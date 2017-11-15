المستشفى البيطري في ديالى يباشر بحملة مجانية لتلقيح الماشية

ديالى ـــ سلام عبد الشمري

اعلن المستشفى البيطري في محافظة ديالى عن حملة مجانية شاملة لتلقيح الماشية للمدة من الثاني عشر من الشهر الجاري ولغاية الثاني والعشرين من كانون الاول المقبل .

وقال مدير المستشفى الطبيب محمود فرحان عاشور لــ ( الزمان )امس ان (الثروة الحيوانية تشكل دعامة اساسية من دعائم الاقتصاد القوي لما لها اهمية في توفير الغذاء الصحي للإنسان والمتمثلة بمختلف المنتوجات الحيوانية لذلك لابد من الاهتمام بها لتوفير تلك المنتوجات ، ناهيك عن كونها مصدر لنقل الكثير من الامراض الى الانسان وتأثيراتها على الصحة العامة ) .

واضاف عاشور ، ان ( مستشفانا باشر بحملة مجانية شاملة لتلقيح جميع الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وتلقيح الأبقار والجاموس وصغارها في الوقت ذاته ضد امراض التهاب الجلد العقدي ، الجمرة العرضية ، عفونة الدم النزفية ، للفترة من 12/11 ولغاية 22/12 /2017 ) .

واوضح عاشور ، انه ( تم تشكيل 26 فرقة بيطرية في كافة نواحي واقضية المحافظة والبالغة 20 موقعاً ، عدا ناحية العظيم حيث سيتم تلقيح 152100 رأس بقر و17200 رأس جاموس و 511000 رأس غنم و143325 راس ماعز ) .

واشار عاشور ، انه ( تم توفير كافة المستلزمات اللوجستية مجانا من ، لقاحات بكميات كافية ذات مناشئ عالمية ، توفير مبالغ لشراء وقود للسيارات الحكومية لتمكن اللجان من الوصول الى كافة المربين بلا استثناء ، توفير عدة السلامة البايلوجية من اجل حماية الكادر المكلف بتنفيذ الحملة وغيرها من الامور التي تحتاجها الحملة لغرض انجاحها بالشكل المطلوب والمرسوم لها ) .

واكد مديــــــر المستشفى البيطري بديالى ، ان ( هذه الحملة هي الرابعة في هذا العام تقـــــــدم مجانا الى مربي الثــــــروة الحيوانية والــــــــغاية من هذه الحملات هي رعاية صحة الحيوان وزيادة اعدادها وتقـــــــــديم غذاء سليم الى الانسان خالِ من المــــــــــسببات الجرثومية ذات المنشأ الحيواني.

كما ان هذه الحملات تعد من أولويات عمل دائرة البيطرة من اجل جعل الثروة الحيوانية دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني ) ،

داعيا ( كــــــافة مربي الثروة الحيوانية في عموم اقضية ونواحي المحافظة التعاون مع الفرق البيطرية في تلقيح حيواناتهم ضد الامراض اعلاه ) .