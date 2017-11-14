حكومة إقليم كردستان تحترم قرار المحكمة الاتحادية في حظر الانفصال عن العراق

بغداد – اربيل – كريم عبد زاير
قالت حكومة إقليم كردستان العراق إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي لا يجيز انفصال أي منطقة عن العراق، داعية في الوقت نفسه إلى البدء بحوار وطني شامل لحل كل القضايا العالقة دستوريا. وكانت حكومة الإقليم أجرت استفتاء صوت فيه الأكراد بغالبية كبيرة لمصلحة الانفصال عن العراق في سبتمبر/أيلول الماضي، على الرغم من معارضة الحكومة المركزية في بغداد التي اعتبرته غير قانوني، ودعمها في ذلك المجتمع الدولي. كما رفضت دول الجوار التي تضم أقليات كردية، كتركيا وإيران، إجراء الاستفتاء بشدة. واشاد اياد علاوي نائب الرئيس العراقي بقرار حكومة كردستان وعده في بيان امس مساعدا في تقريب فرص الحوار . وقالت حكومة الإقليم في بيان نشرته على موقعها الرسمي الثلاثاء «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور». وتنص المادة الأولى من دستور جمهورية العراق على أنه «دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق».
وشدد بيان حكومة الإقليم على أن «يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور». فيماردَّت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى للطعن بقرار اقالة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك اليوم، ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى نجم الدين كريم ضد رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، للطعن بقرار مجلس النواب بإقالته من منصبه كمحافظ لكركوك وأشار الى ان المحكمة ردت الدعوى موضحا ان قرار الإقالة كان إداريا وليس تشريعياً حتى يمكن النظر فيه من المحكمة الاتحادية العليا
من جهتهادعت كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية الثلاثاء الى الحفاظ على نسبة 17٪ للاقليم بمشروع الموازنة المالية الاتحادية 2018 وايجاد حل عاجل وعادل لرواتب الموظفين في كردستان. وقالت الكتلة في بيان امس ندعو الى تشريع القوانين المهمـة التي نص عليها الدستور، والضرورية للدولة الاتحادية وتضمن الاستقرار وتحفظ الحقوق، واهمها قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز»، فيما شددت على «ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية والالتزام بها في حل الخلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وانتكون المحكمة هي الفيصل في الخلاف على دستورية او عدم دستوريـة اي قرار واجراء».