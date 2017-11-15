الأسوّد يوثقّ عمارة البيت السكني ومحتوياته في حضارة الرافدين

آثاري عراقي يدعو لإستخدام الطين بدلاً من الإسمنت

الموصل – سامر الياس سعيد

في اخر اصدارت الاثاري العراقي المعروف حكمت بشير الاسود صدر عن دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع / دمشق و مكتبة نووده م / دهوك / كردستان، كتاب جديد بعنوان: عمارة البيت السكني ومحتوياته في حضارة بلاد الرافدين، حيث يقع الكتاب في 96 صفحة من القطع الكبير، ويقول الاسود عن اصداره الجديد بان حركة التطور المعماري للبيت السكني تميزت في حضارة بلاد الرافدين بالتفاعل بين المواد الانشائية المتوفرة في البيئة الطبيعية للبلاد وبين المناخ السائد ، حيث عاش الانسان العراقي القديم في ظل ظروف مناخية قاسية تميزت بالاختلاف الكبير بدرجات الحرارة بين الصيف والشتاء وكذلك بين النهار والليل،مضيفا في سياق مؤلفه الجديد بان اهم ما يميز العمارة في بلاد الرافدين انها اعتمدت على الطين بالدرجة الأساس في بنائها عبر العصور ، اذ اعتبر الطين اقدم مادة انشائية في تاريخ العمارة العراقية القديمة والذي خضع الى مبدأ التطور عبر الزمن باستعمال الطوف واللبن والاجر، فضلا عن استعمال الحجر بانواعه وكذلك القصب والخشب مستخدما المواد الرابطة في البناء (الطين والنورة والجص والقير ومواد مقاربة للاسمنت) .

تطوير معماري

كما تطرق حكمت الاسود الى ان حركة التطور المعماري في بلاد الرافدين امتازت بتفاعل كامل وحيوي بين المادة الاولية التي تصنع منها المواد الانشائية وبين الطبيعة والبيئة والمناخ اللذان يحيطان بالمنشأة المعمارية ، كل هذا دفع المعمار الرافديني الى اتخاذ عدة معالجات فنية اضفت صفة جمالية ومقاومة اكبر لتقلبات المناخ ، وعليه كانت المواد الاولية والمعالجات الفنية اثرها في تاريخ العمارة الرافدينية ، وان تطور التقنية الهندسية المعمارية يكمن في العلاقة بين المادة والفراغ والذي تكيف مع الزمن بواسطة الانسان الذي هو مجال اللعبة .

كما عرف عن الحضارة الرافدينية ريادتها في الابتكار والتحديث فقد تابع حكمت الاسود مشيرا لاشتهار العراق بكونه من اقدم مناطق الاستيطان المتمدن في العالم والتي خضعت الى عمليات التطور التقني والحضاري عبر مسيرة الحياة في بلاد الرافدين ، تلك الحضارة التي عرفت اولى البيوت السكنية منذ فجر التاريخ اذ تولدت الفكرة الاولى في انشاء المباني الدائمية بين (الالف الثالث عشر والالف العاشر ) وكانت تحددها الرغبة الشديدة في التحضر كونها شهدت نضوجا مع خلق الابتكارات الهندسية التي قادت الانسان الى الاستفادة من الموارد المحيطة لبناء مسكن ثابت يلجأ اليه وقد يسر له هذا الطموح سرعة تلمس الحلول الرئيسية للعقبات التقنية التي مكنته من التغلب عليها بطرق جديدة ، حيث بنى العراقيون القدماء بيوتهم من اللبن والاجر واحيانا جعلوا جدرانها سميكة لتكون لهم ملجا من الشمس المحرقة ، وجعلوا تلك البيوت بسيطة لتقوى على مواجهة التقلبات المناخية ولتعطي الاستقلالية والخصوصية والعزلة لاسيما فيما يخص نسائه وهذه الخصوصية حصل عليها بواسطة الجدران الخارجية الصماء للبيت وبترتيب الحجرات بحيث تفتح على ساحة الدار (الحوش) فقط ، وقد احتوى البيت العراقي القديم على المطبخ والحمام والمرافق الصحية ونظام المجاري والمرازيب وكذلك الى التدفئة والتهوية والانارة ، وخضع الى تطورات عمارية وتقنية عديدة مندفعا من الحاجة الواقعية اليومية والتي أدت الى عمليات الابتكار في توفير وسائل الراحة والترفيه التي تضمن حياة الانسان واستقراره واستمرارية الحياة .

