي الفلسطيني بنيامين نيتنياهو متجاهلة عن قصد واصرار مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين الذين تضرروا بشدة وما زالوا يتضررون من ذلك الوعد الاحمق الذي منحته دون وجه حق الحكومة البريطانية لعصابات اجرامية اتخذت من القتل والعدوان على حقوق الاخرين مهنة لها وسبيلا وحيدا للوصول الى مآربها الشريرة..وعلى الرغم من ان الموقف الرسمي لحكومة المحافظين التي تتزعمها (ماي)قائم على القبول بحل الدولتين فان الشعب العربي في كل مكان وفي مقدمته الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يحيي فيه المائة ناشط بريطاني من منظمات حقوقية متعددة الذين خرجوا من العاصمة لندن مشيا على الاقدام باتجاه الارض المحتلة قاطعين مايقرب من 3000 كيلو متر ليعبروا رفضهم وادانتهم لوعد بلفور وتضامنهم مع نضاله المشروع من اجل استرداد حقوقه لن يقدم لها براءة عن الجريمة النكراء التي ارتكبها اجدادها المستعمرون بأصدارهم لوعد غير شرعي تم بموجبه بعد ان اخذ طريقه الى التحقق طرد وتشريد شعب كامل بالقوة الغاشمة من وطنه واحلال شذاذ افاق تم جلبهم من شتى اصقاع الارض ليحلوا محله ويسكنوا ارضه ويستمتعوا بخيراته وثرواته فيما هو يتعرض كل يوم لأبشع صور القمع والظلم والتهميش ومحاربته في لقمة عيشه اليومية اضافة الى ملايين اللاجئين الذين يعيشون في الشتات انتظارا ليوم العودة الذي لابد منه..ان شعبنا العربي الفلسطيني الذي سينظم المسيرات الشعبية بهذه المناسبة المأساوية ليعبر بها عن رفضه لوعد بلفور الذي قال عنه القائد المعلم جمال عبد الناصر قولته الشهيرة بأنه قد(اعطى من لايملك لمن لايستحق)وماتمخض عنه من نتائج مرعبة فقد فيها وطنه ومستقبله والذي تلقى قضيته العادلة المزيد من التأييد والتعاطف العالمي لنيل حقوقه المشروعة مصر على مواصلة النضال من اجل اقامة دولته المستقلة وسيبقى رافعا راية المقاومة والكفاح ضد مغتصبي ارضه المقدسة حتى ساعة تحرر وطن الاباء والاجداد من الاحتلال الصهيوني..