المجلس الأعلى لشؤون المرأة في كردستان يصف التعديل بالكارثي

الخالصي يهاجم قانون الأحوال الشخصية الجديد ويراه إستغلالاً سيئاً للدين

بغداد – تمارا عبدالرزاق

اربيل – فريد حسن

هاجم المرجع الديني جواد الخالصي قانون الاحوال الشخصية الجديد، مبيناً ان الاستغلال السيء للدين أنتج هذا القانون ، واصفاً عقليات تقسيم العراق بـ(المريضة)، مؤكداً ان وحدة العراق هي الحل لمشكلات البلد. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الخالصي قوله (اننا ننتمي إلى خارطة الوطن فقط وليس الخارطة الحزبية للمحتل).

وبيّن (اننا ابتعدنا منذ البداية عن أي مشروع سياسي يديره المحتل ويسيطر عليه)، محذرا من (دعوات المظلومية الطائفية التي تريد تمزيق نسيج الشعب العراقي).

حوار مستمر

وأكد ان (عقليات تقسيم العراق مريضة ووحدة العراق هي الحل في المنقطة), وتابع ان (المؤسسة الدينية في التاريخ كانت السبب الرئيس في تحقيق استقلال العراق ولكن المؤسسة الدينية العراقية لم تتحمل المسؤولية في السنوات الأخيرة). ودعا الخالصي (العلماء الذين لم يستدرجوا للفتنة إلى الاجتماع في ما بينهم والحوار المستمر وان تكون القيادة في العراق موحدة في المستقبل).

واستنكر بشدة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الأخيرة المتعلقة بحل الحشد الشعبي، لافتاً ان (الامريكان يريدون ان تكون القوة في العراق بأيديهم)، مؤكداً ان(فكرة انشاء الحشد الشعبي هي ردة فعل على ما حصل في الموصل، ولن تصدر فتوى لحل الحشد الشعبي من أي جهة).

وفي ما يخص موضوع قانون الاحوال الشخصية علّق قائلاً ان(زواج القاصرات قضية فقهية وفرعية وفيها اختلافات كثيرة، وأنا لست مع زواج البنت حتى في 15 سنة، وعلينا الحفاظ على الاسرة) مؤكداً ان (القوانين في القرآن الكريم جاءت لصالح المرأة وليست ضدها).

ورأى أن (الاستغلال السيء للدين أنتج قانون الاحوال الشخصية الجديد) داعياً مشرعي هذا القرار إلى (تخفيض رواتبهم بدل الخوض في زواج القاصرات)، مؤكداً ان (أصل وصول المشرعين إلى مجلس النواب كان مزيفاً).

الى ذلك ندد المجلس الاعلى لشؤون المرأة في حكومة أقليم كردستان العراق بيانا ندد فيه بمشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (في الوقت الذي لاتزال فيه المئات من العراقيات اسيرات لدى تنظيم داعش الارهابي وعشرات الالوف من النساء والاطفال يعيشون في الخيام اضافة الى الالوف من المشردين من دورهم ، ومعاناة البلد من اثار الدمار المتواصل وازمة سياسية واقتصادية خانقة تهدد كيانه ومعاناة الشباب من البطالة وارتفاع نسبة العوائل التي تعيش تحت خط الفقر المدقع ومشاكل اجتماعية تهدد السلم المجتمعي يأتي مجلس النواب العراقي ليناقش قانونا يكرس ما تعانيه النساء والاطفال) .

سحق المرأة

وتساءل البيان (هل ان مجلس النواب ليس لديه مشاريع اكثر الحاحا من هذا التعديل لسحق المرأة والطفل وتجريدهم من حقوقهم الانسانية).

ورفض البيان بأسم المجلس الاعلى لشؤون المرأة في حكومة اقليم كردستان وجماهير نساء كردستان (مشروع تعديلات قانون الاحوال الشخصية الذي وافقت رئاسة مجلس النواب ادراجه في جدول اعماله لما يشكله هذا المشروع من مخاطر جدية على ما تبقى من حقوق الانسان في العراق بتكريسه للانقسام المجتمعي وتعارضه الصارخ مع بنود الدستور العراقي الذي يعاني من الانتهاك المستمر) موضحا (المشروع إن جرى إقراره سيشكل انتهاكاً خطيراً لالتزامات العراق الدولية ولتوقيعه على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان وبشكل خاص حقوق المرأة والطفل الذي يتعارض مع لائحة حقوق الانسان والقرار الاممي ذي الرقم 1325 من لائحة حقوق الطفل).

وطالب البيان (مجلس النواب بضرورة سحب مناقشة المشروع الكارثي من جدول الاعمال والالتفات الى المشاكل والقضايا الحقيقية والخطيرة في البلد). ودعا البيان (هيئة الامم المتحدة للضغط على الحكومة العراقية ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية من اجل عدم تمرير المشروع والى احترام المواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الانسان- حقوق المرأة والطفل).

الى ذلك اكدت رئيسة اللجنة الدائمة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية ذكرى علوش على (عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية المعدل وعدم السماح بتزويج القاصرات)، محذرة وفقا لبيان صدر عن اللجنة من (ان تعديل له آثار سلبية تضر بالمجتمع وتسيء للمرأة العراقية الى جانب كونه يتنافى واتفاقية (سيداو) التي تنص على احترام حقوق المرأة).

واتفق أعضاء اللجنة (على رفض تمرير قانون الأحوال الشخصية المعدل وعدم السماح بتزويج القاصرات).فيما اكدت النائبة عن ائتلاف العراقية صباح التميمي في تصريح (أن تجزئة نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ستؤدي إلى انقسامات بين المذاهب والأديان).وان (مشروع التعديل يمثل إهانة كبيرة لإنسانية المرأة العراقية).