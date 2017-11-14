السيسي يتدخل لتدارك مفاوضات سد النهضة وسط تقارب سوداني أثيوبي

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭: ‬يسود‭ ‬قلق‭ ‬شديد‭ ‬لدى‭ ‬الاوساط‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثلاثي‭ ‬لوزراء‭ ‬ري‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ . ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الري‭ ‬بالقاهرة‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬السوداني‭ ‬ايد‭ ‬المطالب‭ ‬الاثيوبية‭ ‬باضافة‭ ‬بنود‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬المكتب‭ ‬الفني‭ ‬ينتقص‭ ‬من‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬أعد‭ ‬تقريراً‭ ‬منفصلاً‭ ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬الاخيرة‭ ‬طالب‭ ‬خلاله‭ ‬بتدخل‭ ‬سياسي‭ ‬لانقاذ‭ ‬المفاوضات‭ ‬،بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬مسار‭ ‬المفاوضات‭ ‬غير‭ ‬مجد‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬المراوغات‭ ‬الاثيوبية‭ ‬التى‭ ‬ترمي‭ ‬لكسب‭ ‬الوقت‭ ‬لفرض‭ ‬امر‭ ‬واقع‭. ‬وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬السياسي‭ ‬تدخل‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬وعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اثيوبيا‭ ‬لتفعيل‭ ‬اتفاق‭ ‬المبادئ‭ ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬معه‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬القلق‭ ‬الذي‭ ‬ينتاب‭ ‬الاوساط‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬الزيارة‭ ‬المرتقبة‭ ‬لرئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اثيوبيا‭ ‬لقطر‭ ‬واحتمالات‭ ‬قيام‭ ‬قطر‭ ‬بتحويل‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ . ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬حسام‭ ‬الامام‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الري‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬بدأت‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬فى‭ ‬جولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬الاخيرة‭ ‬،إلا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تقابل‭ ‬بنفس‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬السوداني‭ ‬والاثيوبي،‭ ‬واضاف‭ ‬انّ‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬سوف‭ ‬تشهد‭ ‬تصعيدا‭ ‬سياسيا‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬فى‭ ‬الموضوع‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬احتمالات‭ ‬رفع‭ ‬الامر‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬الرؤساء‭ ‬لاتخاذ‭ ‬مسار‭ ‬جديد‭ ‬لحل‭ ‬الازمة‭ ‬وشدد‭ ‬د‭. ‬ضياء‭ ‬القوصى‭ ‬مستشار‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬الاسبق‭ ‬انّ‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬مواصلة‭ ‬التصعيد‭ ‬سواء‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات

على‭ ‬اثيوبيا‭ ‬او‭ ‬تعطيل‭ ‬مرور‭ ‬بضائعها‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬باللجوء‭ ‬الى‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولى‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬تقرير‭ ‬المكتب‭ ‬الاستشاري‭ ‬والذي‭ ‬وافقت‭ ‬عليه‭ ‬اثيوبيا‭ ‬يؤيد‭ ‬وجهة‭ ‬النظر‭ ‬المصرية‭ ‬،وقال‭ ‬هانى‭ ‬رسلان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الاهرام‭ ‬للدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الحكومة‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬باعتبار‭ ‬انّ‭ ‬سلوك‭ ‬السودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬يشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬للسلم‭ ‬والامن‭ ‬الدوليين‭ ‬نظراً‭ ‬لأهمية‭ ‬قضايا‭ ‬المياه‭ ‬ومحوريتها‭ ‬لمصر‭ .‬