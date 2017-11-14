البصرة تنشر أسماء مثيري النزعات العشائرية في السيطرات

الداخلية تحبط عملية تهريب مخدرات وصفت بالكبرى قرب الحدود الكويتية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

احبطت وزارة الداخلية أكبر محاولة لتهريب المخدرات على الحدود العراقية الكويتية، فيما اصدرت قيادة عمليات البصرة تعليمات جديدة لملاحقة الخارجين عن القانون والمتسببين في اندلاع النزاعات العشائرية. وقال المستشار الإعلامي لوزير الداخلية وهاب الطائي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فصيل استطلاع الاستخبارات تمكن من ضبط أكبر عملية تهريب مخدرات في منطقة خضر الماي القريبة من الحدود الكويتية). مبيناً ان (المواد المخدرة تشمل 599 كيسا من مادة الكبتاكون نوع لكزز). وأضاف أنه (تم العثور على حبوب نوع (01 ) في جيب المهرب).وأوضح أن (هذه العملية تأتي ضمن توجيهات وزير الداخلية قاسم الأعرجي في التصدي لكل أنواع الجريمة والضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث باستقرار المجتمع العراقي وأمن العراق). الى ذلك قال بيان للقيادة امس ان (قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري أثناء حضوره مؤتمر عشائري في مقر لواء مغاوير قيادة عمليات البصرة،وجه بطبع بوسترات وبأحجام كبيرة بصور وأسماء المجرمين والخارجين عن القانون والمتسببين في اندلاع النزاعات العشائرية لوضعها بالأماكن العامة وقرب السيطرات وذلك لتعرف الناس عليهم والتبليغ عنهم وفضح جرائمهم التي يقومون بها ضد المواطنين ومتابعتهم من قبل القوات الأمنية).وأضاف ان (قيادة العمليات تمكنت من مطاردة هؤلاء المجرمين خارج قاطع المسؤولية وداخل حدود المحافظات المجاورة وتمكنت من اعتقال البعض منهم وذلك بالعمل والتنسيق مع القيادات المجاورة لمحافظة البصرة).وناشد قائد العمليات بحسب البيان (المواطنين لدعم الوكالات الاستخبارية بأماكن وجود هؤلاء المجرمين). مؤكدا ان (القيادة لا توجد لديها خطوط حمر اتجاه أي احد خصوصا المتسببين في تعطيل عمل المؤسسات الحكومية نتيجة النزاعات العشائرية والخلافات الشخصية وعلى المسؤولين في القطاع الحكومي اطلاع قيادة العمليات في حالة حصول مثل هكذا أعمال وأبواب القيادة مفتوحة ولا نتأخر عن أداء واجباتنا في مطاردة هؤلاء المجرمين في نظر القانون).وأشار الى ان (القيادة تمكنت من خلال الفترة الماضية الحد من النزاعات العشائرية وبنسب عالية ووصول القوات الأمنية إلى مكان الحادث بالسرعة الممكنة وإلقاء القبض على الفاعلين). الى ذلك قالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان امس ان (السلطات في منفذ مطار النجف ضبطت مبلغا مقداره 200 الف دولار أمريكي كان بحوزة مسافر سعودي الجنسية). واضاف (تم أعادة المبلغ بعد أن صرح بها قبل مغادرته والذي كان يروم السفر الى دولة الأمارات،وتم احالته للقضاء). وقال بيان لقيادة عمليات بغداد امس ان ( القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين بالسرقة في منطقة الكمالية واضاف البيان ان (قواتنا ألقت القبض على عصابة تتكون من ثلاث نساء ورجل وبحوزتهم كمية من المبالغ المزورة مهيئة للتداول يستقلون عجلة نوع طيبة أجرة، ضمن منطقة المعالف في جانب الكرخ).

وأشار الى (تسليم أفراد العصابة مع المبالغ النقدية المزورة الى الجهات ذات العلاقة).وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من سوق شعبي في منطقة خان ضاري انفجرت مما أسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة).