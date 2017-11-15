يـوم في القـاهرة – باسم فرات

في يوم الخميس الثاني من تشرين الثاني 2017 ميلادية؛ اشتريت كاميرا نيكون؛ إذ حاولت أن أحصل على كاميرا كانون فلم أتمكن لظرف خاص، ومساء توجهت إلى المعادي حيث مؤسسة شموع للثقافة والفنون، وكان بانتظاري الشاعر أحمد الشهاوي، وبعد ذلك حضر مجموعة من العراقيين الذين يكملون دراساتهم العليا في مصر، وكانت فرصة ثمينة أن أتشرف بلقائهم، ومن بين الحضور كان الشاعر الدكتور عبد الحكم العلامي، الذي أكرمني بإهداء مجموعته الجديدة “رطب الصيف” وكان قد أهداني في عام 2010 ميلادية مجموعته الشعرية “موسيقا القرب” التي عرفتني عليه شاعرًا مميزًا.

عبد الحكم العلامي، ابن سوهاج التي منحت الثقافة العربية الإسلامية والتصوف ابنها الكبير “ذو النون المصري” الذي ولد في “أخميم” في عام 796 ميلادية وتوفي في سنة 859 ميلادية، ومن مؤلفاته كتاب “حل الرموز وبرء الأرقام في كشف أصول اللغات والأقلام”.

وإذا كان الشاعر عبد الحكم العلامي محتفظًا بنقاء الريف وطيبة الفلاح وتواضعه وخجله، حتى كأن المدن لم تزده إلاّ تشبّثًا بنقائه، فإن الشاعر أحمد الشهاوي كان كريمًا معي لدرجة أحرجتني حقًّا؛ فالرجل قام بنشر مادة عني أقرب إلى المقال في ثلاث وعشرين صحيفة ووكالة أخبار، وقدّمني تقديمًا أدهشني، إذ كان تقديمًا نقديًّا يخلو من الأكاديمية الصارمة الجافة وينهل من روح الشعر وسلاسة الاسترسال الواعي، فحين تقرأ لشاعر بشكل معمق لا تحتاج إلى منمّـقات كلامية، واستطرادات لا تقول شيئًا.

لقد قال الشاعر أحمد الشهاوي الكثير، وكل ما قاله كان دقيقًا مُغَمّسًا بالحبّ والاحتفاء، حتى إنني بدأت أشعر وهو يتكلم عن ديواني “أهزّ النسيان” بأنه أحد أكثر المثقفين المبدعين الذين قرأوا الديوان قراءة عميقة وواعية، وربما لا أجانب الحقيقة لو قلت إنني لو فكرت بأكثر اثنين قرأوا “أهزّ النسيان” عمقًا فأحدهما الشاعر أحمد الشهاوي.

يفرح الطفل في داخل الشاعر أمام أي ثناء، بل ويرتبك أيضًا، لكن أن تفرح وترتبك باعتزاز أمام اعتراضات مَن يقدمك في أمسية شعرية، وتنظر إلى اعتراضاته بوصفها اعتزازًا ومديحًا، فهذا ما حصل معي أمام اعتراضات مقدمي في أمسية مؤسسة شموع للثقافة والفنون في القاهرة، الشاعر والكاتب أحمد الشهاوي.

كثيرة هي الأمسيات التي خرجت بها منتشيًا بحفاوة الـمقَدِّم، ولكل شخص من هؤلاء بصمته في ذاكرتي أعتزّ بها ولكن لم يحصل أن سألني مُقَدّم أمسيتي أن أقرأ هذه القصيدة وتلك ويكررها مرارًا فينقل لي رسالة غير مباشرة عن إعجابه بالديوان، الديوان الذي أثنى عليه في بداية التقديم، طَبَّقَ هذا الثناء برغبته بسماع قصائد عديدة، واعترض على أمرين سوف آخذ بهما إذ وجدتهما تستحقان ليس التأمل بل العمل بهما.

اعترض على عنوان قصيدتي “نجاة متوهمة ربما” لكنه يراها بياني الشعري، إذ أكَّدَ على أن هذه القصيدة هي البيان الشعري للشاعر، وكان اعتراضه الثاني على المقطع الذي نشرته في الغلاف الأخير وهو مقطع من قصيدتي “مصارع الثيران” مقترحًا أن يكون متن قصيدة “حياة متوهمة ربما” بدلاً منه؛ وهو رأي وجد هوى في نفسي.

وأخيرًا

لا بدّ من شكر مَن تفضل بالحضور وتكرار الشكر للشاعر أحمد الشهاوي على حفاوته ونشره خبر الأمسية والذي هو بمثابة مقال كما أسلفت أعلاه في ثلاث وعشرين صحيفة ووكالة أخبارية، وعلى حفاوته التي طالما لمستها منه.