كما احتوت صفحات الكتاب الى مراحل التطور التي شهدها عمارة البيت السكني فقد وثق الاثاري حكمت الاسود تاسيس الجنس البشري المستوطنات الدائمية حتى قبل تدجين الحيوان والنبات ، ولعل واحد الاسباب التي جعلت الفلاحين ان يختاروا المساكن هو لكي يستطيع الناس ان يقيموا في نفس المكان ولكي يؤسسوا منازل دائمية يشعروا من خلالها بتحسن البيئة ، وقد وضعت الاسس الاولى للبيت العراقي القديم في المستوطنات الزراعية والتي هي عبارة عن فناء مكشوف تنتظم حوله حجرات ووحدات السكن فضلا عن استخدام التخطيط الدائري في بعض بيوت المستوطنات ، ويعد مستوطن السكن في تل حسونة انموذجا متطورا للمجتمع الزراعي في الالف السادس ق.م اذ وجد فيه تسلسل لاسلوب السكن ابتداء من مرحلة السكن في المخيمات الدائرية الى مخططات الابنية تعد بيوت السكن من اقدم النماذج المعمارية التي انجزها الانسان للوحدات السكنية في العصر الحجري الحديث في شمال العراق ، وكانت اولى الابنية او الاماكن التي عاش فيها الانسان عبارة عن حفر دائرية (ثولوس /ثولوي Tholoi ) شبه مغمورة صفت ارضياتها بالحصى والحجارة اذ كان الشكل الدائري لبيوت السكن هو السائد لانه كان اكثر ملائمة لنوعية وطبيعة المواد الانشائية المستخدمة في البناء فضلا على ملائمة لطبيعة الظروف ، وفي الالف السابع والسادس التي عاشها الانسان وما استلزمه من دفاعات احترازية ضد أي اعتداء خارجي . وكان هذا النمط من بيوت السكن معروفا في مناطق شمال العراق في زاوي جمي وملفعات وام الدباغية ويارم تبة واستمر الاخذ بهذا المخطط حتى في دور سكن قرى الالف الخامس ق.م. وقد تطورت الابنية الدائرية الى بيوت مستطيلة ومربعة مع بقاء البيوت الدائرية ، وكانت البيوت المستطيلة قد استخدمت في القرى الرزاعية في جرمو وحسونة .

اما العصور التاريخية لحضارة بلاد الرافدين فقد تابع الاسود تحديث البيوتات في اطارها مشيرا الى ان المصادر المسمارية باللغتين السومرية والاكدية زودتنا بمعلومات مهمة عن المصطلحات الخاصة بالبيت السكني من ناحية هندسته العمارية ومحتوياته والعقود القانونية الخاصة بعمليات البيع والشراء ، فقد كان الشكل العماري الاساسي في بلاد الرافدين هو البيت الذي دعي بالسومرية E وبالاكديةbituوالذي يعني مبدئيا (بيت العائلة) ولكن استعمل ايضا ليعني القصور والمعابد وان هذه المصطلحات حددت في بعض الاوقات E . GAL ومرادفها الاكديekallumالبيت العالي او E . KUR البيت الجبل وكلاهما يعني المعبد ، وقد زودتنا النصوص المسمارية باسم معلم البناء (المعماري) والتي جاءت بصيغة (SITIM / itinnu ) (CDA,p.136 ) وكذلك اسم عامل البناء بصيغة (DIM/ banu ) (CDA,p.37 ) . وقد استخدم في عملية البناء مجموعة من الادوات ومنها السلة او الطاسة اذ عدت من ادوات البناء الرئيسية لرفع المونة المخصصة للبناء فضلا عن الفؤوس المعدنية والمطرقة والمجرفة المصنوعين من الحديد ، وهناك ايضا الشاقـــــــول المستخدم في الحفاظ على استقامة الجدران .

