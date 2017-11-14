طهران تعلن إرتفاع القتلى إلى 530 وتدمير 30 ألف منزل

الرصد الزلزالي لـ (الزمان): هزة جديدة تضرب منطقة حدودية مع إيران

بغداد – قصي منذر

تعرضت الحدود العراقية الايرانية امس الثلاثاء الى هزة ارضية جديدة بقوة 4.7 على مقياس ريختر وسط استمرار نشاط الهزات الارتدادية، فيما ارتفع عدد ضحايا الزلزال على الجانب الايراني الى 530 قتـــــــيلا و 8000جريح. وقال مسؤول الرصد في هيئة الرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل عبد الكريم عبدالله تقي لـ(الزمان) امس ان (هزة ارضية جديدة ضربت الحدود العراقية الايرانية قبل منتصف نهار الثلاثاء بقوة 4.7 على مقياس ريختر بالقرب من كرمنشاه)،مؤكدا (استمرار نشاط الهزات الارتدادية). وكان المرصد الوطني للزلازل في الامارات قد كشف عن رصده هزة ارضية على بعد 87 كيلومتراً شرق بغداد بقوة 4.2 ريختر في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة قبل ظهر الثلاثاء. واعلن ديوان الوقف السني هدم اجزاء كبيرة من جامع عمر ابي حفص يذكر في قضاء خانقين بمحاظة ديالى. وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان الزلزال المدمر الذي تعرض لع العراق الاحد الماضي والذي ضرب قضاء خانقين ادى الى هدم منارة جامع عمر ابي حفص وسقوطها على سطح الجامع المذكور الذي يعد من الجوامع المركزية في القضاء،كما ادى الى هدم اجزاء كبيرة منه. من جهة اخرى،توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية ان يكون الطقس اليوم الاربعاء صحوا مع استقرار درجات الحرارة. وقال المنبئ الجوي خالد مظفر لـ(الزمان) امس ان (البلاد تتأثر بمرتفع جوي قادم من شرق تركيا ليكون طقس الاربعاء صحوا مع ظهور بعض القطع من الغيوم)،واضاف ان (درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون 28 درجة مئوية اما الصغرى فثماني درجات). وفي ايران ،اعلنت السلطات المختصة الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء الاحد مدن محافظة كرمانشاه إلى 530 قتيلا و7460 مُصابًا،بحسب مدير العلاقات العامة في دائرة الطب العدلي في كرمانشاه الذي نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)،عنه قوله ايضاً ان(العدد مُرشّح للارتفاع). وكان بيان سابق للحكومة قد اعلن عن ارتفاع عدد الضحايا الى 445 قتيلا و 7100 مصاب،كما اكد وقوع هزات ارتدادية مختلفة كانت أقصاها بقوة 4.6 درجة. ونشرت الوكالة الايرانية صورًا ترصد آثار الخراب الذي عصف بمناطق واسعة غرب البلاد إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر،ما دفع إلى هرع الأهالي إلى الشوارع والحدائق العامة خوفًا من وقوع زلازل أخرى. وأدى الزلزال إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه في العديد من المدن. يذكر ان أغلب المنازل في المناطق الجبلية الكردية الإيرانية مبنية من الطين ما جعلها أكثر أكثر للتدمير خلال الزلازل.وأعلنت الحكومة الا?ران?ة في بيان رسمي الحداد العام في عموم البلاد ل?وم واحد حزناً على الضحايا. وافاد المتحدث باسم الجيش الإيراني تقي خاني بصدور أوامر واضحة من قائد الجيش لتسخير جميع إمكانات الجيش من الآليات والمروحيات وسيارات الإسعاف لمساعدة المتضررين. بدوره،اكد المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني رمضان شريف تعبئة جميع إمكانات الحرس وقوات التعبئة في المناطق المحيطة بالمحافظات التي ضربها الزلزال من أجل تقديم المساعدة اللازمة. من جهته،باشر الهلال الأحمر الإيراني تقديم المساعدات وإقامة مخيمات مؤقتة للمتضررين وأرسل مروحيات عديدة لمساعدة الأهالي. وأكد توفير مركز طوارئ لآلاف المشردين لكن نقص المياه والكهرباء وكذلك انسداد الطرق في بعض المناطق عطل جهود وصول إمدادات الإغاثة. وقالت السلطات المحلية إن فوضى المرور على الطرق بعدما هرع سكان أقاليم قريبة لتقديم المساعدة فاقمت من صعوبة نقل المساعدات للمناطق المتضررة بالزلزال. واعلن رئيس خدمات الطوارئ الطبية الإيرانية بير- حسين كوليوند عبر التلفزيون الرسمي انتهاء عمليات الإنقاذ في كرمانشاه . من جهته،قال ذكر التلفزيون الرسمي أن الآلاف يعانون البرد في مخيمات مؤقتة فيما قضى كثيرون ليلة ثانية في العراء خشية المزيد من الهزات الأرضية بعد حوالي 193 هزة ارتدادية. وأشار إلى أن المستشفيات في الأقاليم القريبة استقبلت الكثير من المصابين وعرض التلفزيون لقطات لناجين ينتظرون العلاج. ونقل مئات المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات في طهران. وعرض التلفزيون لقطات لعمال الإغاثة وهم يمشطون أنقاض عشرات القرى فور وقوع الزلزال لكن مسؤولين قالوا إن فرص العثور على مزيد من الناجين منخفضة للغاية. وتعالت أصوات المتضررين من جراء الزلزال وناشد أحدهم من مدينة سربيل زهاب في مقابلة أجريت معه على التلفزيون الرسمي (أين المساعدات ؟ نريد مأوى لنا )..وقالت شابة من سربيل زهاب إن أسرتها نامت ليلتها في العراء والبرد القارس بسبب نقص عدد الخيام.وأضافت (إنها ليلة باردة للغاية… نحتاج إلى المساعدة. نحتاج إلى كل شيء. يجب أن تسرّع السلطات من المساعدة التي تقوم بها).

