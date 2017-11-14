تمثال لماي في متحف الشمع بلندن

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬‭:‬أزاح‭ ‬متحف‭ ‬مدام‭ ‬توسو‭ ‬الشهير‭ ‬لتماثيل‭ ‬الشمع،‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬التمثال‭ ‬الذي‭ ‬يصور‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي،‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية،‭ ‬وهي‭ ‬تخطو‭ ‬خارجة‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتعلو‭ ‬وجهها‭ ‬ابتسامة‭ ‬وتحمل‭ ‬حافظة‭ ‬أوراق‭ ‬سوداء،‭ ‬وترتدي‭ ‬حلة‭ ‬حمراء‭ ‬اللون‭ ‬من‭ ‬جاكيت‭ ‬وتنورة‭ ‬وحذاء‭ ‬منجلد‭ ‬النمر‭. ‬إدوارد‭ ‬فولر،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمتحف‭ ‬مدام‭ ‬توسو،‭ ‬قال‭ ‬عن‭ ‬ماي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬له‭: ‬سياساتها‭ ‬يمكن‭ ‬التشكيك‭ ‬فيها،‭ ‬لكننا‭ ‬نضمن‭ ‬أن‭ ‬تمثالنا‭ ‬الشمعي‭ ‬لرئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬قوي‭ ‬ومستقر،‭ ‬متهكما‭ ‬على‭ ‬شعار‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الذي‭ ‬ارتد‭ ‬بشكل‭ ‬عكسي‭ ‬على‭ ‬ماي‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬تواجه‭ ‬عدة‭ ‬أزمات،‭ ‬إذ‭ ‬تحيط‭ ‬الفضائح‭ ‬بعدة‭ ‬وزراء‭ ‬في‭ ‬حكومتها،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬فضائح‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭.‬