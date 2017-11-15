الوزارة تنأى بنفسها عن تبعات العقود الموقّعة خارج إطار الحكومة الإتحادية

النفط لـ(الزمان): لا علم لنا بسلفة روسفنت الروسية لكردستان

بغداد- شيماء عادل

نفت وزارة النفط علمها بتقديم مجموعة روسنفت النفطية العملاقة الروسية سلفة الى اقليم كردستان بقيمة 1,3 مليار دولار، مؤكدة انها تعدّ اي عقد يبرم خارج نطاق الحكومة الإتحادية غير قانوني ولاتتحمل الحكومة الاتحادية أية تبعات مالية من جرائه.

وقال مصدر في الوزارة لـ(الزمان) امس ان (الوزارة لاعلم لها بالعقود التي كان الاقليم يبرمها مع جهات خارجية بشأن الاستثمار في الحقول النفطية او ية عقود اخرى)، مشدداً على القول ان(اي عقد يبرم ويوقع من دون علم الوزارة والحكومة المركزية يعد من الناحية القانونية غير دستوري ).

وتابع ان (الحكومة والوزارة لا تعلم بأي عقد من تلك العقود التي كانت قد ابرمتها دول او شركات نفطية عالمية مع الاقليم وليس لها علم ايضا بالسلفة التي قدمتها المجموعة الروسية النفطية العملاقة روسنفت والبالغة 1,3 مليار دولار ولا تعلم ايضا بالالتزامات المترتبة)، مشيراً الى (قرار سابق للحكومة بعدّ اي عقد مبرم خارج نطاقها في وقت سابق غير قانوني).

وخلص الى القول ان (الحكومة والوزارة لا يتحملان اي تبعات مالية جراء توقيع عقود خارج نطاق الدستور كون ان اي عقد وادارة الملف النفطي بحسب الدستور تكون مسؤوليتها الكاملة تابعة للحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية فقط وكل العقود المبرمة مع اي جهة اخرى تعد غير قانونية ولا تتحمل الحكومة والوزارة التبعات المالية والقانونية المترتبه عليها)، لافتاً الى ان(بغداد وليس لها اي علم بالالتزامات المترتبة على تلك العقود).

توقيع اتفاقية

وكانت روسنفت قد كشفت عن دفعها سلـــــفة قدرها 1,3 مليار دولار إلى اقليم كردستان في إطار اتفاق وقع مؤخرا لشراء النفط الخام من الاقليم، كما جاء في نتائجها المالية في الفصل الثالث من 2017 .وتؤدي المجموعة التي فرضت عليها عقوبات غربية ويديرها ايغور سيتشين أحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، دورا متزايدا في الطموحات الستراتيجية لروسيا عبر توقيعها اتفاقات كبيرة مع الصين والهند وفنزويلا حيث دفعت المجموعة سلفًا بمليارات الدولارات إلى شركة النفط الفنزويلية ما يعد في أغلب الأحيان دعما مقنَّعا من موسكو لكراكاس التي تواجه صعوبات مالية.

وأعلنت روسنفت في بيان أنها (وقعت اتفاقات تقاسم إنتاج في خمس رقع نفطية في كردستان)، مضيفة انه (سيتم البدء ببرنامج استكشاف نفطي مشترك العام المقبل وفي حال كان مثمرا ستبدأ بتطوير حقول النفط بالكامل في عام 2021).