وقال روجان ميشكت من مدينة سنندج الكردية ان(الناس سيموتون بسبب البرد. تعيش عائلتي في قرية قرب سربيل زهاب وليس بإمكاني الذهاب إلى هناك. لا أعلم ما إذا كانوا أحياء أم أمواتاً).وقالت إحدى هيئات الإغاثة إن نحو 70 ألف إيراني بحاجة إلى ملاجئ،فيما اكدت الأمم المتحدة إستعدادها للمساعدة إذا طلب منها. وتقول السلطات إن أكثر من 30 ألف منزل تضررت كما دمرت قريتان على الأقل بالكامل.وأظهرت صور نشرتها مواقع إخبارية إيرانية عمال الإنقاذ وهم يخرجون بعض الأشخاص من وسط أنقاض مبان منهارة وسيارات محطمة تحت الأنقاض. وزار الرئيس الإيراني حسن روحاني كرمنشاه ووعد بأن تقف الدولة بجميع قدراتها في أسرع وقت ممكن إلى جانب المنكوبين من جراء هذه الكارثة. وقال روحاني إن (الشعب والقوات المسلحة ستقف بجميع قدراتها وامكانياتها إلى جانب المتضررين من الزلزال لعودة الاوضاع المعيشية للشعب إلى حالتها العادية)،وفي ما يتعلق بإعادة الاعمار قال (اطلب من جميع المسؤولين الحكوميين وجميع القادة العسكريين وجميع المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية مساعدة مؤسسة الاسكان وعدم القيام بأي شيء كل على حدة). وتقع إيران على خطوط صدع رئيسة وهي عرضة للزلازل بشكل متكرر. وأدى زلزال بلغت قوته 6.6 درجة في عام 2003 إلى تدمير مدينة بم التاريخية الواقعة على بعد ألف كيلومتر جنوب شرقي طهران وقتل حوالي 31 ألف شخص.