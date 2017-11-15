العبادي لكوبيتش: إجراءاتنا تصبّ في صالح المواطنين الكرد

علاوي في بيروت للمشاركة بإجتماعات مجلس العلاقات العربية والدولية

بغداد – الزمان

وصل نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي الأربعاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في اجتماعات مجلس العلاقات العربية والدولية الذي يشغل فيه منصب نائب الرئيس.

وبحسب بيان لمكتب علاوي تلقته (الزمان) امس فإن الاجتماع يبحث خلال اجتماعه مجمل التطورات على الساحة العربية والسبل الكفيلة بحل الخلافات العربية العربية ومواجهة التحديات القائمة.

واضاف ان الاجتماع يناقش ايضاً ملف مكافحة الإرهاب والتطرف وتبني الاستراتيجيات اللازمة بهذا الصدد، بالإضافة إلى جدول أعمال الاجتماع المرتقب للأمانة العامة للمجلس والمقرر عقده في دولة الكويت خلال شهر كانون الأول المقبل .

ويضم المجلس سياسيين ورؤساء وزراء سابقين ومسؤولين بارزين من معظم الدول العربية.ومن المقرر ان يلتقي علاوي في اطار زيارته عددا من المسؤولين اللبنانيين .

على صعيد اخر أشاد علاوي بإعلان حكومة إقليم كردستان احترامها لقرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بأن الدستور العراقي لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق.

وقال مكتب علاوي في بيان تلقته(الزمان)، الثلاثاء انه منذ اليوم الأول لأزمة الاستفتاء وتداعياتها المؤسفة، أكد علاوي ضرورة اللجوء إلى (حوار سقفه الدستور كحل وحيد للأزمة، وقدم في ضوء ذلك مبادرته الوطنية التي حظيت باهتمام واسع محلياً وإقليميا ودولياً).

وأضاف (ونحن اذ نجدد ونؤكد اليوم موقفنا السابق فاننا نثمن ونشيد بموقف حكومة إقليم كردستان الأخير الذي أكد احترامه لقرار المحكمة الاتحادية العليا بأن العراق جمهورية برلمانية وديمقراطية وأن حكومة الإقليم تحترم وحدة العراق).

ورأى البيان أن هذا الموقف (من شأنه أن يمهد أكثر لأرضية حوار صريح وشفاف يُعلي مصلحة العراق الموحد أولاً، ويسهم في ايجاد حلٍ لجميع نقاط الخلاف القائمة، وهو ما ندعو اليوم جميع الأطراف للبدء به وفي أسرع وقت ممكن).

تغيير محكمة

وكانت حكومة الاقليم قد اكدت في وقت سابق الثلاثاء احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور العراقي، المتضمن ضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور وعد جواز انفصال اي اقليم. وجددت في بيان استعدادها للبدء في حوار مع بغداد.

الى ذلك بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش إجراءات بسط السلطة الاتحادية على المناطق المتنازع بشأنها مع اقليم كردستان وأكد له ان الاجراءات الحكومية تصب في صالح المواطنين الكرد، فيما أشاد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي بإعلان حكومة الإقليم احترامها لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم جواز انفصال أي من مكونات العراق وفقاً لتفسير المحكمة للمادة الأولى من الدستور العراقي.

عودة النازحين

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء فقد بحث العبادي وكوبيتش أيضاً خلال لقائهما الذي جرى في مكتب الأول (عودة النازحين وما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة).

ونقل البيان عن رئيس الوزراء قوله قوله أن (ثوابت الحكومة الاتحادية في هذا المجال هي في صالح المواطنين الكرد).

في غضون ذلك، حذر نائب رئيس كتلة تغيير البرلمانية أمين بكر الثلاثاء من أن تؤدي مسودة الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة الى (فوضى كبيرة وخطيرة) .

وقال في بيان إن (مسودة موازنة 2018 التي صوت عليها مجلس الوزراء مثلت صدمة لنا، كونها لم تكن منصفة).

مضيفاً أن (نسبة الإقليم في الموازنة التي حددت بـ 12,67 بدلا من النسبة السابقة المتوافق عليها منذ الموازنات السابقة وهي 17 بالمئة، أمر غير صحيح كون تغييرها من المفترض ان يكون بعد إجراء الإحصاء السكاني وهو الامر الذي لم يحصل).

لافتاً الى (وجود التزامات مالية كبيرة للإقليم من بينها وجود مليون ونصف المليون نازح من محافظات أخرى إضافة الى رواتب مستحقة بأثر رجعي لموظفي الإقليم، وبالتالي فان هذه النسبة لن تكفي لتسديد رواتب ومستحقات الإقليم لنصف العام وليس لعام كامل).

خلق مشاكل

وحذر بكر رئيس الوزراء من (فوضى كبيرة وخطيرة لا تحمد عقباها وتخلق مشاكل لا نريد إضافتها للمشاكل الراهنة في حال عدم تعديل الموازنة بالشكل الذي يسمح باحتواء الأزمات وإنصاف الشعب الكردستاني)،.

داعيًا بكر الحكومة لـ(دفع مستحقات الإقليم المالية كاملة بحيث يستطيع الإقليم دفع الرواتب ومستحقات المتقاعدين وذوي الشهداء والمضي بتوفير الأرضية الخصبة لمعالجة جميع الملفات بين بغداد والإقليم وان يتم اعتماد آلية للصرف تضمن دفع رواتب موظفي الإقليم المتأخرة من جانب حكومة الإقليم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية).