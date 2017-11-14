مجلس النواب يرجئ التصويت على قانون إيجار الأراضي الزراعية

الجماعة الإسلامية تدعو إلى إيجاد حل لرواتب موظفي الإقليم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ارجأ مجلس النواب جلسته الى غد الخميس بعد التصويت على عدد من القوانين وتأجيل قانون ايجار الاراضي الزراعية الى الجلسات المقبلة،فيما دعت كتلة الجماعة الاسلامية النيابية بغداد واقليم كردستان الى بدء الحوار وايجاد حل لرواتب الموظفين. وقال بيان امس ان (البرلمان صوت برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي على التعديل الثاني لقانون البنك المركزي كما صوت على قانون تصديق اتفاقيــة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العـــراق وايران بالاضافة الى انهاء القراءة الاولى لقانون تصديق أتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول)،واضاف ان (الجلسة شهدت ايضا انجاز القـراءة الاولـى للتعديــل الاول لقانون المختارين كما اتم البرلمان قراءة التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وكذلك القراءة الاولى لقانون الهيئة الوطنية لحماية التعايش السلمي فضلا عن انهاء قراءة قانون بابل عاصمة العراق الحضارية)،مبينا ان (البرلمان قرر تأجيل التصويت على قوانين ايجار الاراضي الزراعية ونقابة المحاسبين والمدققين)،وتابع انه (تقرر رفع الجلسة الى يوم غداً). بدوره قدم حمودي خلال الجلسة (التعازي والمواساة لعوائل ضحايا الزلزال،مطالبا الحكومة باعطاء الاهتمام الكامل للمناطق المنكوبة. من جهتها طالبت كتلة الجماعة الاسلاميـة الكردستانية حكومتي بغداد واربيل البدء بحوار جدي والاتفاق على القضايا الخلافيـة بموجب الدستور بالاضافة الى ايجاد حل لرواتب الموظفين. ودعا النائب عن الكتلة زانا سعيد في مؤتمر مشترك (الى تشريع القوانين المهمـة التي نص عليها الدستور التي تضمن الاستقرار وتحفظ الحقوق واهمها قوانين مجلس الاتحاد و المحكمة الاتحادية والنفط والغاز)،مشددا على (ضرورة احترام قرارات المحكمة والالتزام بها في حل الخلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية)،مطالبا حكومتي بغداد والاقليم (ببدء حوار جدي والاتفاق على القضايا الخلافيـة بموجب الدستور)،ودعا سعيد الى (الحفاظ على حصة كردستان في الموازنة العامة وايجاد حل عادل لرواتب الموظفين في الاقليم). الى ذلك طالب عدد من النواب عن محافظة البصرة الحكومة بتخصيص مبالغ مالية لوزارة الموارد المائية لايقاف تسرب مياه البزل الايرانية الى شط العرب.وقال النائب مازن المازني في تصريح امس إن (السدة الحدودية بين العراق وايران الواقعة في المحافظة مهددة بالانهيار بسبب تسرب مياه البزل الايرانية الى شط العرب ما يؤثر ذلك على المياه)،داعيا الى (تخصيص مبالغ للوزارة لايقاف تسرب مياه البزل). من جهة اخرى حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف من قيام وزارة الزراعة بالموافقة على استيراد شحنة لحوم دجاج صيني يتسبب حسب وصفها بامراض سرطان الدم . وقالت نصيف في بيان امس إن (دائرة التخطيط في الوزارة وافقت على استيراد صدر دجاج أردني واستثنائه من الضوابط) على حد تعبيرها. لافته الى ان (الصين من الدول التي يمنع استيراد منتجات الدواجن منها كون منتجاتها تسبب امراض سرطان الدم بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الحيوانية) على حد قولها. مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ (ايقاف تلك الشحنة). فيما كشفت لجنة الخدمات النيابية عن وجود ما اسمتها بإشكالات في عقد الشركة التي تجهز الخطوط الجوية العراقية بالوجبات الغذائية. وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي في تصريح امس إن (هناك بعض الاشكالات في عقد الشركة التي تجهز الخطوط بالوجبات الغذائية) على حد زعمه. ولفت الى (وجود شكاوى بشأن رداءة تلك الوجبات التي تقدم). على صعيد اخر يبحث وفد نيابي في السعودية مكافحة الارهاب وتعزيز العلاقات بين البلدين . وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حسن شويرد في تصريح امس ان (الوفد سيبحث مع الجانب السعودي القضايا ذات الاهتمام المشترك اهمها مكافحة الارهاب والتصدي للفكر المتطرف و التعاون المشترك بين البرلمان ومجلس شورى السعودية). ولم يتسن لـ(الزمان) الحصول على معلومات بشأن تلك الزيارة على الرغم من تكرار المحاولات بعدد من النواب.