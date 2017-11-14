صنعاء‭ : ‬التحالف‭ ‬دمر‭ ‬الجهاز‭ ‬الملاحي‭ ‬للمطار‭ ‬ولن‭ ‬نستطيع‭ ‬استقبال‭ ‬طائرات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

عشرة‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬لداعش‭ ‬بعدن‭ ‬

صنعاء‭- ‬الزمان‭: ‬أعلنت‭ ‬‮«‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‮»‬‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬ان‭ ‬غارة‭ ‬للتحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬استهدفت‭ ‬مطار‭ ‬العاصمة‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وأدت‭ ‬الى‭ ‬تدمير‭ ‬جهاز‭ ‬الارشاد‭ ‬الملاحي‭ ‬فيه‭. ‬وحذرت‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تدمير‭ ‬الجهاز‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬المطار‭ ‬استقبال‭ ‬طائرات‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬الاغاثة‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يفرض‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬حصارا‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬فوق‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭. ‬وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬ونشرته‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬‮«‬سبأ‮»‬‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬المتمردين‭ ‬‮«‬قامت‭ ‬دول‭ ‬العدوان‭ (…) ‬صباحاً‭ ‬باستهداف‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الدولي‭ ‬بغارة‭ ‬جوية‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬ان‭ ‬الغارة‭ ‬‮«‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬كلي‭ ‬لمنظومة‭ ‬جهاز‭ ‬الإرشاد‭ ‬الملاحي‭ ‬بهدف‭ ‬إخراج‭ ‬التجهيزات‭ ‬الملاحية‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬وبالتالي‭ ‬إيقاف‭ ‬الحركة‭ ‬الوحيدة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬وهي‭ ‬رحلات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬والإغاثة‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬ويشهد‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الشيعة‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية‭. ‬

وسقطت‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭. ‬وشهد‭ ‬النزاع‭ ‬تصعيدا‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬الحوثيون‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭. ‬ويفرض‭ ‬التحالف‭ ‬حظرا‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬والى‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬باستثناء‭ ‬رحلات‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬اغاثة‭ ‬دولية‭. ‬ورأت‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬الضربة‭ ‬ضد‭ ‬المطار‭ ‬صباحا‭ ‬تعتبر‭ ‬‮«‬انتهاكاً‭ ‬صريحاً‭ ‬للمواثيق‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬وتحدياً‭ ‬صارخاً‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬اطلاق‭ ‬الحوثيين‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيا‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬تم‭ ‬اعتراضه‭ ‬فوق‭ ‬مطار‭ ‬الرياض،‭ ‬شدد‭ ‬التحالف‭ ‬الحصار‭ ‬عبر‭ ‬إغلاق‭ ‬كل‭ ‬المنافذ‭ ‬اليمنية‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬والبرية‭. ‬وطالبت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬برفع‭ ‬كامل‭ ‬للحصار‭ ‬الذي‭ ‬يفرض‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬مناطق‭ ‬اليمن،‭ ‬بينما‭ ‬دعت‭ ‬الرياض‭ ‬الى‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الشحنات‭ ‬البحرية‭ ‬لمنع‭ ‬تهريب‭ ‬أسلحة‭ ‬الى‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭. ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬عشرة‭ ‬اشخاص‭ ‬واصيب‭ ‬اخرون‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬استهدف‭ ‬مركزا‭ ‬أمنيا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عدن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬اليمن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وتبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مسؤول‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬أمن‭ ‬عدن‭ ‬العميد‭ ‬شلال‭ ‬شايع‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الامن‭ ‬ومدنيان‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬حالات‭ ‬بعضهم‭ ‬خطيرة‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬شهود‭ ‬عن‭ ‬دوي‭ ‬انفجار‭ ‬كبير‭ ‬قرب‭ ‬المركز‭ ‬الامني‭ ‬التابع‭ ‬لحرس‭ ‬المنشآت‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬الحزم‭ ‬الامني‮»‬‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬والمدربة‭ ‬على‭ ‬ايدي‭ ‬القوات‭ ‬الاماراتية‭.‬

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