روب الحمام والمنشفة آخر صرعة في دنيا الحفلات

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

هكذا‭ ‬بزي‭ ‬مفاجيء‭ ‬،مرتدية‭ ‬‮«‬روب‭ ‬الحمام‮»‬‭ ‬ومنشفة‭ ‬رأس‭ ‬مع‭ ‬كعب‭ ‬عال،‭ ‬ظهرت‭ ‬النجمة‭ ‬ريتا‭ ‬أورا‭ ‬على‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬الموسيقى‭ ‬الأوروبية‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬ويمبلي‭ ‬آرينا‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬مثيرة‭ ‬عاصفة‭ ‬من‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الإطلالة‭ ‬الغريبة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن،‭ ‬في‭ ‬العادة،‭ ‬الخروج‭ ‬بها‭ ‬لأبعد‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬عتبة‭ ‬المنزل‭. ‬وفور‭ ‬انتشار‭ ‬صورها‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬العالم‭ ‬بصفتها‭ ‬مقدمة‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬أم‭ ‬تي‭ ‬في‭ ‬إيماز‭ ‬لندن‭ ‬2017‮»‬‭ ‬MTV‭ ‬EMAs،‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬حديث‭ ‬الساعة‭ ‬بين‭ ‬مستهجن‭ ‬لظهورها‭ ‬بهذه‭ ‬الإطلالة‭ ‬وبين‭ ‬مؤيد‭ ‬لهذه‭ ‬الصيحة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الموضة‭.‬

وشرحت‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإطلالة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬ربيع‭ ‬2018‭ ‬لخط‭ ‬الأزياء‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬بالومو‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يعرض‭ ‬بعد‭ ‬للبيع‭ ‬عبر‭ ‬موقعهم‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭. ‬وبلهجة‭ ‬ساخرة،‭ ‬علقت‭ ‬الصحيفة‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬يمكنك‭ ‬ارتداء‭ ‬هذا‭ ‬الروب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شرائه‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬تجارية‭ ‬أخرى‭ ‬متخصصة‭ ‬ببيع‭ ‬الملابس‮»‬،‭ ‬مفسرة‭ ‬أن‭ ‬الأسعار‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬بين‭ ‬349‭ ‬يورو‭ ‬و2424‭ ‬يورو‭ ‬تبعاً‭ ‬لخامة‭ ‬الروب‭. ‬لكن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬منشفة‭ ‬الرأس‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مرفقة‭ ‬بالروب‭ ‬في‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬الصحيفة‭ ‬البريطانية،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الإطلالة‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بها‭ ‬ريتا‭ ‬أورا‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬مبتسمة‭ ‬للكاميرات‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تصويرها‭ ‬بلقطات‭ ‬جميلة‭. ‬والسؤال‭ ‬الذي‭ ‬يطرحه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المغردين‭ ‬عقب‭ ‬هذه‭ ‬الإطلالة‭ ‬الصادمة‭ ‬لريتا‭ ‬أورا،‭ ‬‮«‬هل‭ ‬ستفتح‭ ‬هذه‭ ‬الفنانة‭ ‬الباب‭ ‬لهذه‭ ‬التقليعة‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬الدخول‭ ‬لعالم‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية؟‮»‬‭.‬