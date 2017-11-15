هل ستكون نهاية حكم البارزانيين على يدي العبادي – طارق حرب

ما صرح به رئيس الوزراء حيدر العبادي من نفاد صبره بشأن استلام الحكومة الاتحادية لادارة المنافذ الحدودية البرية وخاصة منفـــــــذي ابراهيم الخليل والمنفذ المجاور له منــــــــفذ فيشخابور خاصة بعد صدور قرارين للمحكمة الاتحادية وقرار من البرلمان الاتحــــــــادي والتسويف الذي تظهره ســـــلطة اربيل بعد اعلان الولايات المتحدة الامريكية ان هذه الحكومة ترغــــب بوجود اقليم قوي.

وقد وقع حكام اربيل بخطأ جديد وهو ان رغبة امريكا باقليم قوي يعني ان امريكا تؤيد حكام اربيل الحاليين وهذا تفسير خاطئ اذ ان الموقف الامريكي يتعلق بالاقليم القوي وليس حكام اربيل الحاليين وفي مقدمتهم البارزانيين.

فأمريكا هدفها قيام اقليم قوي بصرف النظر عمن يحكم اربيل سواء اكان الحاكم البرزانيين او الطالبانيين او الانوشيروانيين قادة حزب التغيير الكردي او البابيريين قادة الجماعة الاسلامية مع ملاحظة ان امريكا ترغب بطريقة غير مباشرة بتغيير حكام اربيل اي البرزانيون بغيرهم بسبب الفشل الكبير الذي حصل للبرزانيين وخاصة عدم استماع البرزانيين عندما اوضحت امريكا عدم ترحيبها باجراء الاستفتاء ومع هذا عدم القبول الامريكي رفضه البرزانيين وتولوا اجراء الاستفتاء على الرغم من عدم رضا امريكا باجراء الاستفتاء الذي قام به البارزانيون وذلك يدلل على ان امريكا لا رغبة لها ببقاء البارزانيين فامريكا ترغب ببقاء الاقليم واستمرار الاقليم وعدم الغائه بصرف النظر عمن يتولى ادارة الاقليم.

فلا يهم امريكا ان يتولى ادارة الاقليم من حركة التغيير ومن الجماعة الاسلامية او اية حركة كردية فهم امريكا بقاء الاقليم وليس بقاء البارزانــــيين في حكم الاقليم لابل تفضل امريكا استبدال البارزانيين بقادة كرد جدد خاصة عدم استـــــــماع الســــيد مسعود البرزاني للقول الامريــــــكي واذا علمنا ان حركة التغيير والجماعة الاسلامية وقسم كبير من الاتحاد الوطني الكردستاني يعزز ذلك احوال مادية سيئة.

اذ يقوم المعلمون والموظفون في اقليم كردستان بمظاهرات طالبين من الحكومة الاتحادية بصرف رواتبهم مباشرة دونما حاجة لصرفها مباشرة من الحكومة الاتحادية اليهم مباشرة دون المرور بحلقة حكومة الاقليم ويبقى السؤال قائما بشأن تصريح رئيس الوزراء حول وضع المنافذ الحدودية بيد الحكومة الاتحادية قائما اذا علمنا ان حكم البارزانيين في اربيل مهدد بالزوال اذا استمر الحال كما هو الان وهذا يفتح المجال واسعا لوصول اشخاص جدد يحكمون اربيل بدلا من البارزانيين وهو حاصل بالفعل سواء اكان ذلك بالاتفاق مع الاحزاب الكردية الاخرى او بدون اتفاق كما لاحظنا سابقا وهي فرصة لمن يحكم اربيل حاليا بقراءة جديدة للوضع الحالي في بغداد بعد الانتصارات التي حققها العبادي في الجانب الامني.

وقد يكون تنفيذ حكام اربيل لطلب بغداد سببا في بقاء البرزانيين لفترة جديدة وبخلافه سيكون هناك المحظور والرفض لحكام اربيل وتتولى بغداد وضع يدها على اربيل وما يحصل بها وسيكون البارزانيون خارج العملية السياسية وبالتالي سيتم حصول الافضل في بغداد في قابل الايام ً بايجاد حكام جدد في اربيل يتولون التفاهم مع حكومة بغداد والسماح للدولة بوضع اليد على جميع الاراضي التي يقرر الدستور خضوعها للحكومة الاتحادية وبخلافه فالموضوع لا يخرج عن التصور الذي ذكرناه سابقا

لذا فـان على حكام اربيل الان تنفيذ طلب العبادي في تصريحه للاعلام.