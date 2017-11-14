نائب يصف إغلاق المصارف بالسياسي وعقوبة ضد الأكراد

مالية البرلمان لـ (الزمان): إجراءات حظر الدولار على الإقليم يرفع قريباً

بغداد – شيماء عادل

كشفت اللجنة المالية النيابية عن ان قرار ايقاف البنك المركزي بيع العملة لمصارف اقليم كردستان هو اجراء احترازي للحفاظ على الكتلة النقدية،متوقعة رفع الحظر قريبا، فيما وصف نائب كردي قرار اغلاق المصارف في كردستان بالسياسي وعقوبة جماعية ضد الاكراد. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لـ (الزمان) امس ان (هذا الاجراء كان مؤقتا اتخذته الجهات المسؤولة بعد اجراء الاستفتاء وهو احترازي سيرفع بعد عودة الامور الى وضعها السابق)،مشيرة الى ان (قرار حظر بيع العملة في الاقليم تسبب خلال الايام الاولى بإرتفاع الاسعار بعد سحب بعض التجار العملة ونقلها الى الاقليم لكنها عادت تدريجيا الى وضعها)،واكدت التميمي ان (اللجنة عقدت اجتماعات عدة مع البنك المركزي وديوان الرقابة المالية ومصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة بالاضافة الى وزارات التجارة والزراعة والصحة لمعرفة نسبة السيولة النقدية في الاقليم وكمية الادوية واعداد العقارات التابعة للدولة)،مشيرة الى انه (من بين الاجراءات التي اتخذتها اللجنة ، ايقاف التحويلات المالية ومزاد العملة على ان يكون الاستلام من قبل المركز)،وتابعت ان (اللجنة ستناقش الموضوع خلال تضييف محافظ البنك علي العلاق لغرض معرفة الاجراءات المقبلة)،متوقعة (تعليق القرار خلال المدة المقبلة وتعود الامور على ما كانت عليه سابقا). بدوره،عد نائب عن حركة تغييرالكردستانية مسعود حيدر إغلاق المصارف في الإقليم بحسب ما وصفه يشكل عقوبة جماعية وإرهاباً اقتصادياً تمارسه المؤسسات الاتحادية ضد الشعب الكردي. وقال حيدر في تصريح امس إن ( تعامل الحكومة والقوى السياسية العراقية مع الكرد ينبع من منطلق شعور المنتصر تجاه المهزوم ومعاقبة شعب بأكمله لمشاركته بالاستفتاء) على حد قوله.عادا ذلك التصرف (لا ينسجم مع القانون والدستور)،داعياً إلى (احترام سياقات الدستوروعدم التجاوز عليه،فبدلاُ من ذلك مد جسور الثقة مع الاكراد لمعالجة المشكلات)،ورأى أن (الحكومة الاتحادية لا بد أن تتحمل مسؤوليتها تجاه مكونات الإقليم كجزء من الدولة وتطبق الدستور دون انتقائية بشأن تخصيص 17 بالمئة من الموازنة لحين إجراء الإحصاء السكاني)،واصفا قرار إغلاق المصارف في الإقليم (بالسياسي وعقوبة جماعية وحصاراً اقتصادياً ضد الاكراد) على حد تعبيره. ومضى حيدر قائلا إن (تبعات ذلك القرار ستنعكس سلباً على الدينار ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد المختلفة في الأسواق)،مستطرداً أن (خبراء في الاقتصاد حذروا من تبعات القرار وعدوه إرهاباً اقتصادياً تمارسه المؤسسات ضد جزء من الدولة)،وكشف حيدر عن أن) الفساد ينخر بمفاصل الدولة ومنها كردستان ) على حد وصفه. وكان البنك قد اوعز للمصارف الخاصة بإغلاق فروعها في كردستان لتجنب شمولها بحظر بيع الدولار حسب قول بعض المصادر التي تشير ايضا الى وجود نية للحكومة بخفض نسبة الاقليم من موازنة 2018 من 17 الى 12.67 بالمئة .