وقد وجدت على الرقم الطينية عدد من المخططات البنائية التي ترينا ان الابنية العراقية القديمة غالبا ما صممت بعناية وان تلك المخططات ذات القياس غالبا ما استعملت في بنائه ، وقد تم العثور على قطعة من حجر تحتوي مخطط بيت (خارطة) بيت سومري من مدينة لكش مع تفاصيل المخطط وابعاد وقياسات الغرف ومرافق متنوعة الاستخدام ، وهذا يدل بان السومريين قبل البناء يقومون بوضع خارطة وينشئون المبنى وفق تلك القياسات الهندسية الدقيقة .ولم يفت الاثاري حكمت الاسود من استجلاء الكثير من ملامح البيت السكني فابرز مخططه العام عبر سطور وافية من اصداره الجديد وكان من بينها ان الهندسة المعمارية الشرقية لم تعرف أي تطور عمودي في البناء ولم تبن الابنية الا بطابق واحد الذي كان مالوفا في كل العصور والذي خضع الى التطور التقني بموضوعاته الترفيهية ووسائل الراحة اثناء البناء ، ويمكن الاستنتاج ان الانطلاقة التقنية التي مرت في بلاد الرافدين هو غنى الاختراعات والمبتكرات ما بين الالف العاشرة والثالثة ق.م . وقد اظهرت التنقيبات الاثرية ان المخطط الارضي للبيت في الشرق يكاد لم يتغير عبر التاريخ والذي كان عبارة عن فناء مكشوف تنتظم حوله او حول بعض جوانبه حجرات ووحدات السكن ، وكذلك هو الحال بالنسبة الى الاحوال المناخية في العراق التي لم يطرأ عليها تغيرات اساسية منذ ان استوطن الانسان السهل الرسوبي في الجنوب في حدود الالف الخامس ق.م . وهكذا كان بناء البيت العراقي القديم متلازما مع المناخ الذي كان سائدا فقد كان الغرض من البناية في الدرجة الاولى هو الحماية من حرارة الشمس المحرقة والضاربة لمدة اثنتي عشر ســـاعة من آذار الى ايلول خصوصا في جنوب العراق .

كانت البيوت العراقية القديمة منذ الالف الثالث ق.م صغيرة عادة بجدران سميكة مشيدة باللبن والطين ومجصصة احيانا ، وهي دونما شبابيك والغرف مبنية الى بعضها للاستفادة من قطعة الارض الصغيرة وابواب الغرف والباب الخارجية منخفضة حتى ان الشخص يضطر الى الانحناء عند الدخول ، وكانت البيوت متلاصقة بحيث ان الجدران في غالب الاحيان مشتركة والازقة ضيقة وملتوية . وان ظاهرة اشتراك البيوت بالجدران الخارجية تؤدي الى مشاكل تخص حقوق الملكية للجدار المشترك ، وقد اثبتت عقود ختم البيت الصيغ القياسية في هذه الحالة وعندما كان يباع البيت او يورث كانت تقاس مساحة الغرف (السقف ، الارضية ، الفضاء) وتحسب اعدادها .

وحدة بناية

ونلاحظ ان البيت العراقي القديم بشكل عام يتميز بوحدة بنائية متكاملة ومستقلة أي انها وحدة مغلقة على نفسها حيث تتكون من فناء مكشوف ومن مجموعة من الغرف لاتتصل بالخارج الا من خلال باب الدخول أي لاتوجد لها منافذ اخرى ولا حتى شبابيك مطلة على الشارع ويبقى المنفذ الاخر هو الفناء المكشوف من الاعلى وهو المنفذ الوحيد للهواء والضوء . ويدخل الى البيت من خلال الباب الذي يؤدي الى المجاز حيث كانت توضع آنية الماء بجوار حفرة في الارض تستخدم على ما يبدو لغسل الارجل قبل الدخول الى البيت ، ويلي المجاز مدخل الفناء الذي يكون في العادة مبلطا ويحوي على بالوعة تكون مركزا لتجمع المياه المستخدمة في البيت. وتكون جدران البيت مصمتة وتنفتح جميع غرفه على الفناء الداخلي ، وزرعت الفناءات لبيوت الاغنياء بالاشجار كما كان فيها البرك والنافورات ، وكقاعدة عامة كانت عائلة مالك البيت تحتل الطابق الارضي من الجناح الجنوبي الذي كانت ابوابه ونوافذه والتي تطل على الشمال البارد محمية من اشعة الشمس المحرقة وقد خلص الاثاري حكمت الاسود الى افضلية البناء الطيني مشيرا الى ان الانسان العراقي القديم عاش على ارض الرافدين وهو ينعم بالموارد المائية والطبيعية للارض في ظل ظروف مناخية قاسية حكمت عليه بالابداع لتوفير الوسائل التي يمكنه من خلالها ان يحافظ على حياته ومن معه ، وكان لاختلاف الظروف المناخية والطبيعية في بلاد الرافدين الاثر الكبير على العراقي القديم لكنه مع ذلك استطاع ان يتاقلم مع هذا الوضع من خلال التوازن بين البيئة الطبيعية وعناصرها عندما نجح في اختيار المواد المستخدمة في البناء في الموقع الجغرافي الذي يتميز بصفات مناخية معينة ، ومن اجل حماية الانسان من تقلبات المناخ مما جعله يميل الى استخدم الطين كمادة اساسية للبناء نظرا لتوفرها في جميع انحاء البلاد وقلة او انعدام كلفتها ، فكانت البداية بالطوف عندما مزج (التراب والماء والتبن) ثم طورها الى اشكال هندسية مجففة بالشمس(اللبن) وعمل على فخره بالنار باشكال هندسية منتظمة(الآجر) من اجل مقاومة عناصر المناخ .

