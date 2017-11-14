ايقاف شيرين عن الغناء بتهمة الاستهزاء بمصر

القاهرة‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قررت‭ ‬نقابة‭ ‬الموسيقيين‭ ‬المصرية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وقف‭ ‬المطربة‭ ‬الشهيرة‭ ‬شيرين‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬عن‭ ‬الغناء‭ ‬واحالتها‭ ‬الى‭ ‬التحقيق‭ ‬بعد‭ ‬اتهامها‭ ‬ب»الاستهزاء‭ ‬بمصر‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬اقامته‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬الاعلامي‭ ‬للنقابة‭.‬

وتداول‭ ‬مستخدمو‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬للمطربة‭ ‬المصرية‭ ‬اثناء‭ ‬حفل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬ترد‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المعجبين‭ ‬عندما‭ ‬طلب‭ ‬منها‭ ‬غناء‭ ‬اغنيتها‭ ‬الشهيرة‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬‮«‬مشربتش‭ ‬من‭ ‬نيلها‮»‬،‭ ‬فقالت‭ ‬له‭ ‬‮«‬يجبلك‭ ‬بلهارسيا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬إلى‭ ‬تلوث‭ ‬المياه،‭ ‬وتابعت‭ ‬‮«‬اشرب‭ ‬مياه‭ ‬ايفيان‭ ‬احسن‮»‬‭.‬

وأغضب‭ ‬المقطع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬المصريين‭ ‬الذين‭ ‬انتقدوا‭ ‬شيرين‭ ‬وطالبوا‭ ‬نقابتهم‭ ‬بأخذ‭ ‬موقف‭ ‬منها،‭ ‬لما‭ ‬بدر‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬اساءة‭ ‬إلى‭ ‬صورة‭ ‬مصر‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الاعلامي‭ ‬خالد‭ ‬عيسى‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تداول‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لشيرين‭ ‬بالأمس‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬لحفل‭ ‬لها‭ ‬بالشارقة‭ ‬اقيم‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬وشاهدته‭ ‬النقابة‭ ‬واعتبرت‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬تصرفا‭ ‬غير‭ ‬لائق‭ ‬بحقها‭ ‬وحق‭ ‬البلد‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬أطلعت‭ ‬عليه‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قررت‭ ‬نقابة‭ ‬المهن‭ ‬الموسيقية‭ ‬وقف‭ ‬المطربة‭ ‬شيرين‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬لما‭ ‬بدر‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬سخرية‭ ‬واستهزاء‭ ‬غير‭ ‬مبررين‭ ‬على‭ ‬مصرنا‭ ‬العزيزة‭ (..) ‬لذا‭ ‬يتم‭ ‬ايقافها‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وعدم‭ ‬منحها‭ ‬التصاريح‭ ‬اللازمة‭ ‬للحفلات‭ ‬لحين‭ ‬مثولها‭ ‬امام‭ ‬النقابة‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬عيسى،‭ ‬سيتم‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬المطربة‭ ‬خلال‭ ‬اسبوع‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬اصدار‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬وسيحضر‭ ‬التحقيق‭ ‬قاض‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬الواقعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬للمطربة‭ ‬شيرين‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬انتقادها‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬اطلقتها‭ ‬خلال‭ ‬حفلات‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬بينما‭ ‬تأتي‭ ‬ردودها‭ ‬بالقول‭ ‬انها‭ ‬تقصد‭ ‬مداعبة‭ ‬الجمهور‭ ‬واضحاكه‭.‬