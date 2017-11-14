إدمان الجلوس أمام التلفزيون يزيد الاصابات بالجلطات

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

دقت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬مشاهدة‭ ‬التلفزيون‭ ‬في‭ ‬مضاعفة‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بجلطات‭ ‬الأوردة‭ ‬الدموية‭. ‬وأوضحت‭ ‬الدراسة‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬ارتفعت‭ ‬ساعات‭ ‬مشاهدة‭ ‬التلفزيون‭ ‬كلما‭ ‬زادت‭ ‬المخاطر‭ ‬بصورة‭ ‬مضطردة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬معدل‭ ‬النشاط‭ ‬الحركي‭ ‬والرياضي‭ ‬بين‭ ‬الكثيرين‭. ‬وقالت‭ ‬ماري‭ ‬كوشمان‭ ‬أستاذ‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬إن‭ ‬مشاهدة‭ ‬التلفزيون‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬تكون‭ ‬جلطات‭ ‬الأوردة‭ ‬بين‭ ‬الكثيرين،‭ ‬فقد‭ ‬ارتبطت‭ ‬ساعات‭ ‬المشاهدة‭ ‬الطويلة‭ ‬لبرامج‭ ‬التلفزيون‭ ‬بارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬التي‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬لوظائف‭ ‬الشرايين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نحن‭ ‬بصددها‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬العلاقة‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬الجلوس‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‭ ‬أمام‭ ‬التلفزيون‭ ‬وتكون‭ ‬جلطات‭ ‬الأوردة،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الساقين‭ ‬والأذرع‭ ‬ومنطقة‭ ‬الحوض‭ ‬والرئتين‭ ‬والمعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الجلطات‭ ‬الدموية‭ ‬الوريدية‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تقييم‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين،‭ ‬أجريت‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬و150‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬منتصف‭ ‬العمر‭ ‬تراوحت‭ ‬أعمارهم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬45‭ – ‬64‭ ‬عاما،‭ ‬ووجد‭ ‬أن‭ ‬خطر‭ ‬تطوير‭ ‬الجلطات‭ ‬الدموية‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مرة‭ ‬أعلى‭ ‬بين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬أفادوا‭ ‬تكرار‭ ‬مشاهدتهم‭ ‬للتلفزيون‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬يقضون‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬في‭ ‬مشاهدة‭ ‬التلفزيون‭. ‬ولوحظ‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعدلات‭ ‬ارتفعت‭ ‬لنحو‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مرة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الموصى‭ ‬بها‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنشاط‭ ‬البدني‭ ‬مقارنة‭ ‬بساعات‭ ‬الجلوس‭ ‬أمام‭ ‬التلفزيون‭. ‬وشدد‭ ‬الباحثون‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬مشاهدة‭ ‬التلفزيون‭ ‬لزيادة‭ ‬فرص‭ ‬تكون‭ ‬الجلطات‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭ ‬والرئتين‭ ‬المهددة‭ ‬للحياة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬البدانة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬أكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬بين‭ ‬الكثيرين،‭ ‬خاصة‭ ‬ممن‭ ‬يقضون‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬جالسين‭ ‬دون‭ ‬حراك،‭ ‬وتعد‭ ‬البدانة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬25‭% ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بجلطات‭ ‬الأوردة‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الجلطات‭ ‬الدموية‭ ‬الوريدية‭ ‬أكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬تخطوا‭ ‬الستين‭ ‬من‭ ‬عمرهم،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬سن‭.‬