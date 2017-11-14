تمثال لماي في متحف الشمع بلندن

لندن – الزمان :أزاح متحف مدام توسو الشهير لتماثيل الشمع، الستار عن التمثال الذي يصور تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، وهي تخطو خارجة من مقر رئاسة الوزراء، وتعلو وجهها ابتسامة وتحمل حافظة أوراق سوداء، وترتدي حلة حمراء اللون من جاكيت وتنورة وحذاء منجلد النمر. إدوارد فولر، المدير العام لمتحف مدام توسو، قال عن ماي في تصريحات له: سياساتها يمكن التشكيك فيها، لكننا نضمن أن تمثالنا الشمعي لرئيسة الوزراء قوي ومستقر، متهكما على شعار الحملة الانتخابية الذي ارتد بشكل عكسي على ماي. يذكر أن تيريزا ماي تواجه عدة أزمات، إذ تحيط الفضائح بعدة وزراء في حكومتها، كان آخرها فضائح التحرش الجنسي في البرلمان.