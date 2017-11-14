صنعاء‭ : ‬التحالف‭ ‬دمر‭ ‬الجهاز‭ ‬الملاحي‭ ‬للمطار‭ ‬ولن‭ ‬نستطيع‭ ‬استقبال‭ ‬طائرات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة

عشرة قتلى في تفجير لداعش بعدن
صنعاء- الزمان: أعلنت «الهيئة العامة للطيران المدني» في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين ان غارة للتحالف العسكري بقيادة السعودية استهدفت مطار العاصمة صباح الثلاثاء وأدت الى تدمير جهاز الارشاد الملاحي فيه. وحذرت الهيئة من ان تدمير الجهاز يصعب على المطار استقبال طائرات الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة الانسانية في وقت يفرض التحالف العسكري حصارا على حركة الطيران فوق البلد الغارق في نزاع مسلح. وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ونشرته وكالة انباء «سبأ» المتحدثة باسم المتمردين «قامت دول العدوان (…) صباحاً باستهداف مطار صنعاء الدولي بغارة جوية». وتابعت ان الغارة «أدت إلى تدمير كلي لمنظومة جهاز الإرشاد الملاحي بهدف إخراج التجهيزات الملاحية عن الخدمة وبالتالي إيقاف الحركة الوحيدة الموجودة في مطار صنعاء وهي رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات والإغاثة الإنسانية». ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات الحكومية.
وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية. ويفرض التحالف حظرا على حركة الطيران من والى مطار صنعاء باستثناء رحلات الامم المتحدة ومنظمات اغاثة دولية. ورأت هيئة الطيران المدني أن الضربة ضد المطار صباحا تعتبر «انتهاكاً صريحاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وتحدياً صارخاً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي». وبعد اطلاق الحوثيين صاروخا بالستيا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر تم اعتراضه فوق مطار الرياض، شدد التحالف الحصار عبر إغلاق كل المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية. وطالبت الأمم المتحدة برفع كامل للحصار الذي يفرض منذ نحو أسبوع على كامل مناطق اليمن، بينما دعت الرياض الى تشديد الرقابة على الشحنات البحرية لمنع تهريب أسلحة الى المتمردين الحوثيين. فيما قتل عشرة اشخاص واصيب اخرون بجروح في تفجير استهدف مركزا أمنيا في مدينة عدن في جنوب اليمن الثلاثاء وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما افاد مسؤول امني رفيع المستوى. وقال مدير أمن عدن العميد شلال شايع لوكالة فرانس برس «قتل ثمانية من عناصر الامن ومدنيان في انفجار سيارة مفخخة في حي عبد العزيز» وسط المدينة. واضاف «هناك عدد كبير من الجرحى حالات بعضهم خطيرة».
وتحدث شهود عن دوي انفجار كبير قرب المركز الامني التابع لحرس المنشآت في قوات «الحزم الامني» الموالية للحكومة المعترف بها والمدربة على ايدي القوات الاماراتية.