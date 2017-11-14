حكومة إقليم كردستان تحترم قرار المحكمة الاتحادية في حظر الانفصال عن العراق

‭ ‬بغداد‭ – ‬اربيل‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

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قالت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬إنها‭ ‬تحترم‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يجيز‭ ‬انفصال‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬عن‭ ‬العراق،‭ ‬داعية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬البدء‭ ‬بحوار‭ ‬وطني‭ ‬شامل‭ ‬لحل‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬العالقة‭ ‬دستوريا‭. ‬وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬أجرت‭ ‬استفتاء‭ ‬صوت‭ ‬فيه‭ ‬الأكراد‭ ‬بغالبية‭ ‬كبيرة‭ ‬لمصلحة‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭/‬أيلول‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬معارضة‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬التي‭ ‬اعتبرته‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬ودعمها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬كما‭ ‬رفضت‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أقليات‭ ‬كردية،‭ ‬كتركيا‭ ‬وإيران،‭ ‬إجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬بشدة‭. ‬واشاد‭ ‬اياد‭ ‬علاوي‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬بقرار‭ ‬حكومة‭ ‬كردستان‭ ‬وعده‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬مساعدا‭ ‬في‭ ‬تقريب‭ ‬فرص‭ ‬الحوار‭ . ‬وقالت‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬نحترم‭ ‬تفسير‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬للمادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدستور‮»‬‭. ‬وتنص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دستور‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬إتحادية‭ ‬واحدة‭ ‬مستقلة،‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭ ‬كاملة،‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬فيها‭ ‬جمهوري‭ ‬نيابي‭ (‬برلماني‭) ‬ديمقراطي،‭ ‬وهذا‭ ‬الدستور‭ ‬ضامن‭ ‬لوحدة‭ ‬العراق‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬بيان‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬أساساً‭ ‬للبدء‭ ‬بحوار‭ ‬وطني‭ ‬شامل‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تطبيق‭ ‬جميع‭ ‬المواد‭ ‬الدستورية‭ ‬بأكملها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حماية‭ ‬الحقوق‭ ‬والسلطات‭ ‬والاختصاصات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬باعتبارها‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لضمان‭ ‬وحدة‭ ‬العراق‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدستور‮»‬‭. ‬فيماردَّت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا،‭ ‬دعوى‭ ‬للطعن‭ ‬بقرار‭ ‬اقالة‭ ‬محافظ‭ ‬كركوك‭ ‬السابق‭ ‬نجم‭ ‬الدين‭ ‬كريم‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬للمحكمة‭ ‬إياس‭ ‬الساموك‭ ‬اليوم،‭ ‬ان‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬عقدت‭ ‬جلستها‭ ‬ونظرت‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬نجم‭ ‬الدين‭ ‬كريم‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إضافة‭ ‬لوظيفته،‭ ‬للطعن‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بإقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬كمحافظ‭ ‬لكركوك‭ ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المحكمة‭ ‬ردت‭ ‬الدعوى‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬الإقالة‭ ‬كان‭ ‬إداريا‭ ‬وليس‭ ‬تشريعياً‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا

من‭ ‬جهتهادعت‭ ‬كتلة‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الكردستانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬17٪‭ ‬للاقليم‭ ‬بمشروع‭ ‬الموازنة‭ ‬المالية‭ ‬الاتحادية‭ ‬2018‭ ‬وايجاد‭ ‬حل‭ ‬عاجل‭ ‬وعادل‭ ‬لرواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬كردستان‭. ‬وقالت‭ ‬الكتلة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬ندعو‭ ‬الى‭ ‬تشريع‭ ‬القوانين‭ ‬المهمـة‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬الدستور،‭ ‬والضرورية‭ ‬للدولة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وتضمن‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتحفظ‭ ‬الحقوق،‭ ‬واهمها‭ ‬قانون‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وقانون‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وقانون‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬احترام‭ ‬قرارات‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والالتزام‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬بين‭ ‬الاقليم‭ ‬والحكومة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وانتكون‭ ‬المحكمة‭ ‬هي‭ ‬الفيصل‭ ‬في‭ ‬الخلاف‭ ‬على‭ ‬دستورية‭ ‬او‭ ‬عدم‭ ‬دستوريـة‭ ‬اي‭ ‬قرار‭ ‬واجراء‮»‬‭.‬