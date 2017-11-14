السيسي يتدخل لتدارك مفاوضات سد النهضة وسط تقارب سوداني أثيوبي

القاهرة- مصطفى عمارة: يسود قلق شديد لدى الاوساط السياسية المصرية بعد فشل الاجتماع الثلاثي لوزراء ري مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة . وكشف مصدر بوزارة الري بالقاهرة ان الجانب السوداني ايد المطالب الاثيوبية باضافة بنود جديدة على تقرير المكتب الفني ينتقص من حصة مصر واضاف المصدر ان وزير الري المصري أعد تقريراً منفصلاً عن الجولة الاخيرة طالب خلاله بتدخل سياسي لانقاذ المفاوضات ،بعد أن أصبح مسار المفاوضات غير مجد فى ظل المراوغات الاثيوبية التى ترمي لكسب الوقت لفرض امر واقع. وتوقع المصدر السياسي تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقد اجتماع مع رئيس وزراء اثيوبيا لتفعيل اتفاق المبادئ الذي وقعه معه خاصة فى ظل القلق الذي ينتاب الاوساط السياسية المصرية من نتائج الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء اثيوبيا لقطر واحتمالات قيام قطر بتحويل بناء السد . من جهته قال حسام الامام المتحدث باسم وزارة الري فى تصريحات للزمان ان مصر بدأت أكبر قدر من المرونة فى جولة المفاوضات الاخيرة ،إلا انها لم تقابل بنفس القدر من الجانب السوداني والاثيوبي، واضاف انّ المرحلة القادمة سوف تشهد تصعيدا سياسيا بمشاركة وزارة الخارجية فى الموضوع فضلا عن احتمالات رفع الامر الى مستوى الرؤساء لاتخاذ مسار جديد لحل الازمة وشدد د. ضياء القوصى مستشار وزير الري الاسبق انّ من حق القيادة السياسية فى مصر مواصلة التصعيد سواء بفرض عقوبات
على اثيوبيا او تعطيل مرور بضائعها من قناة السويس. فى السياق ذاته طالب عدد من الخبراء باللجوء الى التحكيم الدولى خاصة ان تقرير المكتب الاستشاري والذي وافقت عليه اثيوبيا يؤيد وجهة النظر المصرية ،وقال هانى رسلان نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية ان من حق الحكومة تقديم شكوى الى مجلس الامن باعتبار انّ سلوك السودان واثيوبيا يشكل تهديداً للسلم والامن الدوليين نظراً لأهمية قضايا المياه ومحوريتها لمصر .