وخلص الاسود الى ان ما تقدم يمثل دعوة لمجابهة الهدر في الشخصية المحلية لما تمثله الطرز القديمة في البناء من احتياج للشخصية والقيم التراثية . فالبيت الذي نصبو اليه يعتبر الخلية الاولى لما نسميه بالوطن ، وهو يمثل الثقافة والجنة الشخصية فمن الخطأ الا نعمل على نقل الافكار المعمارية من بلد الى آخر دون احترام الواقع المناخي المحلي ودون العمل على الاكتفاء الذاتي باستغلال الموارد الطبيعية في العمارة . يجب ان نعمل في تصميم البيوت السكنية على اساس الاشكال المالوفة التقليدية وعلى اساس الحاجات الواقعية اليومية المرتبطة بالنزعة العاطفية والمادية مستخدمين في الانشاء المواد المتوفرة في البيئة الطبيعية المحلية وهي من الطين والطابوق المصنع بنفس الطريقة التي تصنع بها منذ آلاف السنين .

ان مادة السمنت التي شاع استعمالها في السنين الاخيرة ليست صحية وترهق الاعصاب فهي تعزل الانسان من احتكاكه بعوامل الطبيعة والفضاءات الخارجية بعكس مادة الطين التي تملك خاصية التبادل الحراري فهي توفر الطاقة التي نحتاجها للتدفئة وذلك بعزل الحرارة نهارا وتخزينها لتشع في الداخل ليلا اضافة الى سهولة الحصول على هذه المادة التي وفرتها الطبيعة بسخاء وامكانية اعدادها بالشكل المطلوب لمراعاة التقاليد المحلية والاحوال المناخية السائدة والاحتفاظ بالطابـــــــع التراثي للبناء .

خواص اساسية

واذا كان للطين خواص اساسية لاتنطبق على مواصفات مواد البناء الجيدة وفق مفهوم التكنولوجيا لاسباب عديدة فانه بالامكان العمل على انتاج (الطين المطور) كمادة بنائية حديثة لها قابلية التحمل ومقاومة الرطوبة اضافة الى الجانب الاقتصادي الذي يمثله رخص تلك المادة وكذلك لها مردودا اجتماعي وثقافي يمثل في حل ازمة السكن الذي يعاني منها الريف بشكل خاص بسبب شح مواد البناء والتي تدفع السكان بالنزوح الى المدينة ، ولذا فان سد حاجة الريف البنائية بهذه الوسائل تشجع المواطن في عملية انتاج مواد البناء وتشجعه على الاستقرار وبالتالي فهي تعمل على توفير مواد الانشاء الاخـــــــرى وعدم هدرها .

اشكال متعددة

ان البناء بالطين باشكاله المتعددة والتي اعتمدها الانسان في حضارة بلاد الرافدين منذ آلاف السنين ومهما كان الدافع الى ذلك فان الشيء المهم الذي يتمناه الانسان عندما يسكن في بيت الطين هو شعوره بالدفء شتاء والتنعم في البرودة في الصيف في بلد يجتاحه حر وبرد يصل الى درجة كبيرة من التناقض وكذلك الحال بين الليل والنهار اضافة الى ذلك فان الطين بدرجة عالية من النقاوة تحمي ساكنيه من كثير من الامراض.

وكما قال المهندس المصري حسن فتحي ( انظروا الى طين الارض تحـــــت اقدامكم ثم ابنوا .ان هذه المادة القديمة التي عرفها الانسان واستخدمها بشكلها البدائي منذ العصور الاولى من التاريخ وعلى مر الاجيال ثم قاموا بتطويرها وتطويعها لخدمته في البناء والتعمير بشكل افضل ، نرى ان العمارة الطينية في مطلع القرن العشرين قد تخلفت بعد اجيال من التالق ولابد من ايجاد افضل الطرق لتوفير البدائل البنائية المناسبة للاعمار من (الطين المطور) . هذه المادة القديمة التي تمتد جذورها في اعماق التاريخ وترتبط بالانسان منذ بدأ الخليقة يجب ان نعمل على تطويرها وتشجيعها بصيغ جديدة تنطبق على متطلبات التكنولوجيا الحديثة لاقامة مساكن ريفية حديثة لتحل محل الاكواخ الطينية البالية .