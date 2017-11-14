الحشد الشعبي يشرع في تطهير الرمّانة من الألغام بعد تحريرها

الجيش يتوجه لآخر معاقل داعش وسط خسائر فادحة بعناصر التنظيم

بغداد – محمد الصالحي

شرعت قوات الحشد الشعبي بعمليات واسعة لتطهير ناحية الرمانة التابعة لمحافظة الانبار من العبوات الناسفة والالغام بعد تحريرها من سيطرة داعش، فيما بدأت قوات الحشد والقوات الامنية عمليات التحصين الاستراتيجي للحدود العراقية مع سوريا. وقال بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (مديرية هندسة الميدان في الحشد الشعبي شرعت بتطهير ناحية الرمانة بعد تحريرها من سيطرة داعش).وأضاف أن (هندسة الميدان رفعت 43 عبوة ناسفة ضمن عمليات تحرير الناحية غرب الانبار). مبينا أن (قوات الهندسة تواصل رفع العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها داعش في الناحية المذكورة). وقال قائد محور غرب الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح في بيان امس ان ( الحشد والجيش وقوات حرس الحدود شرعوا بعمليات التحصين وتأمين الحدود العراقية مع سوريا). مبينا ان (تلك العمليات تعد استراتيجية ونوعية ولها تأثير كبير على امن البلاد).واضاف ان (القوات تعمل حاليا على تطهير الشريط الحدودي بمحاذاة اعالي الفرات بين مدينتي القائم العراقية والبوكمال السورية). مشيرا الى ان (الحشد له الثقل الاكبر،ولاسيما وان قواته تعاملت مع قتال الصحراء ومختلف العمليات النوعية). ومن جانبه قال قائممقام قضاء راوة حسين علي في تصريح امس ان (هناك هروبا جماعيا لعناصر داعش من مدينة راوة باتجاه الحدود العراقية السورية شمال غرب راوة).وأضاف أن (أسباب الهروب جاءت بسبب الانهيار بين صفوف التنظيم بعد تقدم القوات الأمنية والعشائر لتحرير القضاء من تلك العصابات). داعيا المواطنين المحاصرين في المدينة الى (التعاون مع القوات الأمنية حال دخولها). وقال مصدر امس ان (قوات الجيش بالفرقة السابعة بقيادة قائد الفرقة اللواء الركن نومان عبد الزوبعي،وبمساندة العشائر بدات بالتقدم نحو مدينة راوه لتحريرها من داعش). وأضاف أن (تلك القوات تتقدم باسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي لغرض تحرير اخر معاقل داعش في البلاد). وكان قائد عمليات تطهير الجزيرة واعالي الفرات الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله قد اعلن وصول القطعات العسكرية الى الحدود العراقية السورية. ونقلت خلية الإعلام الحربي في بيان،عن يار الله قوله ان (قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة و فرقة المشاة الالية الثامنة والحشد العشائري تعبر نهر الفرات وتسيطر على جسر الرمانة وتحرر ناحية الرمانة بالكامل). وفي الموصل قال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في تصريح امس ان (القوات الامنية اشتبكت مع عناصر داعش قرب الحدود العراقية – السورية،ما اسفر عن قتل ثمانية دواعش واعتقال اخرين كانوا يحاولون التسلل الى صحراء الموصل المحاذية للحدود السورية).وأضاف أن (الدواعش الذين تم اعتقالهم يخضعون الان للتحقيق في مقر قيادة العمليات في نينوى والوضع مستقر تماما).

وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (اللواء 99 في الحشد الشعبي تمكن من احباط محاولة تسلل لعناصر داعش في جزيرة الصينية في صلاح الدين).وأضاف ان (قوات الحشد كبدت عناصر داعش خسائر جسيمة واجبرتهم على الانسحاب والهروب).وفي ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في حوضي سنسل والوقف).وأضاف (العملية شارك فيها طيران الجيش). مشيرا الى انها (تأتي لإنهاء اي وجود لخلايا داعش). وفي النجف باشرت المحافظة بتشغيل منظومة كاميرات امنية حرارية حديثة لتأمين بادية النجف والتي سوف يتم استخدامها على المستوى العالي في مجال الأمن وتامين الحدود على مدار الساعة .وذكر بيان امس ان (جهود الاجهزة الامنية في قيادة الشرطة ومديرية الاتصالات والاجهزة الامنية الاخرى تضافرت واشرف على تنصيب الكاميرات الحرارية معاون محافظ النجف للشؤون الامنية راضي الخاقاني). مبينا ان (هذه المنظومة لها القابلية على رصد تحركات العدو وكل من يحول اختراق المحافظة). وتابع (وسعت المحافظة لتغطية كافة بادية النجف بالكاميرات الحرارية وبدأنا بتحقيق ذلك ولدينا كوادر فنية متخصصة لإدارتها بكل كفاءة).