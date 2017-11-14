إدمان الجلوس أمام التلفزيون يزيد الاصابات بالجلطات

برلين – الزمان
دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من الدور الذي يلعبه الإفراط في مشاهدة التلفزيون في مضاعفة مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة الدموية. وأوضحت الدراسة أنه كلما ارتفعت ساعات مشاهدة التلفزيون كلما زادت المخاطر بصورة مضطردة في ظل تراجع معدل النشاط الحركي والرياضي بين الكثيرين. وقالت ماري كوشمان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة نيويورك «إن مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة تعزز من مخاطر تكون جلطات الأوردة بين الكثيرين، فقد ارتبطت ساعات المشاهدة الطويلة لبرامج التلفزيون بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب التي تنطوي على تهديد مباشر لوظائف الشرايين، إلا أن الدراسة التي نحن بصددها تعد الأولى من نوعها التي تشير إلى العلاقة المباشرة بين الإفراط في الجلوس لساعات طويلة أمام التلفزيون وتكون جلطات الأوردة، خاصة في الساقين والأذرع ومنطقة الحوض والرئتين والمعروفة باسم «الجلطات الدموية الوريدية». وفي إطار تقييم تصلب الشرايين، أجريت الدراسة على ما يقرب من 15 ألف و150 شخصا في مرحلة منتصف العمر تراوحت أعمارهم ما بين 45 – 64 عاما، ووجد أن خطر تطوير الجلطات الدموية بلغ 1.7 مرة أعلى بين أولئك الذين أفادوا تكرار مشاهدتهم للتلفزيون مقارنة مع أولئك الذين نادرا ما يقضون وقتا طويلا في مشاهدة التلفزيون. ولوحظ أن هذه المعدلات ارتفعت لنحو 1.8 مرة أعلى من الضوابط والتوجيهات الموصى بها فيما يتعلق بالنشاط البدني مقارنة بساعات الجلوس أمام التلفزيون. وشدد الباحثون على خطورة الإفراط في مشاهدة التلفزيون لزيادة فرص تكون الجلطات في الأطراف والرئتين المهددة للحياة، فضلا عن ارتفاع معدلات البدانة التي باتت أكثر شيوعا بين الكثيرين، خاصة ممن يقضون ساعات طويلة جالسين دون حراك، وتعد البدانة مسؤولة عن 25% من زيادة مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة.
وعلى الرغم من أن الجلطات الدموية الوريدية أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين تخطوا الستين من عمرهم، إلا أنها يمكن أن تحدث في أي سن.