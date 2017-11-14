61 قتيلاً في غارات على سوق شمالي سوريا

بيروت—‭ ‬الزمان‭ ‬‭:‬‭ ‬ارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬سوقاً‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الأتارب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬61‭ ‬شخصاً،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬الساحقة‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬أوردها‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬‮«‬فارق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬الحياة‭ ‬متأثرين‭ ‬بجراحهم،‭ ‬ما‭ ‬رفع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬جراء‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الأتارب‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬61‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬للمرصد‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬أفادت‭ ‬بمقتل‭ ‬53‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭. ‬والقتلى‭ ‬جميعهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬باستثناء‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭. ‬ونفذت‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬المرصد‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬سورية‭ ‬أم‭ ‬روسية،‭ ‬ثلاث‭ ‬غارات‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬شعبي‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الأتارب‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬واسلامية‭. ‬ورجح‭ ‬المرصد‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬‮«‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬عمليات‭ ‬انتشال‭ ‬العالقين‭ ‬والمفقودين‭ ‬ووجود‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجرحى،‭ ‬حالات‭ ‬بعضهم‭ ‬خطرة‮»‬‭.‬