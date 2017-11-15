العراقيون يكررون التجارب نفسها – نوزاد حسن

التداعيات التي حصلت بعد الاستفتاء ومنها بعض التعليقات غير المسؤولة تجاه الكرد،وكذلك تجاه العرب ايضا اطلقها متعصبون من الجانبين تذكرت ابي رحمه.ففي عام 1962 لم يستطع الذهاب الى العمادية لانجاز معاملة تتعلق بشهادة الجنسية لاخي الاكبر.

اضطرت والدتي ان تذهب لان ابي كان جنديا في جيش الزعيم عبد الكريم قاسم.كان هناك خطر على حياة ابي لانه قد يعتقل نتيجة تداعيات حرب الشمال التي تفجرت براكين موتها في عام 1961. وفي الحقيقة شعرت وانا اتذكر هذه الحكاية باني اسحق تحت الة ضخمة لا ترحم.

ذلك لان جرثومة حياة ابي انتقلت الى جسدي،وعلي ان ابحث عن دفاعاتي الخاصة لابقى متوازنا وقويا.

اكثر من خمسين عاما مرت وها انا اعيش تجربة اخرى بتفاصيل متشابهة.مواجهة بين الكرد والعرب لم يستطع ايقافها دستور الديمقراطية الجديد الذي جلبته امريكا لنا.غابت الحكمة تماما عن الجميع،ولو ان الحرب اشتعلت في كركوك لسقط البلد في بئر الموت.لكن الاوضاع لم تنزلق كليا الى الهاوية مع بقاء شبح الفتنة قائما.

انا اذن اكرر تجربة ابي المريرة او بمعنى ادق احمل جرثومة قلقه وانزعاجه وحيرته.الجرثومة نفسها تثير غضبي وانفعالي،واتساءل وانا انظر الى ولدي الصغير محمد الامين ان كان سيتلقى الجرثومة التي قتلت جده واباه بالمرض ذاته.

قبل رحيل ابي عجوزا محطما حاملا لذكريات عذاب لا تنسى كنت احاول ان اتخيل شكل الحياة التي ساسلمها بيدي كلغز الى ولدي الطري اللحم.

حين اراه نائما اتامله بصمت في داخلي تساؤل قاتل ان كان سيقاسي من تلك الجرثومة الخضراء التي تنتهك حياتي وستنتهك حياته فيما بعد.

المس جبهته وخديه الناعمين وشعره البني اللون الناعم كعرف صغير وافكر فيما سياتي،وما سيراه ولدي الذي اسلمته لكتاب التاريخ العراقي الغامض.شعرت في لحظة ضعف اني كنت قربانا لافكار صامدة لا تهزم.

وكان ابي كذلك،وعلى ولدي ان يضرب بيديه الناعمتين صلابة جدران الماضي والتاريخ المزدحم والمليء بسوء النوايا والخيانات والقتل.

فكرت بشيء واحد هو كيف اقتل الجرثومة الخضراء التي تمكنت من جسدي.؟كيف انقذ مستقبل ولدي منها.